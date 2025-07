Μασκ: Ανακοίνωσε την ίδρυση του «Κόμματος της Αμερικής»

Σήμερα, το Αμερικανικό Κόμμα σχηματίζεται για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας, αναφέρει ο μεγιστάνας.

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι ιδρύει ένα νέο πολιτικό κόμμα, εβδομάδες μετά τη δραματική διαμάχη του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι ίδρυσε το Κόμμα της Αμερικής, χαρακτηρίζοντάς το ως πρόκληση για το δικομματικό σύστημα των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν το κόμμα έχει καταχωρηθεί επίσημα στις αμερικανικές εκλογικές αρχές. Ο Μασκ, ο οποίος γεννήθηκε εκτός ΗΠΑ (είναι γεννημένος στη Νότιο Αφρική) και επομένως δεν είναι επιλέξιμος να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ, δεν λέει ποιος θα ηγηθεί του κόμματος.

Αρχικά, έθεσε το ενδεχόμενο σχηματισμού κόμματος κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαμάχης του με τον Τραμπ, η οποία τον οδήγησε να εγκαταλείψει τον ρόλο του στην κυβέρνηση και να εμπλακεί σε μια άγρια ​​δημόσια διαμάχη με τον πρώην σύμμαχό του.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαμάχης, ο Μασκ δημοσίευσε μια δημοσκόπηση στο X ρωτώντας τους χρήστες αν θα έπρεπε να υπάρχει ένα νέο πολιτικό κόμμα στις ΗΠΑ.

Αναφερόμενος σε αυτή τη δημοσκόπηση στην ανάρτησή του το Σάββατο, ο Μασκ έγραψε: «Με συντελεστή 2 προς 1, θέλετε ένα νέο πολιτικό κόμμα και θα το έχετε! Όσον αφορά την πτώχευση της χώρας μας με σπατάλη και διαφθορά, ζούμε σε ένα μονοκομματικό σύστημα, όχι σε δημοκρατία. Σήμερα, το Αμερικανικό Κόμμα σχηματίζεται για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας».

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025