Kίνα - Σιντζιάνγκ: Μεγάλη αύξηση στην ικανότητα παραγωγής ενέργειας στο πρώτο εξάμηνο του 2023

Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν το 2017 και έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 50 % καθώς έχουν ήδη επενδυθεί 550 εκατ. δολάρια.

Η ικανότητα παραγωγής ενέργειας που έχει εγκατασταθεί στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ έφτασε στα 7,02 εκατομμύρια κιλοβάτ στο πρώτο εξάμηνο του 2023, καταγράφοντας ρεκόρ αύξησης 10,5 φορές μεγαλύτερης εγκατεστημένης παραγωγικής ισχύος, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ειδικότερα, η εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα ενέργειας από τον άνεμο έφτασε στα 3,64 εκατομμύρια κιλοβάτ, ενώ η ικανότητα παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά τόξα καταγράφηκε στα 3,38 εκατομμύρια κιλοβάτ, σύμφωνα με την κρατική εταιρία διαχείρισης του ενεργειακού δικτύου the State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, η συνολική εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς ενέργειας στην Σιντζιάνγκ έφτασε στα 48,96 εκατομμύρια κιλοβάτ ή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της συνολικής εγκατεστημένης παραγωγικής ικανότητας ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ