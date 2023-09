Ψάλτης: Η έκθεση στο Βουκουρέστι σηματοδοτεί την 30ετή παρουσία της Alpha Bank στη Ρουμανία

Το μήνυμα πως οι ισχυροί δεσμοί της Ελλάδας με τη Ρουμανία «υπερβαίνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επεκτείνονται και στον πολιτισμό» έστειλε η Διοίκηση του Ομίλου Alpha Bank.

Το μήνυμα πως οι ισχυροί δεσμοί της Ελλάδας με τη Ρουμανία «υπερβαίνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επεκτείνονται και στον πολιτισμό» έστειλε η Διοίκηση του Ομίλου Alpha Bank που επισκέφθηκε το Βουκουρέστι με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης «TWO SIDES OF THE SAME COIN».

Η έκθεση, την οποία διοργανώνει η Νομισματική Συλλογή της Τράπεζας από κοινού με τη θυγατρική του Ομίλου, Alpha Bank Romania, και την κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας Banca Naţională a României (Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας), στεγάζεται στο Μουσείο της κεντρικής τράπεζας της Ρουμανίας και θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 22 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι την 1 Μαρτίου 2024.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, στην εκδήλωση των εγκαινίων, με οικοδεσπότη τον διοικητή της Banca Naţională a României, Mugur Isărescu, παρευρέθησαν, μεταξύ άλλων, η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Σοφία Γραμματά, ο CEO της Alpha Bank Romania και γενικός διευθυντής International Network του Ομίλου S. Oprescu, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της Ρουμανίας. Στόχος της έκθεσης είναι αφενός η διάδοση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και αφετέρου η ενίσχυση των δεσμών, τόσο οικονομικών όσο και πολιτιστικών, που συνδέουν την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Παράλληλα, μέσα από το πλούσιο υλικό που συνοδεύει τα εκθέματα αλλά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της έκθεσης, ενισχύεται ο οικονομικός αλφαβητισμός των νέων, που αποτελεί βασικό στόχο των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου.

Κατά την επίσκεψή τους στο Βουκουρέστι, ο πρόεδρος της Alpha Bank, Βασίλειος Ράπανος, ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, ο CFO Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, ο γενικός διευθυντής Wholesale Banking, Γιάννης Εμίρης και ο γενικός διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας Σπύρος Φιλάρετος, επισκέφθηκαν εταιρικούς πελάτες, καθώς και τα νέα γραφεία της θυγατρικής του Ομίλου, Alpha Bank Romania, όπου ενημερώθηκαν για τις προοπτικές ανάπτυξης και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα.

50 χρόνια Νομισματική Συλλογή Alpha Bank

Μετρώντας 50 χρόνια λειτουργίας και συνεισφοράς στον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και την Κοινωνία, η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank ταξίδεψε για πρώτη φορά στη Ρουμανία, όπου η Τράπεζα διατηρεί ισχυρή και μακρόχρονη παρουσία, με στόχο να αναδείξει την ιστορία του νομίσματος από την εποχή της εφεύρεσής του, τον ρόλο του ως έργο τέχνης αλλά και ως καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του εμπορίου και των διαπολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των λαών. Μέσα από τα εκθέματα, τις περιγραφές τους και το υλικό που επιμελήθηκε η Νομισματική Συλλογή της Τράπεζας, οι επισκέπτες θα «ταξιδέψουν» στον κόσμο της αρχαίας Ελλάδας, θα γνωρίσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και πώς αυτός επηρέασε και διαμόρφωσε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, όπως τον ξέρουμε σήμερα. Παράλληλα, χάρη σε νομίσματα όπως την αργυρή δραχμή της Ίστρου και το αργυρό οκτώβολο από την αρχαία Καλλάτιδα, δύο αρχαίες ελληνικές αποικίες που βρίσκονται στη σημερινή Ρουμανία, οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την αρχαία ιστορία της χώρας και τις στενές σχέσεις της με την αρχαία Ελλάδα.

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του εμπνευστή και δημιουργού της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, Γιάννη Σ. Κωστόπουλου, του οποίου το προσωπικό ενδιαφέρον, η αγάπη για τον Πολιτισμό και οι προσπάθειες να παραμείνουν τα αρχαία ελληνικά νομίσματα στον τόπο τους, συνέβαλαν στο να καταστεί σήμερα η Συλλογή μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες διεθνώς.

Στη σημαντική συμβολή της Τράπεζας στον Πολιτισμό αναφέρθηκε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Σοφία Γραμματά, κάνοντας ειδική αναφορά τόσο στις δράσεις της Νομισματικής Συλλογής της Τράπεζας όσο και στο έργο της Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού της Αρχείου της Τράπεζας. «Η Alpha Bank ήταν η πρώτη ξένη ιδιωτική τράπεζα που εισήλθε στη ρουμανική τραπεζική αγορά, φέρνοντας καινοτομίες, όπως τα στεγαστικά δάνεια τα οποία πρώτη χορήγησε στη χώρα. Ως πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, είμαι υπερήφανη για τις τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρει η Alpha Bank στη Ρουμανία και την ευχαριστώ θερμά για τη μεγάλη χαρά που μας δίνει σήμερα, να ταξιδέψουμε μέσα από την έκθεση της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank στην ιστορία των αρχαίων νομισμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Β. Ράπανος: Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας υπερβαίνουν κατά πολύ τις επιχειρηματικές δραστηριότητες

Κατά την τελετή των εγκαινίων στο Μουσείο της κεντρικής τράπεζας της Ρουμανίας, ο κ. Ράπανος, αφού ευχαρίστησε την Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας για τη συνδρομή της στην υλοποίηση της έκθεσης, δήλωσε: «Στην Alpha Bank είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το μέλλον της ρουμανικής οικονομίας, της επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα και ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει υπενθύμιση του τι μπορούμε να επιτύχουμε από κοινού για να αξιοποιήσουμε τις πολλές ευκαιρίες που έχει σήμερα η Ρουμανία. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ελπίζω ότι μπορούμε να φέρουμε κοντά ανθρώπους από όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των νεότερων γενεών». Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρουμανία, ο κ. Ράπανος υπογράμμισε πως: «Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας υπερβαίνουν κατά πολύ τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι κοινές μας αξίες για τη διατήρηση της ιστορίας και τη δημιουργία ουσιαστικών δεσμών μεταξύ των λαών και των κοινωνιών μας, μας έχουν φέρει πιο κοντά, όπως αποδεικνύεται από τη μακροχρόνια και σημαντική σχέση μας με την Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας».

Ψάλτης: Με την πάροδο των ετών, η Alpha Bank Romania έχει αναγνωριστεί ευρέως ως αξιόπιστος εταίρος για επιχειρηματικές επενδύσεις

Από την πλευρά του, ο κ. Ψάλτης, αφού ευχαρίστησε την Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας, τον διοικητή της Mugur Isărescu, καθώς και τα στελέχη της Alpha Bank και Alpha Bank Romania που εργάστηκαν για να γίνει αυτή η έκθεση πραγματικότητα, δήλωσε: «Τα εγκαίνια της έκθεσης της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank σηματοδοτούν την παρουσία του Ομίλου στη χώρα, όπου από το 1994 υποστηρίζει τη δημιουργία αξίας στη ρουμανική αγορά. Όλα αυτά τα χρόνια, συνεργαζόμαστε διαρκώς με καινοτόμους επιχειρηματίες που προωθούν την ανάπτυξη και ενισχύουν την οικονομία, καθώς και με τη ρουμανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας σημαντικά αναπτυξιακά προγράμματα. Με την πάροδο των ετών, η Alpha Bank Romania έχει αναγνωριστεί ευρέως ως αξιόπιστος εταίρος για επιχειρηματικές επενδύσεις». Κλείνοντας της σύντομη ομιλία του ο κ. Ψάλτης τόνισε πως «αυτή είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία για όλους μας, να γιορτάσουμε τους εμπορικούς δεσμούς που συνδέουν τις χώρες μας στο πνεύμα της συνεργασίας, της οικονομικής ευημερίας και της προόδου για όλους».

Από τις 22 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι την 1 Μαρτίου 2024, οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά 100 νομίσματα από την αρχαιότητα μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο, ορισμένα εξαιρετικής σπουδαιότητας, όπως το πρώτο νόμισμα της ιστορίας, την έκτη στατήρα από ήλεκτρο που βρέθηκε στην Ιωνία-Λυδία, την «Αθηναϊκή γλαύκα» που αποτέλεσε το κατεξοχήν διεθνές νόμισμα της αρχαιότητας, και πολλά άλλα. Από την πλευρά της, η επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της Τράπεζας, Δρ Δήμητρα Τσαγκάρη, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank «ταξίδεψε» για πρώτη φορά στο εξωτερικό, δίνοντας τη δυνατότητα στο ρουμανικό κοινό να δει τις «ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ».

Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει το νόμισμα, όχι μόνο ως βασικό μέσο συναλλαγής, αλλά και ως αριστούργημα τέχνης και μέσο επικοινωνίας. Άλλωστε, οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που καθιέρωσαν την τέχνη της αφήγησης σε έναν μικρό μεταλλικό δίσκο, καθώς και οι πρώτοι που προσέθεσαν σε αυτό την καλλιτεχνική τους έμπνευση, μετατρέποντας το νόμισμα από χρηστικό αντικείμενο σε έργο τέχνης». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα, πιστή στη δέσμευσή της για ισότιμη πρόσβαση στον Πολιτισμό από όλους, παρουσιάζει σε ένα τμήμα της έκθεσης την ιστορία 10 σημαντικών νομισμάτων της Συλλογής σε γραφή Braille.