HSBC: Στα 21,5 δισ. δολάρια τα κέρδη στο εξάμηνο - Γενναίο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως και 3 δισ. δολαρίων ανακοίνωσε η HSBC καθώς τα κέρδη προ φόρων για το πρώτο εξάμηνο του έτους ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών λόγω του διεθνούς περιβάλλοντος των υψηλών επιτοκίων. Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων στο εξάμηνο για την βρετανική τράπεζα ήταν ύψους 21,56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αρκετά πάνω από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που έκαναν λόγο για για 20,5 δισ. δολ.

«Μεγαλώνουμε και επενδύουμε στη διεθνή μας τραπεζική και τη διαχείριση πλούτου, η οποία συμβάλλει στη διαφοροποίηση των εσόδων», δήλωσε την Τετάρτη ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της HSBC, Νόελ Κουίν. «Καθένα από αυτά τα δυνατά σημεία συνέβαλε στην καλή απόδοση εσόδων το πρώτο εξάμηνο του 2024, υποστηριζόμενη από υψηλότερα επιτόκια» έσπευσε να συμπληρώσει.

Τα έσοδα του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση στα 37,3 δισ. δολάρια, κάτι που αποδίδεται στις «επιπτώσεις της έντονης καταναλωτικής δραστηριότητας στα προϊόντα Wealth in Wealth and Personal Banking (WPB) και στη χρηματοδότηση μετοχών και τίτλων στο Global Banking and Markets («GBM»)» όπως τονίζεται.

Ο χρηματοπιστωτικός κολοσσός έθεσε ως κομβικό παράγοντα για τη διαφοροποίηση των εσόδων της και τη διατήρηση μιας σταθερής βάσης τις «κρίσιμες» αγορές του Χονγκ Κονγκ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε Ασία - Ειρηνικό απέκτησε 345.000 νέους πελάτες που άνοιξαν λογαριασμούς το πρώτο μισό του έτους, ενώ οι πελάτες στην Βρετανία μεγάλωσαν κατά 8% σε 2,7 εκατ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την επαναγορά μετοχών έως και 3 δισ. δολαρίων που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών. «Αυτό σημαίνει ότι η συνολική μας διανομή στους μετόχους σε 18 μήνες θα ξεπεράσει τα 34 δισ. δολάρια» τόνισε ο CEO της HSBC. «Και νομίζω ότι η απόδοση που ξεχωρίζει είναι, η ικανότητά μας να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τα έσοδα από εναλλακτικές πηγές εκτός από τους τόκους» πρόσθεσε.