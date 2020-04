Μεγάλη αύξηση στην κατανάλωση περιεχομένου καταγράφει η συνδρομητική τηλεόραση και οι πλατφόρμες συνεχούς ροής την τελευταία περίοδο, δεδομένου ότι οι τηλεθεατές στην «εν μέσω κορονοϊού» εποχή αναγκάζονται να ψηφιοποιήσουν και την ψυχαγωγία τους.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της επιβολής των μέτρων, οι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά τηλεοπτικές πλατφόρμες αλλά και πλατφόρμες συνεχούς ροής περιεχομένου είδαν όχι απλά άνοδο στον αριθμό των συνδρομητών τους αλλά και άνοδο στο περιεχόμενο που αυτοί καταναλώνουν. Για το λόγο αυτό άλλωστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέτρεψε τους διεθνείς παρόχους περιεχομένου συνεχούς ροής να μειώσουν τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων ώστε να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία των δικτύων, τώρα που οι απαιτήσεις είναι άκρως υψηλές.

Όπως αναφέρουν στο insider.gr στελέχη των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, η αύξηση της κατανάλωσης του περιεχομένου ξεπερνά ανά περιπτώσεις το 50% κι αυτό έχει ωθήσει ειδικά τους Έλληνες παρόχους στον εμπλουτισμό του περιεχόμενό τους με νέες κυκλοφορίες ή με νέα κανάλια με εξειδικευμένο περιεχόμενο. Στην αύξηση αυτή βέβαια, έχει συντελέσει και το γεγονός ότι οι ελληνικές εταιρείες ασπαζόμενες την πρωτουβουλία για ψηφιακή αλληλεγγύη #digitalsolidarity διέθεσαν μέρος του περιεχομένου τους δωρεάν μέσω καναλιών του youtube ή έκαναν δώρο στους ήδη συνδρομητές τους επιπλέον κανάλια.

Ειδικότερα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η θέαση τηλεοπτικού περιεχομένου από τα ελληνικά νοικοκυριά, κατά την περίοδο που μένουμε σπίτι στην περίπτωση της Cosmote TV, της πλατφόρμας που μετρά σήμερα πάνω από 550.000 συνδρομητές με σχεδόν τους μισούς (220.000) να συνδέονται στην υπηρεσία Cosmote TV GO. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εταιρεία στο insider.gr η τηλεθέαση στα κανάλια της COSMOTE TV τον Μάρτιο ενισχύθηκε σημαντικά, με το COSMOTE HISTORY HD (+30%), τα κανάλια COSMOTE CINEMA HD (+40%), αλλά και τα παιδικά κανάλια της πλατφόρμας (+70%), να σημειώνουν την μεγαλύτερη αύξηση.

Οι τηλεθεατές έχουν στραφεί και στις υπηρεσίες on demand θέασης περιεχομένου της COSMOTE TV, για τις αυξημένες ανάγκες τους σε ψυχαγωγία από το σπίτι. Οι ενοικιάσεις ταινιών, μέσω της υπηρεσίας Movies Club, έχουν διπλασιαστεί, ενώ η θέαση περιεχομένου μέσω της δωρεάν on demand υπηρεσίας COSMOTE TV Plus, όπου οι συνδρομητές μπορούν να βρουν ταινίες, ντοκιμαντέρ, παιδικά προγράμματα και πάνω από 90 ολοκληρωμένους κύκλους σειρών (box sets), έχει ανέβει κατά 70%, μέσα στον Μάρτιο.

Συνολικά, αυτή την περίοδο, οι συνδρομητές της υπηρεσίας, πραγματοποιούν πάνω από 8 εκατ. ενέργειες/μήνα (ενοικίαση ταινίας, θέαση ταινίας/σειράς, χρήση της υπηρεσίας REPLAY TV για ετεροχρονισμένη θέαση περιεχομένου) μέσω των on demand υπηρεσιών. Εξίσου σημαντικά έχει ανέβει και η κίνηση στο κανάλι της COSMOTE TV στο YouTube, όπου υπάρχει διαθέσιμο περιεχόμενο από εκπομπές, όπως Στο Πλεχτό, Game R1 κ.ά., όπως διευκρινίζει ο εκπρόσωπος Τύπου της Cosmote TV.

Να θυμήσουμε ότι η Cosmote TV, στηρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας για ποιοτική ψυχαγωγία, όσο «μένουμε σπίτι», προσφέρει πρόγραμμα με ντοκιμαντέρ και εκπομπές του COSMOTE HISTORY HD, ελεύθερα για όλους, μέσα από το επίσημο κανάλι της στο YouTube. Μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020, το COSMOTE HISTORY HD @YouTube, με ξεχωριστή ροή 24ωρης διάρκειας, θα μεταδίδει σε υψηλή ευκρίνεια επιλεγμένα ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV, καθώς και εκπομπές με εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τα παιδιά και τους νέους. Επίσης, προσφέρει -με τη συμβολική τιμή των 0,01€/πακέτο για ένα μήνα- τα ευέλικτα πακέτα Documentaries και Kids που παρέχουν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με ντοκιμαντέρ και παιδικό πρόγραμμα της COSMOTE TV, μέσα από την εφαρμογή (app) της νέας streaming υπηρεσίας για Samsung smart TVs και φορητές συσκευές (smartphones, tablets) ή μέσα από ή από υπολογιστή/laptop στο www.cosmotetvott.gr. Με την ενεργοποίηση των πακέτων, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν το περιεχόμενο που τους ενδιαφέρει, ζωντανά ή on demand, όποιο δίκτυο σταθερής ή κινητής και αν διαθέτουν

Αντίστοιχα και η Vodafone βλέπει άνοδο στον χρόνο κατανάλωσης περιεχομένου, άνοδο που ξεπερνά το 70%. Η άνοδος μάλιστα στην πλατφόρμα της Vodafone η συνδρομητική βάση της οποίας ανέρχεται στους 120.000 πελάτες, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, κάνει τα στελέχη της να χαρακτηρίζουν άκρως επιτυχημένη την επένδυση για την αποκλειστική διάθεση του περιεχομένου της HBO μέσω της πλατφόρμας της. Παράλληλα μάλιστα παρατηρείται και αύξηση συνδρομών στο Vodafone TV, χωρίς να υπάρχουν ωστόσο εκτιμήσεις για το ποσοστό της. Να θυμήσουμε ότι η εταιρεία συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία #digitalsolidarity προχώρησε σε δωρεάν αναβάθμιση στο family πακέτο για συνδρομητές του βασικού πακέτου Vodafone TV.

Κοντά στο 40% φτάνει περίπου η αύξηση της κατανάλωσης περιεχομένου στην πλατφόρμα της Wind, Wind Vision, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας. Να θυμίσουμε ότι η πλατφόρμα της Wind είχε, με βάσει τα τελευταία στοιχεία, περί του 55.000 συνδρομητές μέσα στους 18 μήνες λειτουργίας της.

Μεσοσταθμική άνοδο της τάξης του 25% παρατηρεί και η Nova, τόσο στη δορυφορική τηλεόραση όσο και στις on demand υπηρεσίες, σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας. Όπως μάλιστα εξηγούν στο insider.gr μεγάλη άνοδο καταγράφει το παιδικό περιεχόμενο αλλά και τα κανάλια Novacinema, ιδιαίτερα τις βραδυνές ώρες. Εν αντιθέσει με τις πρώτες ημέρες που υπήρχε μεγάλη ζήτηση για ειδησεογραφικό περιεχόμενο, όσο περνά ο καιρός τόσο μειώνεται το ενδιαφέρον του κόσμου για την ενημέρωση. Να υπενθυμίσουμε ότι η συνδρομητική τηλεόραση της Nova η οποία μετρά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 459.100 συνδρομητές (350,8 χιλιάδες λιανικής και 108,3 χιλιάδες χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο) συμμετείχε αρχικά στην πρωτοβουλία #digitalsolidarity προσφέροντας δωρεάν για έναν μήνα σε όσους ιδιώτες συνδρομητές δεν είχαν πρόσβαση στο κινηματογραφικό περιεχόμενο της τα κανάλια Novacinema. Σε μια προσπάθεια εμπλουτισμού των επιλογών και του περιεχομένου που διατίθεται μέσω της πλατφόρμας της η εταιρεία εγκαινίασε, όσο μένουμε σπίτι, και το νέο pop up κανάλι Novacinema e xtra HD το οποίο προβάλει καθημερινά ένα μαραθώνιο μιας αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς back to back. Τo Νovacinema extra HD το οποίο έγινε διαθέσιμο από τις 25 Μαρτίου διατίθεται σε όλους τους συνδρομητές χωρίς επιπλέον κόστος μέχρι και την Κυριακή 12 Απριλίου. Δεδομένης μάλιστα της υψηλής ζήτησης, η εταιρεία από τα τέλη Μαρτίου αποφάσισε να προσφέρει ανανεωμένη μέσω της νέας εφαρμογής για Android TV την υπηρεσία Novaflix, με την οποία ο συνδρομητής απολαμβάνει, μέσω Ιnternet streaming από όλα τα δίκτυα, αγαπημένες και βραβευμένες ταινίες και σειρές, on demand ή Live TV στον υπολογιστή, το tablet και το κινητό του. Σε περίπτωση εγγραφής ο πρώτος μήνας είναι δωρεάν.

Φυσικά η άνοδος σε κατανάλωση περιεχομένου καταγράφεται και στις πλατφόρμες συνεχούς ροής όπως Netflix, AppleTV, Amazon Prime, χωρίς βέβαια να υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα για την χώρα μας. Ωστόσο μια ματιά στο εξωτερικό μαρτυρά την τάση. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι λόγω των μέτρων κοινωνικής απόστασης που έχουν εγκλωβίσει πολύ κόσμο στο σπίτι, τα αναθεωρημένα νούμερα για την αύξηση των συνδρομητών σε πλατφόρμες όπως το Netflix είναι πολύ υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών στην αρχή της χρονιάς. Να θυμήσουμε ότι το Netflix, η συνδρομητική υπηρεσία που είχε το 2019 περισσότερους από 167 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 100 και πλέον εκατ. βρίσκονται εκτός ΗΠΑ, υπολόγιζε να προσθέσει ακόμα 7 εκατ. συνδρομητές στην βάση της μόνο το α' τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές όμως, το ποσοστό αυτό θα μπορούσε έως και να διπλασιαστεί ελέω κορονοϊού.

Ενδεικτικό της απήχησης είναι και η θεαματική είσοδος του Disney+ στην Ευρώπη. Μόνο την την ημέρα του λανσαρίσματός στην Γηραιά Ήπειρο η εφαρμογή του Disney+ είχε 5 εκατ. download, σύμφωνα με τις μετρήσεις της App Annie. Παρότι όλοι όσοι κατέβασαν την εφαρμογή δεν θα προχωρήσουν απαραίτητα σε συνδρομή στην πλατφόρμα, το νούμερο δείχνει την άνοδο της online ψυχαγωγίας. H πλατφόρμα της Disney η οποία κυκλοφόρησε σε ΗΠA, Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, τον Νοέμβριο του 2019 και στην Ευρώπη μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου – τους πρώτους δηλαδή τρεις μήνες της κυκλοφορίας της - έφτασε τα 28,6 εκατ. συνδρομητές. Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, η Disney+ κατάφερε να τριπλασιάσει τους συνδρομητές της στις παραπάνω χώρες, μέσα σε δύο μέρες, από το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020 μέχρι και την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, όπου πολύς κόσμος κλείστηκε σπίτι.