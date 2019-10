Νέα χαρακτηριστικά θα έχουν τα μοντέλα αυτοκινήτων της Tesla, τα οποία θα προσφέρουν μια πιο προσωποιημένη εμπειρία στους οδηγούς, με κάποια στοιχεία που επιβεβαιώνουν πως ο ιδρυτής της εταιρείας αν μη τι άλλο, έχει χιούμορ!

Σύμφωνα με τα post που έκανε ο Έλον Μασκ στο Twitter, ένα από αυτά που θα «αλλάξουν» θα είναι η κόρνα. Πλέον, οι οδηγοί των νέων αυτοκινήτων θα μπορούν να διαλέξουν τον ήχο που θα έχει η κόρνα τους.

Δεν ξεκάθαρισε ποιες ακριβώς θα είναι οι επιλογές, όμως σύμφωνα με το Business Insider οι οδηγοί των νέων μοντέλων θα μπορούν να πιέζουν την κόρνα και να ακούγονται... κατσίκες, καρύδες και ήχοι της ζούγκλας μεταξύ άλλων.

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon