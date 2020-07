Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο των AmChamGR Digital Talks & Events διοργανώνει Roundtable Discussion με θέμα “Ho.Re.Ca. Businesses: Shaping the Trends of the Future” το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 17.00 μμ.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη συγκεκριμένη εκδήλωση ανοίγει τη συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Ho.Re.Ca. ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας πανδημίας, αλλά και για τις θεσμικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων. Καταλύτης σε αυτό, η ανάδειξη της σημασίας του κλάδου για τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και όλων εκείνων των πρωτοβουλιών που ελήφθησαν εν μέσω της πρωτοφανούς αυτής κρίσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης, οι ανάγκες των επιχειρηματιών εστίασης και ξενοδοχείων, η διαμόρφωση νέων καταναλωτικών συνηθειών, η ανταπόκριση των εγχώριων παραγωγών και διανομέων, καθώς και η ανάδειξη κοινωνικών πρωτοβουλιών από ισχυρές ελληνικές βιομηχανίες.

