Η Χήτος εκ των κορυφαίων εταιρικών επωνυμιών στην Ελλάδα

Με 70 χρόνια εμπειρίας, η ΧΗΤΟΣ πρωταγωνιστεί στον τομέα των «Better for You» προϊόντων με ισχυρή παρουσία τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά.

Τη διάκριση ως μιας από τις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες στην Ελλάδα απέσπασε η ΧΗΤΟΣ, στο πλαίσιο του διεθνή θεσμού «Superbrands Greece 2024» που πραγματοποιείται στη χώρα μας για όγδοη φορά.

Με 70 χρόνια εμπειρίας, η ΧΗΤΟΣ πρωταγωνιστεί στον τομέα των «Better for You» προϊόντων με ισχυρή παρουσία τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διαθέτει ένα διευρυμένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο το οποίο περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας προϊόντα τόσο στην κατηγορία του φυσικού μεταλλικού νερού με τα brands ΖΑΓΟΡΙ, ΖΑΓΟΡΙ Sparkling, Ζήρεια, όσο και στην κατηγορία των αναψυκτικών με τα brands Green Cola, Green Flavors & Green Mocktails, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία και ακολουθώντας τη διεθνή τάση στροφής των καταναλωτών σε πιο υγιεινά πρότυπα διατροφής.

Παράλληλα, η εταιρική υπευθυνότητα και η αειφορία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής και της κουλτούρας της ΧΗΤΟΣ.

Ο Γιώργος Βενιέρης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΧΗΤΟΣ, δήλωσε κατά την παραλαβή του βραβείου: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή την τιμητική διάκριση που αναγνωρίζει και επιβραβεύει με τον καλύτερο τρόπο τις προσπάθειες μας να προσφέρουμε στους καταναλωτές μας προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, καινοτομία και ευεξία. Ευχαριστούμε θερμά τους καταναλωτές μας που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας μας το κίνητρο να συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά την πορεία μας».

Ο θεσμός Superbrands, με 20 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα, έχει ως στόχο να επιβραβεύει τις κορυφαίες εταιρικές επωνυμίες, οι οποίες αξιολογούνται από κριτική επιτροπή ειδικών και από καταναλωτές, με κριτήρια επιλογής την Αναγνωσιμότητα, τη Δύναμη της Φήμης, την Αξιοπιστία, τη Μακροχρόνια Συνέπεια, καθώς και την Εταιρική Υπευθυνότητα.