Ντεμπούτο για το πρώτο La Quinta by Wyndham στο Άμπου Ντάμπι

Πρόκειται για το δεύτερο ξενοδοχείο La Quinta by Wyndham στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στη μητροπολιτική πρωτεύουσα Άμπου Ντάμπι, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναμένεται να ανοίξει αυτόν τον μήνα το La Quinta by Wyndham Abu Dhabi Al Wahda, σε προνομιακή τοποθεσία στην καρδιά της πόλης.

Το ξενοδοχείο-ορόσημο, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο εμπορικό κέντρο Al Wahda, είναι το πρώτο La Quinta by Wyndham και το έκτο ξενοδοχείο της Wyndham Hotels & Resorts στο Εμιράτο του Άμπου Ντάμπι. Επίσης, είναι το δεύτερο ξενοδοχείο La Quinta by Wyndham στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ξεχωριστή διαμονή και απαράμιλλη ψυχαγωγία

Το La Quinta by Wyndham Abu Dhabi Al Wahda διαθέτει 107 προσεκτικά σχεδιασμένα δωμάτια, από κομψά δίκλινα έως ευρύχωρες executive σουίτες, με στόχο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικού τύπου ταξιδιωτών, οι οποίοι ταξιδεύουν είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για αναψυχή. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν γαστρονομικές δημιουργίες στο καφέ του λόμπι και στη μεγάλη τραπεζαρία που λειτουργεί όλη την ημέρα, προσφέροντας μπουφέ απεριόριστης κατανάλωσης για πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο, καθώς και ένα διεθνές μενού a-la-carte. Οι μοναδικοί χώροι ψυχαγωγίας του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν το Mirchi Club Restaurant και το Colosseum Restaurant, προσφέροντας ποικίλες εμπειρίες νυχτερινής ζωής τόσο για τους θαμώνες, όσο και για τους επισκέπτες.

Το La Quinta by Wyndham Abu Dhabi Al Wahda διαθέτει επίσης εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο και spa στον 15ο όροφο, αποτελώντας ένα πραγματικό καταφύγιο χαλάρωσης. Περαιτέρω, η υπηρεσία δωματίου η οποία είναι διαθέσιμη 24/7, καθώς και ο δωρεάν εσωτερικός χώρος στάθμευσης για τους επισκέπτες, συνδυάζουν άψογα την ποιότητα με την άνεση.

Στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Al Wahda είναι μια δημοφιλής οικιστική και εμπορική περιοχή, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για το Al Wahda Sports Club και το Al Wahda Mall. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τα πολυσύχναστα καταστήματα, τις καφετέριες και τα εστιατόρια του κέντρου του Άμπου Ντάμπι ή να επισκεφθούν τα αξιοθέατα, όπως το προεδρικό παλάτι, το Qaṣr Al-Waṭan, το Louvre Abu Dhabi και το Μεγάλο Τζαμί Sheikh Zayed.

Σχετικά, ο κ. Mohammad Abdul Saleem, Hotel Owner, Gromaxx Hotel Management, δήλωσε τα εξής: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανοίγουμε το La Quinta by Wyndham Al Wahda, το οποίο θα προσφέρει μια άνετη βάση σε καίρια τοποθεσία, για τους επισκέπτες που θέλουν να εξερευνήσουν το Άμπου Ντάμπι. Ο μακροχρόνιος συνεργάτης μας, Wyndham Hotels & Resorts, παρέχει την κλίμακα και τους πόρους ενός οργανισμού φιλοξενίας παγκόσμιας κλάσης, καθώς και εξατομικευμένες υπηρεσίες και υποστηρικτική ομάδα, με την οποία είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε σε μόνιμη βάση».

Από την πλευρά του, ο κ. Πάνος Λουπάσης, Διευθύνων Σύμβουλος Αγοράς για την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική της Wyndham Hotels & Resorts, ανέφερε τα εξής: «Το brand La Quinta by Wyndham έχει τεράστιες δυνατότητες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς είναι πολύ γνωστό στις Η.Π.Α. Η εν λόγω προσθήκη, ακολουθεί το άνοιγμα του La Quinta στο Ντουμπάι το 2021. Με φωτεινό σχεδιασμό, εξαιρετική τοποθεσία και ζεστή αραβική φιλοξενία, το brand ανώτερης- μεσαίας κλίμακας είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό μας, το οποίο προσμετρά σχεδόν 60 ξενοδοχεία στη Μέση Ανατολή».

Ένα brand που δημιουργήθηκε για τον καθημερινό ταξιδιώτη

Γνωστό για τη λαμπερή προσωπικότητά του, τα φιλόξενα δωμάτια και τις σύγχρονες ανέσεις, το La Quinta by Wyndham προσφέρει την υπηρεσία «Here For You», σε ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο. Με περισσότερες από 900 τοποθεσίες παγκοσμίως, το La Quinta ξεκλειδώνει αξέχαστες εμπειρίες για ταξιδιώτες σε μερικές από τις πιο εμβληματικές περιοχές, που εκτείνονται από την «καρδιά» του Νάσβιλ στις ΗΠΑ, μέχρι το πολιτιστικό hotspot της Κωνσταντινούπολης.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες του La Quinta επωφελούνται από το Wyndham Advantage—έναν συνδυασμό μάρκετινγκ, διανομής και επιπρόσθετων πόρων παγκόσμιας κλάσης, που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να οδηγήσουν τους ιδιοκτήτες προς την επιτυχία. ‘Έχοντας επενδύσει πάνω από 275 εκατ. δολάρια σε καινοτόμο τεχνολογία τα τελευταία 5 χρόνια, οι franchisees έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία αυτή από κορυφαίους παρόχους του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διαχείρισης ακινήτων και συστημάτων διαχείρισης εσόδων επόμενης γενιάς, καθώς και σε μια ολοένα και αυξανόμενη βάση μελών, η οποία αυτή τη στιγμή προσμετρά περίπου 108 εκατ. εγγεγραμμένα μέλη στο πρόγραμμα Wyndham Rewards παγκοσμίως.

Το Wyndham Rewards είναι το νούμερο ένα πρόγραμμα επιβράβευσης ξενοδοχείων όπως ψηφίστηκε τόσο από την USA Today όσο και από το US New and World Report με περισσότερα από 60.000 ξενοδοχεία, θέρετρα, κλαμπ διακοπών και ενοικιαζόμενα καταλύματα. Τα μέλη του προγράμματος, αποτελούν κατά μέσο όρο σχεδόν τα μισά check-in από το σύνολο των check-in στις ΗΠΑ, ενώ ξοδεύουν σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από τα μη-μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες ανάπτυξης με τη Wyndham, στη διεύθυνση: https://whrdevelopmentemea.com/.