egg – enter grow go: Σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για τον επιχειρηματικό επιταχυντή της Eurobank

Απέσπασε τη διάκριση Best Performing New EBAN Member 2024.

To egg – enter grow go, o επιχειρηματικός επιταχυντής της Eurobank, απέσπασε τη σημαντική διάκριση Best Performing New EBAN Member 2024 σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκoύ Δικτύου Επενδυτικών Αγγέλων (EBAN - European Business Angel Network), που διενεργήθηκε στο Τάλλιν της Εσθονίας το διάστημα 20-22 Μαΐου 2024.

Το egg – enter grow go αποτελεί έναν από τους κορυφαίους κόμβους νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη καταλαμβάνοντας την 48η θέση μεταξύ 220 υποψηφίων ενώ, ταυτόχρονα, αποτελεί τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό επιταχυντή στην Ελλάδα και τον δεύτερο μεγαλύτερο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η βράβευση αυτή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επισφραγίζει την εξωστρεφή δυναμική του egg που εδώ και 13 χρόνια σχεδιάζει & υλοποιεί παρεμβάσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και ενίσχυση του δικτύου επενδυτών που υποστηρίζουν την ελληνική νεοφυή επιχειρηματικότητα, επιταχύνοντας, παράλληλα, την απορρόφηση κεφαλαίων από τις νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες και διευρύνοντας το οικοσύστημα καινοτομίας της Ελλάδας.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, η νεοφυής εταιρεία του egg, Bitloops είχε την ευκαιρία να είναι μία από τις 17 συνολικά startup από όλη την Ευρώπη που παρουσίασαν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και ανέλυσαν τις επενδυτικές τους ανάγκες σε ένα σύνολο Business Angels, Venture Capital Funds, επιχειρηματιών καθώς και φορέων χάραξης πολιτικής.

Το βραβείο εκ μέρους του egg και της Eurobank παρέλαβε η Διευθύντρια και μέλος Συντονιστικής Επιτροπής egg - enter grow go, κα Ρούλα Μπαχταλιά, η οποία δήλωσε: «Με το EBAN μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα, να διευρύνουμε το οικοσύστημα καινοτομίας στην Ευρώπη. Στην Eurobank και στο egg, στόχος μας είναι να αυξάνουμε διαρκώς το δίκτυο συνεργατών μας και να προσφέρουμε νέες διόδους χρηματοδότησης για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα μέσα από σειρά δράσεων όπως η συμμετοχή μας σε διεθνείς πρωτοβουλίες αλλά και η υλοποίηση επενδυτικών ημερίδων και συναντήσεων όπως το egg Investor Day και egg Investor meet-up στο egg Hub».

O Γενικός Διευθυντής του EBAN, κ. Jacopo Losso, δήλωσε: «Από την ένταξή του στο ΕΒΑΝ, το egg έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αφοσίωση και δυναμισμό. Η υποστήριξη του συνεδρίου του ΕΒΑΝ στη Θεσσαλονίκη το 2023, η φιλοξενία διεθνούς ημέρας επενδυτών νεοφυών επιχειρήσεων στην Αθήνα και η ενεργός συμμετοχή των στελεχών του egg σε πολλαπλές εκδηλώσεις, αποτελούν παράδειγμα της δέσμευσής τους για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Η πίστη του egg στη διασυνοριακή συνεργασία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, εδραιώνει περαιτέρω τον ρόλο του ως κομβικό παράγοντα στο οικοσύστημά μας».

Σημειώνεται ότι το egg – enter grow go, εδώ και 13 χρόνια έχει υποστηρίξει περισσότερους από 1.500 νέους επιχειρηματίες & ερευνητές. Παράλληλα, 400 επιχειρηματικές & ερευνητικές ομάδες έχουν υποστηριχθεί από το egg, ενώ 200 νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει νομική οντότητα και έχουν φιλοξενηθεί στο egg Hub. Τα χρηματοδοτικά κεφάλαια που έχουν προσελκύσει συνολικά 67 start-up από Έλληνες και ξένους επενδυτές (VCs, CVCs, Business Angels) ανέρχονται σε €45,8 εκατ. ενώ η Eurobank έχει χρηματοδοτήσει με €3,3 εκατ. σε 51 start-up. Η συνολική επένδυση της Eurobank έως σήμερα για τη λειτουργία του egg ανέρχεται σε άνω των €12 εκατ.. Τέλος, €48 εκατ. αποτελούν τα συνολικά έσοδα των alumni νεοφυών επιχειρήσεων του επιχειρηματικού επιταχυντή egg.

Το EBAN αποτελεί τον πανευρωπαϊκό εκπρόσωπο για την κοινότητα των επενδυτών πρώιμου σταδίου, συγκεντρώνοντας πάνω από 100 οργανισμούς - μέλη σε περισσότερες από 50 χώρες. Ιδρύθηκε το 1999 από μια ομάδα πρωτοπόρων δικτύων αγγέλων στην Ευρώπη, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της EURADA και αντιπροσωπεύει έναν τομέα που εκτιμάται ότι επενδύει €11,4 δισ. ετησίως διαδραματίζοντας ζωτικό ρόλο στο μέλλον της Ευρώπης, ιδίως στη χρηματοδότηση των ΜμΕ. Το φετινό Συνέδριο EBAN συγκέντρωσε περισσότερους από 500 αγγέλους επενδυτές, επιχειρηματίες και ειδικούς του κλάδου από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις, ευκαιρίες και προκλήσεις στο οικοσύστημα των startup.

Η Bitloops έχει αναπτύξει ένα εργαλείο design-to-code το οποίο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, μετατρέπει σχέδια ιστοσελίδων ή κινητών εφαρμογών σε κώδικα μέσα σε λίγα λεπτά, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης και προώθησης στην αγορά νέων λειτουργιών και προϊόντων.

