Η πρώτη εταιρεία esports που θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λονδίνου αναμένεται να είναι αυτή του Βρετανού σταρ και πρώην ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Εκμεταλλευόμενη την τεράστια απήχηση στο online gaming η εταιρεία Guild Esports, του Μπέκαμ, επιβεβαίωσε τα σχέδια για μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) tην Τετάρτη σύμφωνα με διεθνή μέσα. Η εταιρεία δήλωσε ότι θέλει να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο αθλητικό franchise σε ένα μοντέλο της αγγλικής Πρέμιερ Λιγκ, του NBA και του NFL.

David Beckham's Guild Esports, which owns and develops gaming teams, is set to become the first UK esports company to list on the London Stock Exchange https://t.co/ojJD5m1O8J pic.twitter.com/LtPFCbSMb6