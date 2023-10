Δυναμικό «παρών» και ισχυρό αποτύπωμα στην διεθνή μπαρ σκηνή από την Αθήνα. Η ελληνική πρωτεύουσα διαθέτει 5 από τα 100 καλύτερα μπαρ του κόσμου. Μάλιστα, στα κορυφαία 50 υπάρχουν 3 κατακτήσεις για τη χώρα μας. Ισπανική η κορυφή.

Δεσπόζουσα και περίοπτη θέση στη παγκόσμια μπαρ σκηνή κατέχει η Ελλάδα, καθώς τρία αθηναϊκά μπαρ συγκαταλέγονται μεταξύ των 50 καλύτερων του κόσμου για το 2023, όπως ανακοίνωσε ο διεθνώς αναγνωρισμένος θεσμός The World’s 50 Best Bars.

Συνολικά, ανάμεσα στα 100 κορυφαία μπαρ του κόσμου, η ελληνική πρωτεύουσα διαθέτει πέντε μαγαζιά που αποτελούν πόλο έλξης για πλήθος ανθρώπων κατά τις νυχτερινές τους εξόδους που θέλουν να γευτούν εξαιρετικά κοκτέιλ και να περάσουν όμορφα τον χρόνο τους, διασκεδάζοντας σε μια φιλόξενη ατμόσφαιρα με ωραία μουσική.

Απαστράπτον το Line

Αναλυτικότερα, στο top 50 συναντάμε πρώτα το Line στην Αθήνα που κατέκτησε την 12η θέση. «Μια πρώην γκαλερί τέχνης και τώρα μπαρ, το Line δημιουργεί ποτά που σε βάζουν σε σκέψεις και ενεργοποιούν τον εγκέφαλο. Τα πάντα, από τα αποστάγματα μέχρι τα σνακ με κύριο υλικό το ψωμί, παρασκευάζονται σπιτικά, με αποτέλεσμα να προσφέρει μια εμπειρία που αξίζει το σύντομο ταξίδι έξω από το κέντρο της Αθήνας. Ως το μπαρ με την υψηλότερη κατάταξη που άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του, το Line είναι ο νικητής του London Essence Best New Opening Award 2023» σχολιάζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Μάλιστα, το Line έχει μια πιο ενήλικη αίσθηση και προσφέρει ένα εξαιρετικά εκλεπτυσμένο θέαμα για προσεγμένο φαγητό και ποτό. Η εύγεστη μπύρα, τα φρουτώδη κρασιά και τα ευφάνταστα μ κοκτέιλ, μέχρι τυριά και τα ψωμιά, παράγονται από το μηδέν. Ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκαλεί το κρασί από σύκο και ο οίνος από ρόδι, ενώ οι έξυπνες τεχνικές και το χαλαρό περιβάλλον κάνει τον χρόνο να κυλά ευχάριστα και αβίαστα.

Βασιλιάς του ρούμι το Baba Au Rum

Λίγο παρακάτω, την 25η θέση κατέλαβε το Baba Au Rum, που όπως επισημαίνεται στο σχετικό σχόλιο, γιορτάζει την 15η επέτειό του και οφείλει πολλά στην ηγετική φυσιογνωμία του θρυλικού μπάρμαν, που ακούει στο όνομα Θάνος Προυναρούς. «Με ένα συνεχώς εξελισσόμενο μενού και ένα άψογα σχεδιασμένο εσωτερικό, το μαγευτικό μπαρ δεν σχεδιάζει να φύγει σύντομα από τη λίστα» προστίθεται χαρακτηριστικά.

Το Baba Au Rum έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση – και μια τακτική θέση στη λίστα των 50 καλύτερων μπαρ του κόσμου – για τα κοκτέιλ με ρούμι και την εκτενή συλλογή ρούμι, πέρα από τη γοητευτική του ατμόσφαιρα, τονίζεται στην έκθεση.

Η διαχρονικότητα του Τhe Clumsies

To The Clumsies βρέθηκε στην 47η θέση. «Το The Clumsies, το οποίο ιδρύθηκε το 2014 από τους Έλληνες ειδικούς στον κλάδου των κοκτέιλ, Βασίλη Κυρίτση και Νίκο Μπακούλη, περιλαμβάνεται σε κάθε λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου από την ίδρυσή του, χάρη στις ζωντανές και εφευρετικές πινελιές τους σε κλασικές παρασκευές. Φέτος, στο The Clumsies απονέμεται το βραβείο Rémy Martin Legend of the List Award 2023» υπογραμμίζουν οι συντάκτες της λίστας, μια διάκριση που απονέμεται σε μπαρ που διαθέτουν τη μεγαλύτερη συνέπεια στη λίστα από την έναρξή της.

Το The Clumsies αγαπήθηκε αμέσως και σημείωσε επιτυχία αφού από νωρίς βρήκε το δρόμο του στη λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ το 2015 και διατηρεί την παρουσία του έκτοτε. Υπήρξε επίσης στην πρώτη γραμμή της προώθησης της αθηναϊκής κοκτέιλ σκηνής παγκοσμίως, με πολύ πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες. Ειδικά το Aegean Negroni σε μπλε απόχρωση, ένα κοκτέιλ εμπνευσμένο από τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, αποτελεί πλέον ένα από τα δημοφιλέστερα ποτά διεθνώς.

Η ζεστή φιλοξενία του μπαρ συνέβαλε στη μακροζωία του, με την υποδοχή των πελατών να είναι τόσο θερμή όσο το μεσογειακό κλίμα: κάθε επισκέπτης λαμβάνει ένα ξεχωριστό καλωσόρισμα καθώς εισέρχεται θρυλικό χώρο, επισημαίνεται στην έκθεση.

Αξιοσημείωτη αναφορά είναι πως το Barro Negro αναδείχθηκε στην 70η θέση, ενώ το The Bar in Front of the Bar κατατάσσεται στην 98η θέση.

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει μπαρ από 28 διαφορετικές πόλεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 11 νέων entries. Η Ευρώπη παραμένει πρωταθλήτρια ως η ήπειρος με τις περισσότερες συμμετοχές (17) ενώ στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται το ισπανικό Sips στην Βαρκελώνη. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Βαρκελώνη φιγουράρει στην πρώτη θέση. Το 2022, το Paradiso κέρδισε το βραβείο του καλύτερου μπαρ.

Το Sips φημίζεται για τα ποτά και τη διακόσμησή του, σύμφωνα με την ομάδα των 50 Best Bars. Η «ροζ και πράσινη διακόσμησή του το καθιστά έναν προσιτό χώρο, ενώ νωρίς το βράδυ με το ξεθωριασμένο φως μετατρέπεται σε ένα σκοτεινό καταφύγιο», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Τα κοκτέιλ που σερβίρει το Sips μπορούν να είναι... παιχνιδιάρικα. Για παράδειγμα, το Daiquiri Heliodora «φθάνει μέσω μιας μηχανής που παραδίδει ξυρισμένο πάγο γκρέιπφρουτ», ενώ το εν λόγω μπαρ έχει ήδη κερδίσει άλλες διακρίσεις. Πέρυσι, κατέλαβε την τρίτη θέση στην σχετική έρευνα, ενώ πλέον είναι ξεκάθαρο πως τα μπαρ σε όλο τον κόσμο «αναρρώνουν» από την πανδημία, η οποία ανάγκασε πολλά καταστήματα να κλείσουν για μήνες. Ο κλάδος των μπαρ και των νυχτερινών κέντρων στις ΗΠΑ σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 14,6% το 2022 στα 36,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

World’s 50 Best Bars