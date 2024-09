Microsoft: Η AI μπορεί να εξοικονομήσει ως και 23 εκατ. ώρες την εβδομάδα στον Δημόσιο Τομέα

Η νέα έρευνα βρίσκεται σε απόλυτο συγχρονισμό με το οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσει στην Ελλάδα η Microsoft, όπως αναδεικνύει και η πρόσφατη ένταξη της τεχνολογίας Azure Open AI στο Κτηματολόγιο.

Η νέα έρευνα βρίσκεται σε απόλυτο συγχρονισμό με το οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που αναπτύσσει στην Ελλάδα η Microsoft, όπως αναδεικνύει και η πρόσφατη ένταξη της τεχνολογίας Azure Open AI στο Κτηματολόγιο.

Νέα έρευνα της Microsoft, που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκαλύπτει πως οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν συνολικά έως και 23 εκατομμύρια ώρες εργασίας εβδομαδιαίως με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Η έκθεση της εταιρείας με τίτλο «Harnessing the Power of AI for the Public Sector», τονίζει πως η υιοθέτηση των εργαλείων της Generative AI μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, εξοικονομώντας τουλάχιστον 4 ώρες τη βδομάδα σε κάθε επαγγελματία του δημοσίου τομέα, επιτρέποντας στους εργαζομένους να επικεντρωθούν σε πιο ουσιαστικά καθήκοντα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα που επιφέρει η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα διαφαίνονται και από το ελληνικό παράδειγμα, με τις «έξυπνες» εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για την εξυπηρέτηση πολιτών αλλά και εργαζομένων. Οι ψηφιακοί βοηθοί «mAIgov» και «mAiGreece», που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τη Microsoft, αποτελούν δύο από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα, απλουστεύοντας, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας τη διάδραση των Ελλήνων πολιτών αλλά και των επισκεπτών της χώρας με τη δημόσια διοίκηση. Παράλληλα, πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης στον νομικό έλεγχο του Κτηματολογίου, με την υποστήριξη της Microsoft και την τεχνολογία Azure Open AI, καθιστώντας το Κτηματολόγιο ως τον πρώτο δημόσιο φορέα που εντάσσει την τεχνολογία στις υπηρεσίες του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση της Microsoft παρέχει μία σειρά από ευρήματα που μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την σημασία και τα επόμενα βήματα της χρήσης της τεχνολογίας στον δημόσιο τομέα και όχι μόνο. Ενδεικτικά, αναφέρεται πως η διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων είναι η πιο χρονοβόρα διοικητική εργασία στον δημόσιο τομέα, με κάθε εργαζόμενο να αφιερώνει κατά μέσο όρο πάνω από οκτώ ώρες την εβδομάδα σε αυτή. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως το 45% των εργαζομένων δηλώνει πως «βυθίζεται» σε περιττές διοικητικές διαδικασίες, ενώ το 55% αναφέρει ότι η γραφειοκρατία επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των βασικών τους καθηκόντων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έρευνα, η υιοθέτηση των εργαλείων της Generative AI θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και δύο ώρες την εβδομάδα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, έως και 5 ώρες την εβδομάδα στους επαγγελματίες υγείας καθώς και έως 6.5 ώρες την εβδομάδα στο προσωπικό σωμάτων ασφαλείας.

Τέλος, η έκθεση παραθέτει 7 βήματα-κατευθυντήριες γραμμές για την ασφαλή και εύκολη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο τομέα, με στόχο την πλήρη αναμόρφωση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα «Harnessing the Power of AI for the Public Sector» μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο.