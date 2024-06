Ανεβάζουν ρυθμούς τα σχέδια των σούπερ μάρκετ για επέκταση του δικτύου καταστημάτων τους στη νησιωτική Ελλάδα. Ποια νησιά βρίσκονται στο ραντάρ των ισχυρών «παικτών».

Με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική συνεχίζουν οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ την επιχείρηση επέκτασης του δικτύου τους στα νησιά, καθώς η τουριστική σεζόν προχωρά με θετικό πρόσημο για τη χώρα, εκπέμποντας ισχυρό σήμα για αύξηση της κατανάλωσης στις περιοχές που «σφύζουν» από κόσμο. Τα τελευταία χρόνια άλλωστε ο κλάδος του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων έχει ευνοηθεί σημαντικά από την εκρηκτική άνοδο του τουρισμού στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, γεγονός που κρίνει σχεδόν επιτακτική την ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας τους σε ακόμη περισσότερα νησιά της χώρας, είτε μέσω της δημιουργίας νέων καταστημάτων, είτε μέσω εξαγορών μικρών, τοπικών αλυσίδων.

Μπορεί το τελευταίο διάστημα ο όμιλος Σκλαβενίτης να επικεντρώθηκε στην οριστικοποίηση της συμφωνίας για την απόκτηση των Υπεραγορών Papantoniou Supermarkets στην Κύπρο, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιδιώκει, ταυτόχρονα, να κυριαρχήσει έτι περαιτέρω στα νησιά με νέα καταστήματα. Για τον leader της εγχώριας αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου, δε, φαίνεται πως η… κάθοδος στην Κρήτη το 2014, μέσω της εξαγοράς τότε του 60% της αλυσίδας Χαλκιαδάκης, είναι ένα στοίχημα που έχει από καιρό κερδηθεί.

Διώροφο κατάστημα στη Χερσόνησο Ηρακλείου στην Κρήτη εγκαινίασε στα τέλη Απριλίου η ΑΒ Βασιλόπουλος, παραμένοντας προσηλωμένη στο στόχο της για ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της παρουσίας της στις περιοχές με ισχυρή τουριστική άνθηση. Το κατάστημα έχει έκταση 1.100 τμ, είναι το πρώτο στον Δήμο Χερσονήσου και παρέχει προϊόντα περισσότερων από 60 τοπικών παραγωγών.

Το αποτύπωμά της στη νησιωτική Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει και η Lidl Hellas. Όπως αποκάλυψε στις αρχές Ιουνίου ο πρόεδρος της διοίκησης της Lidl Hellas, Martin Brandenburger, στο περιθώριο ειδικής εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 25 ετών παρουσίας στην ελληνική αγορά, η αλυσίδα έχει πρόθεση για ακόμη μεγαλύτερη επέκταση του δικτύου της στα νησιά. Μάλιστα, το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στις Κυκλάδες και σε ορισμένους από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, όπως η Μύκονος και η Πάρος.

Στις αρχές του 2022 η Μασούτης προχώρησε σε μια κίνηση ματ, ανακοινώνοντας τη στρατηγική της συνεργασία με τη συνεταιριστική αλυσίδα ΣΥΝΚΑ, με παρουσία σε Κρήτη, Αιγαίο και Κέρκυρα. Μέσω της εν λόγω εξαγοράς, η αλυσίδα εξασφάλισε ένα σημαντικό «εισιτήριο» εισόδου στην κρητική αγορά, καθώς και σε αρκετά νησιά της χώρας. Μόλις τον περασμένο Απρίλιο εγκαινίασε το πιο μεγάλο κατάστημα που διαθέτει στην Κέρκυρα (Μασούτης: Στα σκαριά η επέκταση μέσω franchise), το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως, ενώ επόμενος σταθμός της επέκτασης της Μασούτης στα νησιά του Ιονίου θα είναι η Λευκάδα. Άνοιγμα, όμως έκανε και στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, αποκτώντας τον έλεγχο των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης της Αφοί Ιωάννου Δεναξά ΕΠΕ σε Σαντορίνη, Μύκονο και Αττική.

Όπως έχει γράψει από τις αρχές του έτους το insider.gr, την είσοδό τους στην κρητική αγορά δρομολογούν για εφέτος τα My market. Ο όμιλος που λειτουργεί τα My Market στη λιανική και τα METRO Cash & Carry στη χονδρική ετοιμάζεται να... κατηφορίσει για την Κρήτη. Κατά τις πληροφορίες, το κατάστημα My market αναμένεται να λειτουργήσει στο Ηράκλειο και αναμένεται να ανοίξει έως τα τέλη του 2024. Η επένδυση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι αυτό θα είναι το πρώτο κατάστημα My market στην Κρήτη, αφού μέχρι τώρα ο όμιλος έχει παρουσία στο νησί μόνο μέσω τριών METRO Cash & Carry σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Παράλληλα, ο όμιλος «σκανάρει» και άλλες τουριστικές περιοχές, όπως τα νησιά του Αιγαίου.

Την περασμένη εβδομάδα και δη στις 18 Ιουνίου η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της καταστήματος στη Μύκονο, ενώ μόλις μια μέρα αργότερα ξεκίνησε η λειτουργία των νέων της καταστημάτων στην Κάρπαθο. H αλυσίδα, δε, πάτησε το… πόδι της στην Κρήτη τον Οκτώβριο του 2022, ανακοινώνοντας την εξαγορά της κρητικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μαθιουδάκης, μέσω της οποίας απέκτησε 17 καταστήματα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Παρουσία στη Χίο απέκτησε και η Μarket In, προχωρώντας το 2022 σε εξαγορά της τοπικής αλυσίδας Χαρά.

Σύμφωνα άλλωστε με στοιχεία της NielsenIQ, ενώ τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν τον κύριο όγκο και τζίρο της κατανάλωσης στο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα - άνω του 50% - η περιφέρεια είναι εκείνη που σταθερά εξακολουθεί να παρουσιάζει την πιο έντονη ανάπτυξη, με τις νησιωτικές περιοχές ειδικότερα να αναπτύσσονται με διψήφιους ρυθμούς. Πιο συγκεκριμένα και ενώ το 2023 ο συνολικός τζίρος της αγοράς αυξήθηκε κατά 9,3%, το αντίστοιχο ποσοστό για την Κρήτη και τα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου διαμορφώθηκε στο 12,9% και 14,0% αντίστοιχα.