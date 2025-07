Αποχωρεί η CEO του X, Λίντα Γιακαρίνο

«Όταν μίλησα για πρώτη φορά με τον Έλον Μασκ για το όραμά του για το X, ήξερα ότι θα ήταν ευκαιρία ζωής να πραγματοποιήσω την εξαιρετική αποστολή αυτής της εταιρείας», γράφει σε ανάρτησή της.

Αποσύρεται από CEO του κοινωνικού μέσου X, η Λίντα Γιακαρίνο έπειτα από δύο χρόνια στη θέση αυτή.

Η απόφασή της έρχεται μία ημέρα αφότου το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ, έκανε επανειλημμένα αντισημιτικά σχόλια και αναφορές στον Χίτλερ απαντώντας αναρτήσεις σχετικά με τις πλημμύρες στο Τέξας. Το Grok κατασκευάζεται από την εταιρεία xAI του Μασκ η οποία συγχωνεύθηκε με την X τον Μάρτιο σε μια συναλλαγή με μετοχές που αποτίμησε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στα 80 δισ. δολάρια και την εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης στα 33 δισ. δολάρια.

Όπως έγραψε η ίδια σε ανάρτηση, «Όταν μίλησα για πρώτη φορά με τον Έλον Μασκ για το όραμά του για το X, ήξερα ότι θα ήταν ευκαιρία ζωής να πραγματοποιήσω την εξαιρετική αποστολή αυτής της εταιρείας. Του είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που μου εμπιστεύθηκε την ευθύνη της προστασίας της ελευθερίας του λόγου, τη στροφή της εταιρείας και την μεταμόρφωση του X σε μία εφαρμογή που τα έχει όλα».

Η Γιακαρίνο δεν έδωσε συγκεκριμένο λόγο για την αποχώρησή της, αλλά η αποχώρησή της προετοιμαζόταν για πάνω από μια εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές του NBC News.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…

— Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025