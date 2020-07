Η φροντίδα του πρασίνου είτε αυτό βρίσκεται στον κήπο και το μπαλκόνι μας είτε σε ένα χωράφι χρειάζεται μεράκι, γνώση και τα κατάλληλα εργαλεία. Όσον αφορά το μεράκι, συνήθως είναι έμφυτο. Όσον αφορά την γνώση, έχει να κάνει καθαρά με την προσωπική αναζήτηση του καθενός. Όσον αφορά τα εργαλεία, την απάντηση έχει η Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Husqvarna, της Gardena και άλλων κορυφαίων brand με προϊόντα για τη φροντίδα πρασίνου.

Με αφορμή το γεγονός πως το καλοκαίρι ο κόσμος έρχεται σε μεγαλύτερη επαφή με τη φύση και καταπιάνεται με κηπουρικές και γεωργικες εργασίες, μιλήσαμε με τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, CEO της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ, για την φροντίδα του περιβάλλοντος, τις τάσεις των καταναλωτών, το πράσινο των πόλεων και την βιώσιμη ανάπτυξη.

Κύριε Παπαδόπουλε, η Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ αποτελεί την πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που εμπιστεύτηκε η Husqvarna για να γίνει επίσημος αντιπρόσωπός της. Πότε έγινε αυτό και πώς καταφέρατε να σας εμπιστευτεί ένα τόσο μεγάλο brand;

Πράγματι, ήταν η πρώτη φορά που η Husqvarna βγήκε εκτός των συνόρων της Σκανδιναβίας και σήμερα η συνεργασία μας με τον πολυεθνικό κολοσσό μετρά 58 χρόνια. Πρόκειται για μια ουσιαστική σχέση, που ξεκίνησε από τον ιδρυτή της εταιρίας και πατέρα μου, τον κύριο Παντελή Μ. Παπαδόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, το 1962 o πατέρας μου, με εφόδια τη διορατικότητα και την τόλμη του, ταξίδεψε με το τρένο από την Αθήνα στην πόλη Husqvarna της Σουηδίας, με τον φιλόδοξο στόχο να συνεργαστεί με την εταιρία Husqvarna, αναλαμβάνοντας την αντιπροσώπευση στη χώρα μας.

Η δυναμική του παρουσία και το όραμά του ενθουσίασαν και έπεισαν τους Σουηδούς να του εμπιστευτούν ένα brand με ιστορία μεγαλύτερη των 300 ετών.

Έτσι και έγινε ο πρώτος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Husqvarna εκτός Σκανδιναβίας. Η πρώτη παραγγελία φανταστείτε ήταν μόλις 20 αλυσοπρίονα! Μια μικρή ομάδα παθιασμένων ανθρώπων ξεκίνησε να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και να δειγματίζει το τότε πρωτοποριακό προϊόν σε επαγγελματίες υλοτόμους. Με μοναδικό μέσο προβολής ένα φορτηγάκι με το λογότυπο της Husqvarna, το «Word of Mouth» απέδειξε ότι διαχρονικά παραμένει η πιο σίγουρη συνταγή επιτυχίας.

Κάπως έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι της συνεργασίας, που ήταν σταθμός και για τις 2 εταιρίες: η μεν Husqvarna ξεκίνησε να δραστηριοποιείται σε νέες αγορές, για να φτάσει σήμερα να αποτελεί έναν πολυεθνικό κολοσσό και εμείς, έχοντας στη φαρέτρα μας το μεγάλο όνομα της Husqvarna, διεισδύσαμε δυναμικά στον κλάδο των μηχανημάτων της ελληνικής αγοράς και όχι μόνο.

Πώς έχει μετεξελιχθεί η εταιρεία σας από τότε μέχρι σήμερα;

Στα 60 χρόνια λειτουργίας μας η πορεία μας είναι σταθερά ανοδική, έχοντας κατακτήσει εδώ και δεκαετίες ηγετική θέση στον κλάδο μας.

Πιο συγκεκριμένα, στην πορεία των ετών, αναπτύξαμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο συνεργατών μας με κορυφαία brands παγκοσμίως, με ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για τον αγρό, το δάσος, τον κήπο & το μπαλκόνι, τα πάρκα, καθώς και δραστηριότητα στον χώρο των δομικών μηχανημάτων. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με περισσότερα από 24 διεθνή εργοστάσια και διαθέτουμε πάνω από 40.000 προϊόντα μέσω 1.700 επιλεγμένων καταστημάτων πανελλαδικά, ένα δίκτυο που συνεχίζει να αναπτύσσεται συνεχώς.

Στο πλαίσιο αυτής της αναπτυξιακής μας δράσης, εντάσσεται και η εμπορική μας δραστηριοποίηση στις αγορές της Βουλγαρίας, με την Agroland LTD, και της Κύπρου.



Η σημερινή μας θέση δείχνει τη δυναμική μας εξέλιξη, αν σκεφτούμε ότι ξεκινήσαμε από 1 άνθρωπο, τον πατέρα μου, και έχουμε φτάσει να είμαστε σήμερα μία ομάδα 133 ανθρώπων στην Ελλάδα και 20 στο εξωτερικό.

Αναφορικά με τη διοίκηση, έχουμε πάρει τη σκυτάλη με τον αδελφό μου, Παντελή Π. Παπαδόπουλο, συνδυάζοντας από τη μια τα εφόδια της πολύχρονης εμπειρίας και των αξιών που ανέδειξαν την εταιρία όλα αυτά τα χρόνια, με νέες ιδέες και το σύγχρονο όραμά μας για την πρόοδο της εταιρίας, των ανθρώπων και των συνεργατών μας.

Σε ποιους απευθύνεται η Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ και ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες προϊόντων που παρέχετε στους πελάτες σας;

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για αποδοτική εργασία, με ασφάλεια, αλλά και με ευχαρίστηση, σε ένα μεγάλο εύρος πελατών. Είτε πρόκειται για έναν καταναλωτή που διαθέτει ένα μικρό μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης και ασχολείται ερασιτεχνικά, είτε για έναν επαγγελματία που καλείται να υλοποιήσει απαιτητικές εργασίες. Όλα αυτά μέσω του δικτύου συνεργατών μας πανελλαδικά.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα κορυφαίας τεχνολογίας, φιλικά προς τον χρήστη και το περιβάλλον, τα οποία θα κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και την εργασία μας πιο αποτελεσματική.

Συγκεκριμένα, η εταιρία μας προσφέρει λύσεις που καλύπτουν πολλές κατηγορίες αναγκών όπως:

• Φροντίδα για τον αγρό και το δάσος, τον κήπο & το μπαλκόνι, τα πάρκα, με προϊόντα όπως αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, ρομποτικά χλοοκοπτικά, ολοκληρωμένες λύσεις για το πότισμα, τη φύτευση και τη συντήρηση των φυτών κ.ά.

• Κατασκευαστικές εργασίες, με προϊόντα όπως γεννήτριες, δονητές μπετόν, μπετονιέρες κ.ά.

• Οικιακές και άλλες γενικές εργασίες. με προϊόντα όπως ηλεκτρικές σκούπες, πλυστικά κ.ά.

• Διασκέδαση και παιχνίδι, με προϊόντα όπως παιχνίδια μηχανημάτων κήπου, ρουχισμό και αξεσουάρ ελευθέρου χρόνου κ.ά.

Πώς έχουν αλλάξει οι τάσεις των καταναλωτών μέσα στις δεκαετίες;

Οι σύγχρονοι καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία, είναι πολύ ενημερωμένοι και κατ’ επέκταση πολύ πιο απαιτητικοί. Η συνεργασία μας με τα κορυφαία brands του χώρου μας, αλλά και η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγοραστικού ταξιδιού, είναι τα «κλειδιά» για να ανταποκρινόμαστε στις υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών και να χτίζουμε μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους.

Επίσης, οι καταναλωτές δείχνουν να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα βιωσιμότητας και αυτό αποτυπώνεται στις καταναλωτικές τους επιλογές και συνήθειες. Η εταιρία μας προάγει τις έννοιες αυτές, μέσω των προϊόντων που εμπορεύεται, καθώς αυτά ενσωματώνουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τα κάνουν φιλικά προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Μία άλλη τάση της εποχής είναι το έντονο ενδιαφέρον για αυτοματοποιημένες λύσεις, το οποίο το συναντάμε και στον κλάδο μας και εκεί θα λέγαμε ότι ηγούμαστε στον χώρο, καθώς η Husqvarna είναι ο εφευρέτης του ρομποτικού χλοοκοπτικού, που λανσαρίστηκε πριν 25 χρόνια και σήμερα αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή χλοοκοπής.

Η τάση προσωπικής ενασχόλησης των καταναλωτών με τις εργασίες αναβάθμισης και ανακαίνισης σπιτιού παρουσιάζει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και το «κάν' το μόνος σου» (DIY - Do it Yourself) τείνει να γίνει κουλτούρα στη διεθνή αγορά. Αυτό φυσικά έχει επηρεάσει και τον δικό μας κλάδο, αφού οι καταναλωτές ολοένα και περισσότερο επιλέγουν να δημιουργούν, φροντίζουν και συντηρούν μόνοι τους τους χώρους πρασίνου που διαθέτουν.

Τέλος, βλέπουμε πλέον πολύ πιο ενεργό τον ρόλο των γυναικών στις κηπουρικές εργασίες, οι οποίες κατά το παρελθόν πραγματοποιούνταν περισσότερο από άνδρες. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει παίξει και η εξέλιξη των μηχανημάτων, τα οποία γίνονται ολοένα και πιο εργονομικά εύκολα στη χρήση.

Είστε μια εταιρεία που τα προϊόντα της σχετίζονται άμεσα με το φυσικό περιβάλλον. Πέρα από την ποιότητα των προϊόντων σας με ποιο άλλο τρόπο προωθείτε την προστασία του περιβάλλοντος;

Το μότο μας είναι «Η αγάπη για το περιβάλλον είναι στη φύση μας» και φροντίζουμε να το αποδεικνύουμε μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Στηρίζουμε συστηματικά μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με αποστολή τη φροντίδα του περιβάλλοντος, είτε μέσω δωρεών μηχανημάτων και εξοπλισμού είτε μέσω συνεργιών.

Ακόμα, μοιραζόμαστε μαζί τους την τεχνογνωσία που διαθέτουμε για τη διαχείριση πρασίνου αλλά και για μέσα προστασίας και ασφαλούς εργασίας μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Υπάρχει χώρος για πράσινο στις πόλεις; Τι ισχύει με την περίπτωση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης;

Πάντα υπάρχει άπλετος χώρος για πράσινο, σε όλες τις πόλεις. Οι χώροι πρασίνου έχουν αναμφισβήτητα θετική επίδραση στη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων και ταυτόχρονα προσφέρουν οικολογικά, περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη.

Ιδίως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ως τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας μας, σίγουρα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από χώρους πρασίνου, καθώς επιβαρύνονται περιβαλλοντικά περισσότερο σε σχέση με άλλες πόλεις. Προσδοκούμε όλοι από τους δημόσιους φορείς μας να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση με έργα υποδομής, που θα δώσουν ανάσα στους κατοίκους, τους τουρίστες και το περιβάλλον συνολικά.

Θα σταθώ ιδιαίτερα στην αξία της ατομικής μας προσπάθειας. Είναι πολύ απλό και ταυτόχρονα ευεργετικό για την υγεία και τη διάθεσή μας να φτιάξουμε και να συντηρούμε χώρους πρασίνου, project εφικτό ακόμη και στο πιο μικρό μπαλκόνι.

Μιλήστε μας για τη συμμετοχή σας στην ενέργεια του Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την πόλη σου». Έχει προγραμματιστεί κάτι αντίστοιχο στο μέλλον;

Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων «Υιοθέτησε την πόλη σου» πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Η εταιρία μας, σε συνεργασία με την τεχνική εταιρία ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ, ανέλαβε την περιποίηση μέρους των χώρων πρασίνου του Πάρκου της Ακαδημίας Πλάτωνος, ώστε να αναδειχθεί η φυσική ομορφιά του.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τα φιλικά προς το περιβάλλον μηχανήματα μπαταρίας Husqvarna®, που είναι ιδανικά για χρήση μέσα στις πόλεις, καθώς είναι αθόρυβα και έχουν μηδενική εκπομπή καυσαερίων, χωρίς να στερούνται απόδοσης και αντοχής.

Επιπλέον, λειτουργώντας ευρύτερα ως υπεύθυνος οργανισμός και υπεύθυνοι πολίτες, έχουμε ως σταθερό μας στόχο να υποστηρίζουμε με τα μέσα που διαθέτουμε ενέργειες και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη δημιουργία ή φροντίδα χώρων πρασίνου εκτενέστερα.

Η κλιματική αλλαγή που συντελείται αυτή την περίοδο κάνει πιο ξεκάθαρο από ποτέ πως το μέλλον ανήκει στις εταιρείες που λειτουργούν με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πώς κινείται η Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ στο συγκεκριμένο τομέα;

Αυτονόητα, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι υποχρέωση κάθε επιχείρησης και οργανισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην Παντελής Παπαδόπουλος, ξεκινώντας από την επιλογή των συνεργατών μας, αντιπροσωπεύουμε brands τα προϊόντα των οποίων κατασκευάζονται σε εργοστάσια που εναρμονίζονται πλήρως με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανόνες.

Παράλληλα, ενισχύουμε εμπορικά τις κατηγορίες προϊόντων μπαταρίας, που λειτουργούν απολύτως φιλικά προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Ακόμη, δεν θα μπορούσα να παραλείψω να αναφέρω ότι διοργανώνουμε εκπαιδευτικές ημερίδες και σεμινάρια για τους εργαζόμενους αλλά και τους συνεργάτες μας, σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης και το αίσθημα της ατομικής ευθύνης.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την επόμενη μέρα;

Ο βασικός και διαχρονικός μας στόχος είναι να διατηρούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές και όλους τους συνεργάτες μας, να διατηρούμε ένα εξαιρετικό εργασιακό κλίμα για τους ανθρώπους μας και να εξασφαλίζουμε ένα ευχάριστο αγοραστικό ταξίδι για τους πελάτες μας, με υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες.

Μελετάμε και σχεδιάζουμε νέες καινοτόμες υπηρεσίες και δουλεύουμε για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με μεγάλους οίκους του εξωτερικού. Ταυτόχρονα η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου των συνεργατών μας και η διερεύνηση νέων καναλιών διανομής αποτελεί για εμάς σταθερό πυλώνα ανάπτυξης.

Επιπλέον, βρισκόμαστε σε μια πολύ κομβική στιγμή αναφορικά με την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου, τόσο εντός όσο και εκτός των ορίων της Ελλάδας. Μάλιστα, παρά τη δύσκολη συγκυρία που βιώσαμε με την υγειονομική επιδημία, τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2020 ήταν θετικά για την εταιρία μας, γεγονός που αποτελεί σημαντική ένδειξη πως πορευόμαστε σωστά προς την επίτευξη των στόχων μας.