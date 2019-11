Νέες δυνατότητες δίνει το Twitter προς τους χρήστες του, για να κρύβουν όσες απαντήσεις βρίσκουν ενοχλητικές ή άσχετες κάτω από τα tweets τους.

Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται ήδη σε ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιαπωνία και τώρα θα αποτελέσει γενικό κανόνα για όλες τις χώρες.

Starting today, you can now hide replies to your Tweets. Out of sight, out of mind. pic.twitter.com/0Cfe4NMVPj