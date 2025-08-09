DeepX: Η εταιρεία σχεδίασης τσιπ AI προσέλαβε την Morgan Stanley ενόψει IPO

Επικεντρωμένη σε λύσεις χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και κόστους, η DeepX επιδιώκει να ανταγωνιστεί μεγάλες εταιρείες όπως η Nvidia.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία σχεδίασης τσιπ AI DeepX έχει προσλάβει την Morgan Stanley για να τη βοηθήσει σε έναν γύρο άντλησης κεφαλαίων, ενόψει μιας πιθανής αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) το 2027.

Η DeepX προετοιμάζεται για έναν νέο γύρο χρηματοδότησης, στον οποίο αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικά περισσότερα από τα 110 δισεκατομμύρια γουόν (79 εκατομμύρια δολάρια) που εξασφάλισε σε έναν γύρο άντλησης κεφαλαίων κατηγορίας C πέρυσι, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, αναφέρει το Bloomberg. Η startup αναμένεται να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά περίπου σε δύο χρόνια, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην αναφέρονται τα ονόματά τους, λόγω της ιδιωτικότητας των πληροφοριών.

Οι εκπρόσωποι της DeepX και της Morgan Stanley αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Επιπλέον, η DeepX ανακοίνωσε το Σάββατο ότι συνεργάζεται με την Baidu για να συνεργαστούν σε βιομηχανικά έργα τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η DeepX θα συμμετάσχει στο ανοιχτό λογισμικό βαθιάς μάθησης PaddlePaddle της Baidu, το οποίο σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν μοντέλα AI, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας.

Η DeepX εξειδικεύεται σε τσιπ για συσκευές, τα οποία είναι ημιαγωγοί σχεδιασμένοι να εκτελούν λειτουργίες AI απευθείας σε συσκευές, όπως ρομπότ και drones, χωρίς τη συνεχή σύνδεση στο νέφος (cloud). Επικεντρωμένη σε λύσεις χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και κόστους, η DeepX επιδιώκει να ανταγωνιστεί μεγάλες εταιρείες όπως η Nvidia Corp.

Η DeepX αποτελεί μέρος της αναδυόμενης τάσης των startup τσιπ AI από τη Νότια Κορέα, η οποία είναι η έδρα των δύο μεγαλύτερων κατασκευαστών μνήμης στον κόσμο. Άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα περιλαμβάνουν την FuriosaAI, η οποία εξασφάλισε έναν νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο μήνα.