Μια γεύση από το νέο iPhone 12 Pro Max, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει ο κολοσσός τους Κουπερτίνο τον Σεπτέμβριο, μας δίνει ο Max Weinbach και το γνωστό κανάλι στο YouTube, EverythingApplePro σύμφωνα με πληροφορίες και σχέδια CAD που διέρρευσαν.

Όπως αναφέρουν στη νέα ναυαρχίδα της Apple, iPhone 12, θα κυριαρχεί το γυαλί τόσο στο εμπρόσθιο όσο και στο οπίσθιο μέρος της συσκευής. Ωστόσο η επένδυση από ανοξείδωτο ατσάλι θα έχει επίπεδη εμφάνιση με στογγυλεμένες καμπύλες, παρόμοια δηλαδή με το iPad Pro.

Η συσκευή θα διαθέτει οθόνη OLED 6,7 ιντσών ενώ τα περιθώρια θα έχουν πάχος μόλις 1,55 χιλιοστών, εν συγκρίσει με το iPhone 11 Pro Max στο οποίο είναι 2,52 ιντσών. Το νέο iPhone μάλιστα θα είναι ιδιαίτερα λεπτό εν συγκρίσει με το iPhone 11 Pro Max, και το πάχος του θα φτάνει μόλις τα 7,4 χιλιοστά.

Say hello to the iPhone 12 Pro Max (6.7-in). It's not often you get to leak an iPhone design. Huge shoutout to @MaxWinebach. Video going live in 15. pic.twitter.com/AcZMAj5X1Y