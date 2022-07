Ίσως βρισκόμαστε στα «μισά του δρόμου» για κατάρρευση της αγοράς, λέει ο επενδυτής που «προέβλεψε» το 2008

O Mπέρι πρόσφατα προειδοποίησε πως η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να επιδείξει αυτοσυγκράτηση όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων και την ποσοτική σύσφιξη.

Ο ιδρυτής της Scion Asset Management, Μάικλ Μπέρι, ο οποίος έγινε ως αυτός που «προέβλεψε» την κρίση του 2008 και την κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς και γι’ αυτό το λόγο τον υποδύθηκε ο Κρίστιαν Μπέιλ στην ταινία «Το μεγάλο σορτάρισμα», ανέφερε σε μια ανάρτηση του στο Twitter πως η υποχώρηση του πρώτου εξαμήνου στην αγορά μετοχών αποτέλεσε «πολλαπλή συρρίκνωση» και θα ακολουθηθεί από την συρρίκνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Adjusted for inflation, 2022 first half S&P 500 down 25-26%, and Nasdaq down 34-35%, Bitcoin down 64-65%.

That was multiple compression. Next up, earnings compression. So, maybe halfway there.

— Cassandra B.C. (@michaeljburry) June 30, 2022