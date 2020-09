Με νέα εργαλεία για την πρόληψη τυχόν προβλημάτων υγείας και μικρές ανανεώσεις στο σχεδιασμό έρχεται το νέο έξυπνο ρολόι της Apple, Apple Watch Series 6, το οποίο παρουσίασε προ ολίγου στο επίσημο event που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω του κορονοϊού.

Το βασικό και πολυαναμενόμενο χαρακτηριστικό του νέου Apple Watch Series 6 είναι η δυνατότητα μέτρησης του κουρεσμού οξυγόνου στο αίμα. Ο ανανεωμένος οπτικός αισθητήρας που υπάρχει στο κάτω μέρος του ρολογιού μέσω ενός εξελιγμένου αλγορίθμου μετρά τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα μέσα σε μόλις 15 δευτερόλεπτα και ειδοποιεί τον κάτοχο αν αυτά κινούνται εκτός των επιτρεπτών ορίων. Οι χρήστες φυσικά μπορούν να ελέγχουν το ιστορικό των μετρήσεων μέσω της εφαρμογής Health.

Από πλευράς εμφάνισης οι διαφοροποιήσεις είναι μικρές, και περιορίζονται στον ανανεωμένο σκελετό του Apple Watch ο οποίος είναι από αλουμίνιο κι όχι από ανοξείδωτο ατσάλι που είχε το προηγούμενο μοντέλο και στο λουράκι. Όσον αφορά στο λουράκι ονομάζεται solo loop και είναι πλέον μονοκόματο κατασκευασμένο από εύκαμπτη σιλικόνη, ώστε να μπορεί να φοριέται και να αφαιρείται με ευκολία. Το υλικό κατασκευής του είναι ανθεκτικό και αδιάβροχο και κυκλοφορεί σε διάφορα μεγέθη, για να χωράει σε κάθε καρπό και σε 7 χρώματα.

Κατά τα λοιπά το Apple Watch Series 6 έχει το ίδιο μέγεθος οθόνης με τον προκάτοχό του (40 mm ). Στο εσωτερικό του βρίσκει κανείς ενσωματωμένο τον Apple S6 So, ο οποίος όπως ισχυρίζεται η Apple είναι 20% πιο γρήγορος από την προηγούμενη γενιά επεξεργαστών.

Η μόνη διαφορά εντοπίζεται στην οθόνη η οποία είναι 2,5 φορές πιο φωτεινή σε ανοιχτούς χώρους.

Στον τομέα του λογισμικού, υπάρχει η προσθήκη Mimoji που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και ως Watchface, ώστε οι χρήστες να μπορούν να προσωποποιήσουν το ρολόι τους.

Τέλος ο κολοσσός του Κουπερτίνο προσέθεσε στο Apple Watch και το Family Setup, μια δυνατότητα γονικού ελέγχου μέσω της οποίας το Apple Watch των παιδιών της οικογένειας για παράδειγμα μπορεί αν συνδεθεί με το iPhone των γονέων ώστε οι τελευταίοι να έχουν τον έλεγχο των επαφών του παιδιο, της τοποθεσίας κλπ.

Το Apple Watch Series 6 θα κοστίζει $399 και αναμένεται στην αγορά από την Παρασκευή. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι στο πακέτο δεν θα περιλαμβάνεται USB φορτιστής κάτι που αναμένεται να ισχύσει και για τα επερχόμενα iPhone 12, τα οποία όπως όλα δείχνουν θα ανακοινωθούν τον επόμενο μήνα.

Το οικονομικό Apple Watch SE

Παράλληλα η εταιρεία κυκλοφόρησε και μια οικονομικότερη εκδοχή του Apple Watch , ονόματι Apple Watch SE. To δεύτερο μοντέλο μοιάζει σε σχεδιασμό με το Apple Watch Series 6, έχει την ίδια δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων χωρίς να χρειάζεται το iPhone του χρήστη, εντοπίζει τυχόν πτώσεις του κατόχου του ενημερώνοντας άμεσα την ορισμένη επαφή και φυσικά είναι αδιάβροχο.

Το νέο οικονομικό μοντέλο είναι διαθέσιμο σε μεγέθη 40 και 44 m, στηρίζεται στο S5 SoC και υποστηρίζε και αυτό τα εργαλεία γονικού ελέγχου που προαναφέρθηκαν στο προηγμένο μοντέλο.

Ειπλέον έχει διαθέσιμη μια μεγάλη συλλογή Watch Face για την απαραίτητη εξατομίκευση του ρολογιού του χρήστη ενώ υποστηρίζει και μια νέα υπηρεσία ονόματι Fitness Plus η οποία περιλαμβάνει εικονικά μαθήματα εκγύμνασης με μηνιαίο κόστος 9,99 δολάρια ή ετήσιο κόστος 79,99 δολάρια.

Με το Apple Watch SE το οποίο κοστίζει 279 δολάρια η Apple επιθυμεί να προσεγγίσει ακόμα περισσότερους χρήστες στο οικοσύστημά της οι οποίοι θεωρούσαν μη προσιτή την προηγούμενη εκδοχή. Να σημειωθεί ότι και το νέο Apple Watch SE αναμένεται στην ελληνική αγορά μέσα στο μήνα.

Apple One: Όλες οι υπηρεσίες σε μια συνδρομή

Πέρα από τα δύο ρολόγια η εταιρεία επιβεβαίωσε εντέλει τις φήμες κι ανακοίνωσε ένα συνδρομητικό πακέτο για όλες τις υπηρεσίες της υπό τον τίτλο Apple One.

Το Apple One χωρίζεται σε τρία πακέτα (Individual, Family και Premier), και περιλαμβάνει τις υπηρεσίες Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus και iCloud.

Το Individual πακέτο που είναι και το οικονομικότερο, η Apple παρέχει όλες τις υπηρεσίες σε συνδυασμό με 50GB στο iCloud με κόστος $14,95 το μήνα.

Το αμέσως επόμενο πακέτο το οικογενειακό ονόματι Family προσφέρει 200 GB αποθηκευτικό χώρο στο iCloud και πρόσβασε σε όλες τις προαναφερθείσες υπηρεσίες με $19,95 το μήνα.

Τέλος το Premier πακέτο, ενσωματώνει όλες τις υπηρεσίες της Apple συμπεριλαμβανομένου του News Plus και της Fitness Plus που ανακοινώθηκε σε συνδυασμό με το Apple Watch Series 6 για παρακολούθηση εικονικών μαθημάτων γυμναστικής και κοστίζει 29,95 δολάρια. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται βέβαια 2TB αποθηκευτικού χώρου στο iCloud.