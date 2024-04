Έρχονται νέα deals στα σούπερ μάρκετ

Μονόδρομος οι συνέργειες για τον κλάδο της οργανωμένης λιανικής τροφίμων καθώς οι προκλήσεις παραμένουν. Τι δηλώνουν παράγοντες της αγοράς

Νέο γύρο εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο των σούπερ μάρκετ προβλέπουν για το προσεχές διάστημα παράγοντες της αγοράς, καθώς η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων στη σκιά σημαντικών προκλήσεων απαιτεί από τις επιχειρήσεις να «χτίσουν» ισχυρές άμυνες μέσα από συνέργειες και συνεργασίες.

«Το στοίχημα για τις επιχειρήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου θα κριθεί στο μέγεθος. Εκτιμώ ότι στο μέλλον θα υπάρξουν εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ των αλυσίδων και σίγουρα συνεργασίες», εκτίμησε ο γενικός διευθυντής της αλυσίδας Δ. Μασούτης, Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, μιλώντας στο 14ο food retail conference.

«Θεωρώ πως μόνο έτσι θα κερδίσουμε τον καταναλωτή του μέλλοντος, ο οποίος καθίσταται ολοένα και πιο απαιτητικός», πρόσθεσε.

O κλάδος των σούπερ μάρκετ καλείται να επιδείξει ταχύτατα αντανακλαστικά σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο τοπίο που ξεδιπλώνεται μπροστά του… Το τελευταίο δε διάστημα οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ βολιδοσκοπούν τις μικρότερες, προκειμένου να ενισχύσουν έτι περαιτέρω τα μερίδια αγοράς τους σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον κι ενώ οι μικρές αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναζητούν «σανίδα σωτηρίας» απέναντι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία στη σκιά των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων. Σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες τα της αγοράς, η επόμενη μέρα βρίσκει τους βασικούς πρωταγωνιστές της οργανωμένης λιανικής να επαναπροσδιορίζουν τη φυσική τους παρουσία μέσω του δικτύου καταστημάτων τους, αναζητώντας πιθανούς στόχους για εξαγορές.

Ο μακρύς κατάλογος των εξαγορών

Τη διετία 2022-2023 η κινητικότητα στον κλάδο των σούπερ μάρκετ ήταν κάτι παραπάνω από έντονη.

Το πιο… φρέσκο deal στον χώρο των σούπερ μάρκετ αφορούσε στην απόκτηση της θεσσαλικής αλυσίδας AS Αγορά από τον όμιλο Σκλαβενίτη την άνοιξη του 2023. Ειδικότερα, ο leader του κλάδου προχώρησε στην εξαγορά του συνόλου των μεριδίων της εταιρείας λιανικού εμπορίου ΣΑΝΙΔΑΣ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΚΕ, η οποία δραστηριοποιούνταν στην περιοχή της Θεσσαλίας με καταστήματα που έφεραν την επωνυμία AS Αγορά. Η αλυσίδα AS Αγορά ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στα τέλη του 2015, όταν άνοιξε το πρώτο κατάστημα λιανικής στον Άγιο Αθανάσιο. Από τότε ακολούθησαν ακόμη οκτώ καταστήματα. Από τα συνολικά εννέα καταστήματα της αλυσίδας, τα έξι λειτουργούν στην πόλη της Λάρισας, ένα στην Αγιά, ένα στον Αμπελώνα Λάρισας και ένα στους Νέους Πόρους Πιερίας. Με τη νέα αυτή εξαγορά ο όμιλος Σκλαβενίτη ενίσχυσε σημαντικά το αποτύπωμά του στην κεντρική Ελλάδα και δη στη Θεσσαλία.

Υπενθυμίζεται εδώ πως η εταιρεία προχώρησε σε δύο ακόμη εξαγορές μέσα στο 2022, με τον leader του κλάδου να έχει βάλει στόχο να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία του.

Λίγες ημέρες πριν την εκπνοή του 2022 έγινε γνωστό πως στον έλεγχο του ομίλου Σκλαβενίτη πέρασαν τα τέσσερα από τα έξι καταστήματα της αλυσίδας Γέγος σε Μαρκόπουλο, Λούτσα και Πόρτο Ράφτη (δύο καταστήματα). Η αλυσίδα Γέγος δημιουργήθηκε το 1971, με τον τζίρο της το 2022 να εκτιμάται κοντά στα 19 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το Πάσχα του 2022 ανακοινώθηκε η συμφωνία της Σκλαβενίτης με την τοπική αλυσίδα SEP Markets Παπαδόπουλος που δραστηριοποιείτο στα Ιωάννινα. Με την εν λόγω συμφωνία η αλυσίδα Σκλαβενίτης επέκτεινε το δίκτυο καταστημάτων στην αγορά των Ιωαννίνων, όπου διατηρούσε μόλις δύο καταστήματα. Μετά το deal, το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου στην ηπειρωτική πόλη αυξήθηκε σε 11.

Το πρώτο deal του 2023 στα σούπερ μάρκετ ήρθε από τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Μασούτης, όταν ανακοινώθηκε ότι αποκτά τα δύο καταστήματα της αλυσίδας Γέγος που δεν πήρε η Σκλαβενίτης. Πρόκειται για τα καταστήματα σε Αργυρούπολη και Κερατέα.

Ακολούθησε η συμφωνία της Μασούτης για την απόκτηση 10 καταστημάτων της αλυσίδας Family Super Market που δραστηριοποιείτο στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κατερίνη, Γιαννιτσά, Βέροια, Πτολεμαΐδα και Κομοτηνή.

Λίγο καιρό νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα προχώρησε στην απόκτηση του ελέγχου των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης της Αφοί Ιωάννου Δεναξά ΕΠΕ, τα οποία βρίσκονται σε Σαντορίνη, Μύκονο και Αττική. Με την εν λόγω εξαγορά, το όφελος σε επίπεδο τζίρου είναι επιπλέον 20 εκατ. ευρώ.

Το πιο σημαντικό deal ωστόσο της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας ήρθε στις αρχές του 2022, όταν ανακοινώθηκε πως προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με τη συνεταιριστική αλυσίδα ΣΥΝΚΑ, με παρουσία σε Κρήτη, Αιγαίο και Κέρκυρα. Μέσω της εν λόγω εξαγοράς, η Μασούτης εξασφάλισε ένα σημαντικό «εισιτήριο» εισόδου στην κρητική αγορά, καθώς και σε αρκετά νησιά της χώρας. Το deal οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου εταιρικού σχήματος με την επωνυμία «ΣΥΝΚΑ Κρήτης Υπεραγορές Α.Ε.», στην οποία η Μασούτης συμμετέχει με το 50% των μετοχών και ο συνεταιρισμός με το αντίστοιχο 50%. Ο συνεταιρισμός έχει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου εταιρικού σχήματος και το management, ενώ οι μέτοχοι του συνεταιρισμού εξακολουθούν να διατηρούν τα δικαιώματά τους, έχοντας ενεργή συμμετοχή σε στρατηγικές αποφάσεις του ΣΥΝΚΑ.

Παρούσα στις εξελίξεις δηλώνει και η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Ήταν τον Μάρτιο του 2023 όταν έγινε γνωστό ότι η προχώρησε στην εξαγορά των σούπερ μάρκετ Katerina's Market στη Μεσσηνιακή Μάνη – στην πρώτη εξαγορά της αλυσίδας για το 2023. Η εξαγορά αφορούσε στην απόκτηση τεσσάρων εταιρικών καταστημάτων, σε Καλαμάτα, Στούπα, Άγιο Νικόλαο και Κάμπο.

Το 2022 και μέσα σε διάστημα μικρότερο των 40 ημερών, η γνωστή αλυσίδα προχώρησε σε δύο ακόμη εξαγορές. Στις αρχές Οκτωβρίου 2022 ανακοίνωσε την εξαγορά της κρητικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Μαθιουδάκης, αποκτώντας 17 καταστήματα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο και ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην Κρήτη. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Κρητικός ανακοίνωνε ότι εξαγοράζει τον όμιλο σούπερ μάρκετ Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη και εντάσσοντας στο δυναμικό της, τα 52 εταιρικά καταστήματα του ομίλου, αλλά και τη διαχείριση των εμπορικών σημάτων Ελληνικά Μάρκετ, Πρόοδος Μάρκετ, Ήλιος Μάρκετ και Γρήγορα, μαζί με το ευρύτατο δίκτυο των 300 καταστημάτων τους.

Στο χορό των εξαγορών μπήκαν όμως και οι μικρότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μεθοδικά και… βήμα βήμα χτίζει την ανάπτυξή της η OK Anytime Market AΕ, στρέφοντας τα τελευταία χρόνια όλη την προσοχή της στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο να ενισχύσει τα μερίδιά της σε μια πολλά υποσχόμενη αγορά. Η εταιρεία που αναπτύσσει τα γνωστά καταστήματα ΟΚ! Anytime Markets, με σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο του λιανεμπορίου, ποντάρει πολλά στην ισχυροποίηση της παρουσίας της στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι λίγο πριν τα τέλη του 2023 ανακοινώθηκε η εξαγορά έξι καταστημάτων της εταιρείας Kosmoplus από την OK Anytime Market. Τα εν λόγω καταστήματα βρίσκονται στην Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή, το Νευροκόπι, την Ξάνθη, καθώς και στις Σάπες Ροδόπης, είναι εμβαδού 300 – 500 τ.μ., ενώ έχουν ήδη ενσωματωθεί στο δίκτυο της εταιρείας και λειτουργούν με την επωνυμία OK! Grocery Super Market & Deli. Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Kosmoplus είναι μια ελληνική εταιρεία ιδιαίτερα γνωστή στους νομούς της Βορείου Ελλάδος. Ιδρύθηκε το 2010 με έδρα την Ξάνθη, ενώ το 2012 άνοιξε το πρώτο κατάστημα στην οδό Κονδύλη στην Ξάνθη.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2022, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Πίτσιας, με έδρα την Πιερία, απέκτησε τρία καταστήματα της Μαζί Markets, προκειμένου να ισχυροποιήσει την παρουσία της σε σημεία όπου μέχρι πρότινος δεν είχε «πατήσει πόδι». Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και ακόμη δύο στη Βέροια, τα οποία άλλαξαν επωνυμία – αποκτώντας το brand της Πίτσιας – πριν την έναρξη του καλοκαιριού. Η αλυσίδα Πίτσιας ξεκίνησε το 1973 από το μικρό μπακάλικο των Φωτεινών για να φτάσει να θεωρείται σήμερα μια σύγχρονη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της περιφέρειας.