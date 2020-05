Συνεχίζεται δυναμικά ο «πόλεμος» που ξέσπασε πριν από μερικές ημέρες, μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, Twitter, χάρη σε μία «επισήμανση».

Μάλιστα, σήμερα, το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), το Twitter χαρακτήρισε ως «προβληματικό» ακόμα ένα tweet του Τραμπ, τοποθετώντας μία «επισήμανση δημοσίου ενδιαφέροντος» με την αιτιολογία πως «παραβιάζει τους κανόνες του κοινωνικού δικτύου, καθώς «προβάλλει θετικά τη βία», σύμφωνα με το CNBC.

We have placed a public interest notice on this Tweet from @realdonaldtrump. https://t.co/6RHX56G2zt