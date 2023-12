Τετραπλή βράβευση για την Generation Y στα E-volution Awards 2024

Τα φετινά E-volution Awards ανέδειξαν, όπως κάθε χρονιά, τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της τεχνολογίας.

Με τέσσερα βραβεία σε κατηγορίες που αφορούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίθηκε η Generation Y, International e-Business Hub, μέλος του επιχειρηματικού οικοσυστήματος G.P.A, στα E-volution Awards 2024.

Τα φετινά E-volution Awards ανέδειξαν, όπως κάθε χρονιά, τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της τεχνολογίας, ρίχνοντας φως σε σημαντικές τάσεις που έχουν εφαρμοστεί στο πλαίσιο της περαιτέρω ψηφιοποίησης και της εισαγωγής νέων τεχνολογιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Generation Y έλαβε βραβεία στις παρακάτω κατηγορίες:

Best in Beauty, Health & Pharma

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best in Beauty, Health & Pharma» για ένα από τα κορυφαία καταστήματα στον χώρο του ηλεκτρονικού φαρμακείου, το 2Happy, για το οποίο κατά τη διάρκεια της χρονιάς προχωρήσαμε στην ενσωμάτωση πληθώρας custom εμπορικών εργαλείων, τεχνολογιών, καθώς και διασυνδέσεων που εξασφαλίζουν την ταχεία και μόνιμα ανοδική πορεία του 2happy.gr.

Best in B2B

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best in B2B» για την συνεργασία της με την Alumil S.A. και την υλοποίηση της πλατφόρμας B2B αγορών MyAlumil (myalumil.com) η οποία προσφέρει σήμερα τη δυνατότητα σε εταιρείες και ιδιώτες που ανήκουν στο δίκτυο συνεργατών της Alumil SA από 160 χώρες να πραγματοποιούν online Β2Β παραγγελίες εξαρτημάτων αλουμινίου.

Best Use of E-Commerce Platforms

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Use of E-Commerce Platforms» για τον συνεργάτη 2Happy, για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που του παρέχει η custom πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου GYNext για την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων και του τζίρου του, αλλά και την βελτιστοποίηση των operation του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Design Aesthetics - Animation

Bronze βραβείο στην κατηγορία «Design Aesthetics-Animation» για την συμβολή της στο σχεδιασμό μιας σύγχρονης, λειτουργικής online παρουσίας για το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο αποτελεί ένα έργο υψηλής αξίας, τόσο για την Generation Υ, όσο και για την ανάδειξη ενός από τους χώρους πολιτισμού που αποτελούν σημείο αναφοράς για την χώρα μας.

Η υψηλή αισθητική, η συνεκτική δομή, η πρωτοποριακή σχεδίαση και η σωστή αρχιτεκτονική της πληροφορίας που ακολουθήσαμε οδήγησε στο νέο ιστότοπο https://www.theacropolismuseum.gr/.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, αυτές οι διακρίσεις υπογραμμίζουν την αφοσίωση της Generation Y στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, υποστηρίζοντας έτσι ενεργά τους συνεργάτες της στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, ανεξαρτήτως της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, επενδύοντας στρατηγικά στην έρευνα και ανάπτυξη για νέες τεχνολογικές λύσεις, στην αποκλειστική αντιπροσώπευση εξειδικευμένων τεχνολογικών εργαλείων, και το σχεδιασμό στρατηγικών επικοινωνίας και προώθησης μέσα από τα ψηφιακά μέσα, η Generation Y παραμένει στην πρώτη γραμμή της εξέλιξης του κλάδου, μετατρέποντας τις φιλοδοξίες των επιχειρήσεων, μεγάλων και μικρών, σε πραγματικές ιστορίες επιτυχίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ