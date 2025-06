Δεύτερη νύχτα ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ με οκτώ νεκρούς- Ισραηλινά πλήγματα στο υπ. Άμυνας και ενεργειακές υποδομές

Συνεχίζεται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και αυξάνεται η παγκόσμια ανησυχία.

Συνεχίζεται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και αυξάνεται η παγκόσμια ανησυχία καθώς Ισραήλ και Ιράν διάνυσαν μια δεύτερη νύχτα ανταλλαγής χτυπημάτων.

Το Ισραήλ συνέχισε να πλήττει στόχους στο Ιράν το Σάββατο, με στόχο την εξουδετέρωση εκτοξευτήρων πυραύλων και συστημάτων αεράμυνας, καθώς και την καταστροφή επιλεγμένων εγκαταστάσεων στην Τεχεράνη.

Με ανάρτησή τους στο Χ, ο στρατός του Ισραήλ (IDF) ανέφερε πως «ολοκλήρωσαν ένα μεγάλης κλίμακας κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη στις υποδομές του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων. Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιών πληροφοριών από το Τμήμα Πληροφοριών, ολοκλήρωσαν πρόσφατα ένα ευρύ κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη εναντίον αρκετών στόχων του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, των κεντρικών γραφείων του πυρηνικού προγράμματος Spand και άλλων στόχων».

Οι ισραηλινές επιθέσεις έγιναν σε κύματα και σε μια περίπτωση χτύπησαν και δυο εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στη βορειοδυτική Τεχεράνη.

Τουλάχιστον οκτώ νεκροί στο Ισραήλ

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εξαπέλυσε σφυροκόπημα με με βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Ο στρατός του Ιράν με ανάρτηση στο Χ ανακοίνωνε ότι η επιχείρηση «Αληθινή υπόσχεση» εισήλθε σε «νέα φάση».

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ ξεκίνησε η πρώτη επίθεση, ενώ ακολούθησαν και άλλες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην περιοχή του Τελ Αβίβ τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα ιρανικά πλήγματα , που προκάλεσαν κατάρρευση κτηρίου στην πόλη Μπατ Γιαμ. Τα θύματα είναι δύο γυναίκες ηλικίας 80 και 69 ετών αντίστοιχα, ένα 10χρονο αγόρι και ένα κορίτσι 8 ετών.

Υπάρχουν αναφορές και για άλλους τέσσερις νεκρούς, μια 20χρονη στη Χάιφα και τρεις γυναίκες στη δυτική Γαλιλαία.

Σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό τουλάχιστον 200 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ισραηλινά μέσα αναφέρουν για περίπου 35 άτομα που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα ερείπια κτηρίου που χτυπήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβίβ.