Καλαφάτης: Η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων απαραίτητη στο σύγχρονο κόσμο

Η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σύγχρονη κοινωνία είναι απαραίτητη για να αποφύγουμε την ψηφιακή φτώχια, τόνισε ο Στ. Καλαφάτης χαιρετίζοντας το 1ο SkillUp Forum, το οποίο ξεκίνησε απόψε παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργου Γεωργαντά, του γενικού γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Λεωνίδα Χριστόπουλου, υπηρεσιακών παραγόντων, κ.α.

«Η κυβέρνηση σήκωσε ένα δίκτυ προστασίας των εργαζομένων, μέσα στην πανδημία, ρύθμισε την εργασία με το εργασιακό νομοσχέδιο» τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης. «Ο κόσμος που έρχεται είναι ψηφιακός και σε αυτό τον κόσμο, θα κινηθεί τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας» πρόσθεσε ο κ. Καλαφάτης και υπογράμμισε ότι οφείλουμε όλοι «να προσαρμοστούμε και να επενδύσουμε» στην κατάρτιση και στην προσπάθεια για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων «για να αποφύγουμε την ψηφιακή φτώχια».

«Δεν καταφέραμε απλώς να προσφέρουμε κάποιες ψηφιακές υπηρεσίες από το δημόσιο στον κόσμο, καταφέραμε να πείσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί. Μπορεί να τα καταφέρει και σε αυτό τον τομέα, τόνισε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς και υπογράμμισε:

«Το κράτος πραγματικά μπορεί να γίνει σύμμαχος του πολίτη και όχι εμπόδιο. Διότι το κράτος μπορεί να έρθει στο κινητό του πολίτη, 258 υπηρεσίες προσφέρονται από το gov.gr». Οι κανόνες στην αγορά εργασίας άλλαξαν αρκετά με τον κορονοϊό . Εμείς είναι η πρώτη φορά, που δεν δικαιούμαστε με τίποτε, να μην παρακολουθήσουμε αυτές τις αλλαγές και να σεβαστούμε τα χρήματα που δίδονται για κατάρτιση. Συνήθως παλαιότερα ο ιδιωτικός τομέας έδειχνε το δρόμο και αδυνατούσε το κράτος να ακολουθήσει και να υπηρετήσει. Τώρα, το κράτος είναι παρόν σε αυτά τα ψηφιακά βήματα και πολλές φορές πρωτοπόρο».

«Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα, ο δεύτερος βασικός πυλώνας, του ψηφιακού μετασχηματισμού» ανέφερε ό γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Λεωνίδας Χριστόπουλος και πρόσθεσε: « Το μεγάλο ζήτημα είναι ψηφιακές δεξιότητες σήμερα. Αυτό που σήμερα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με την κυβέρνηση και την αγορά, ώστε να στρέφεται το κράτος προς την σωστή κατεύθυνση, με ευέλικτους μηχανισμούς που θα κάνουν την ανάγνωση των αναγκών, έγκαιρα, σε κάθε χρονικό σημείο».

Ο κ. Χριστόπουλος αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει στην κατεύθυνση αυτή, λέγοντας :

«Το πρώτο που κάνουμε είναι η ψηφιακή ακαδημία πολιτών ένα πόρταλ που συγκεντρώνει όλα τα δωρεάν μαθήματα, 1.240 περίπου, με πεντακόσιες χιλιάδες επισκέψεις σε ένα χρόνο, που βέβαια μπορούμε να το αναπτύξουμε. Το δεύτερο, την επανενεργοποίηση, που έγινε το 2020 με τη συμμαχία μεγάλων επιχειρήσεων του χώρου προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνέργιες. Συζητούμε με το διοικητή του ΟΑΕΔ, πώς μπορεί να αποκτήσει ένα πιο θεσμικό ρόλο και τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Κατάρτιση, επανακατάρτιση, ψηφιακές δεξιότητες χρειάζεται η αγορά εργασίας, ώστε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό να ανταποκρίνεται δεξιότητες που απαιτούν αυτές οι νέες επενδύσεις, για αυτό μιλάμε για στοχευμένες δράσεις μέσα από την εθνική συμμαχία ψηφιακών δεξιοτήτων».

Παρόντες στο 1ο SkillUp Forum ήταν επίσης ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σ. Πρωτοψάλτης, η γενική δ/ντρια Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης Πέγκυ Αντωνάκου, ο προέδρος του Envolve Entrepreneurship J. Αθανασόπουλος, ο διευθύνων συμβούλος της Olympia Electronics, Δημήτρης Λακασάς, καθώς και εκπροσώποι της επιχειρηματικότητας, της ψηφιακής οικονομίας και της τεχνολογίας.

Aπό την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή, θα πραγματοποιηθούν 4 σεμινάρια με θεματικές ενότητες τη «Σχεδίαση Υπηρεσιών» (Service Design), τη «Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου» (From Idea to Business), τη δημιουργία του «Ταξιδιού Εμπειρίας Πελάτη» (Customer Journey Map), τη σύνταξη βιογραφικού και τη «Στοχευμένη Αναζήτηση Εργασίας» (Getting to you're Hired), καθώς και δράσεις δικτύωσης, διασύνδεσης των συμμετεχόντων με στελέχη της αγοράς εργασίας και συζητήσεις με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας και του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Το συνέδριο πραγματοποιείται ακολουθώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και είναι απαραίτητη η προεγγραφή, για τη διασφάλιση της ομαλής προσέλευσης των συμμετεχόντων. Για δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/skillup-forum

Το πρόγραμμα του SkillUp Forum

Το αναλυτικό πρόγραμμα του SkillUp Forum έχει ως εξής:

Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου: Σεμινάρια «O δρόμος προς τη πρόσληψη» (Getting to you're Hired) από 12.00 έως 16.00 και «Σχεδίαση Υπηρεσιών» (Service Design) από 17.00 έως 21.00, στο χώρο του Creativity Platform (Στοά Εμπόρων, Εγνατίας 45).

Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου: Σεμινάρια «Από την ιδέα στην πράξη» (From Idea to Business) από 12:00 έως 16:00 στο χώρο του Creativity Platform (Στοά Εμπόρων, Εγνατίας 45). Την ίδια μέρα, Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου: Διαδραστικό παιχνίδι (Interactive Game) ερωτήσεων, από 19:00 έως 20:00, στην Αίθουσα Α, Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» της ΔΕΘ.

Την Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου: Σεμινάριο «Ταξίδι Εμπειρίας Πελάτη» (Customer Journey Map) από 12.00 έως 16.00 στο χώρο του Creativity Platform (Στοά Εμπόρων, Εγνατίας 45) και «Συνάντηση Δικτύωσης» (meetup) που θα προσφέρει ευκαιρίες για δικτύωση και διασύνδεση με στελέχη της αγοράς, από 17:00 έως 20:00 στο Whope (Λουδία 4, Θεσσαλονίκη).

Όλες οι δράσεις απευθύνονται σε όσους αναζητούν την εξέλιξη των δεξιοτήτων τους για την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ είναι απαραίτητη η προεγγραφή, καθώς υπάρχει όριο συμμετοχής για κάθε θεματική.

Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής για τις υπόλοιπες δράσεις του 1ου SkillUp Forum μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους www.skillup.gr και www.oaed.gr

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Envolve Entrepreneurship ιδρύθηκε το 2012 και παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη για νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, αξιοποιώντας παράλληλα συνεργασίες με άλλους οργανισμούς και εταιρείες, που αυξάνουν τη διαθεσιμότητα των επιχειρηματικών πόρων και η αποστολή του βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την εκπαίδευση, τους πόρους και τα βραβεία, μέσω του προγράμματος βράβευσης Envolve Award Greece,. Το Envolve έχει υποστηρίξει 34 εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε 19 τομείς της οικονομίας, προσφέροντας τους περισσότερο από 5.500.000 ευρώ χρηματοδότηση και συνεισφέροντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://greece.envolvelglobal.org