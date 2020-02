Νέα θέση μάχης στην τηλεοπτική αρένα παίρνει η Vodafone τοποθετώντας στην φαρέτρα της όλο το πρόγραμμα του αμερικανικού δικτύου HBO. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε, εξασφάλισε την αποκλειστική συνεργασία με την HBO και θα προσφέρει στους καταναλωτές πρόσβαση, χωρίς έξτρα χρέωση, στις κλασσικές επιτυχίες αλλά και στις νέες παραγωγές του αμερικανικού δικτύου.

Με τον τρόπο αυτό η Vodafone TV θα περιλαμβάνει πάνω από 2.500 ώρες επιπλέον δωρεάν πρόγραμμα με αρκετές πολυβραβευμένες σειρές όπως Game of Thrones, Sex and the City, The outsider, Avenue five κ.α. Να σημειωθεί ότι η HBO (Home Box Office), αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης επί αμερικανικού εδάφους, η οποία έχει παρουσιάζει μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές παγκοσμίως, όπως το GOT, The Sopranos, Sex and the City, Girls, Boardwalk Empire, αλλά δημοφιλείς σειρές που διαμόρφωσαν την ιστορία του περιεχομένου ψυχαγωγίας, όπως Westworld, Euphoria, Sharp Objects, The Night Of, True Detective κ.α.

Παράλληλα η εταιρεία ανακοίνωσε και την φιλοξενία του Amazon Prime στην πλατφόρμα της. Ωστόσο η συνδρομή του Amazon Prime (5,99 το μήνα) θα πληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στην Amazon, χωρίς να υπάρχει ενιαία τιμολόγηση στον λογαριασμό της Vodafone, κάτι το οποίο προσφέρουν οι ανταγωνιστές που συνεργάζονται με διεθνείς πλατφόρμες on demand περιεχομένου. Σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, η ενιαία τιμολόγηση είναι κάτι που θα εξετάσουν για το μέλλον. Παραμένουν όμως διστακτικοί αφού, όπως εξήγησαν, αυξάνοντας την τελική τιμή του τιμολογίου προσθέτοντας σε αυτό και το ποσό του Amazon Prime θα αυξανόταν κι ο φόρος που θα πρέπει να πληρώνουν οι καταναλωτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Amazon Prime δεν θα διαθέτει ελληνικούς υπότιτλους, κάτι που ισχύει και σήμερα. Παρότι μάλιστα η Amazon θα προχωρήσει σε υποτιτλισμούς και μεταγλωττίσεις για διάφορες χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμη η υπηρεσία, η «ελληνοποίηση» της πλατφόρμας δεν περιλαμβάνεται στα άμεσα σχέδιά της. Σημειωτέον, ότι η πλατφόρμα της Amazon Prime αριθμεί πάνω από 96 εκατ. συνδρομητές παγκοσμίως σε περισσότερες από 200 χώρες, οι οποίοι μπορούν να απολαύσουν 19.000 ώρες προγράμματος. Το περιεχόμενο αυτό δε αναμένεται να αυξηθεί αν σκεφτεί κανείς ότι η Amazon επενδύει 5 δισ. ετησίως για νέο πρωτότυπο περιεχόμενο.

Πέρα από τις δύο μεγάλες συνεργασίες στο χώρο του θεάματος, η Vodafone TV ανακοίνωσε πως ξεκινά κι επισήμως την εμπορική διάθεσή της σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως παρόχου και τεχνολογιών, κάτι που σε πιλοτικό επίπεδο εφαρμοζόταν από πέρυσι. Γι αυτό άλλωστε από τους ήδη υπάρχοντες συνδρομητές Vodafone TV οι 25.000 δεν έχουν σταθερό ή κινητό στη Vodafone. «Θέλουμε να απαντήσουμε στην ανάγκη του σύγχρονου θεατή να διατηρεί παράλληλα πολλαπλές συνδρομές, προκειμένου να απολαμβάνει το αγαπημένο του τηλεοπτικό περιεχόμενο με όλα όσα θέλει και χρειάζεται, όποια στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή τα θέλει» σημείωσαν σχετικά τα στελέχη της εταιρείας.

Στόχος της Vodafone με την συγκεκριμένη συμφωνία, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Χάρης Μπρουμίδης, είναι να φτάσει η πλατφόρμα τους 200.000 συνδρομητές μέσα σε ένα χρόνο, από τους 120.000 που έχει σήμερα και τους 60.000 που είχε πέρυσι.

Η κίνηση της Vodafone έρχεται να επισφραγίσει την μεγάλη κινητικότητα που καταγράφει ο συγκεκριμένος κλάδος, ο οποίος κατά γενική ομολογία έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, λόγω της μικρής διείσδυσης της συνδρομητικής στην ελληνική αγορά. Να υπενθυμίσουμε ότι στην περίπτωση της Ευρώπης το ποσοστό της διείσδυσης φτάνει στο 40% ( στο 60% στη δυτική Ευρώπη) όταν στην Ελλάδα φτάνει μετά βίας το 30%.