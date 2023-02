Κίνα: Αύξηση 35,1% στους πλειστηριασμούς ακινήτων το 2022 - Πτώση στις αγορές κατοικιών

Ο αριθμός των νοικοκυριών που επέλεξε να μείνει εκτός της αγοράς κατοικίας για το δ' τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στο 27,2% έναντι 20,1% στο γ' τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Επιμονή παρουσιάσουν τα προβλήματα στην αγορά ακινήτων της Κίνας, ενός κλάδου που κατέγραψε σημαντική κάμψη για το 2022 και στον οποίο το Πεκίνο βασίζεται για την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μετά από την άρση των lockdown για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αριθμός των νοικοκυριών που επέλεξε να μείνει εκτός της αγοράς κατοικίας για το δ' τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκε στο 27,2% έναντι 20,1% στο γ' τρίμηνο του προηγούμενου έτους, όπως έδειξαν τα ευρήματα έκθεσης του Southwestern University of Finance and Economics και του think tank under Ant Group.

Ωστόσο, το 16,6% των κινεζικών οικογενειών ανέφεραν πως σκοπεύει να αγοράσουν κατοικία μέσα στο επόμενο τρίμηνο έναντι του 7% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στο γ' τρίμηνο.

Οι κατασχεμένες προς πλειστηριασμό περιουσίες στην Κίνα για το σύνολο του 2022 έφτασαν τις 606.000, αυξημένες κατά 35,7% σε ετήσιο επίπεδο, με τον αριθμό των ακινήτων που βρήκαν αγοραστή να πέφτει στο 14,9%, σύμφωνα με υπολογισμούς του China Index Academy.

Οι πόλεις με τον μεγαλύτερο αριθμό πλειστηριασμών εντοπίστηκαν στην κεντρική και δυτική Κίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, η σταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων θα είναι μια βασική πρόκληση για την κυβέρνηση της Κίνας εντός του 2023, στην προσπάθεια του Πεκίνου για ανάκαμψη της οικονομίας μετά από την άρση των περιορισμών για την πανδημία του κορονοϊού.