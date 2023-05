Η Noval Property με δυναμική παρουσία στο Delphi Economic Forum

Η Noval Property συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Delphi Economic Forum VIII, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 29 Απριλίου στους Δελφούς.

Η Noval Property συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Delphi Economic Forum VIII, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 29 Απριλίου στους Δελφούς.

Στο Forum που αποτέλεσε πόλο έλξης για την διεθνή και εγχώρια επιχειρηματική και πολιτική κοινότητα, τη Noval Property εκπροσώπησε ο κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, συμμετέχοντας σε πάνελ με θέμα “Transforming our Cities. Paving the Way Towards Urban Regeneration & Sustainable Buildings”, μαζί με τον κ. David Nelson, Senior Executive Partner Head of Design της Foster + Partners στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον κ. Παναγιώτη Σκιαδά, Senior Sustainability Director της Viohalco. Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κ. Μαριάννα Σκυλακάκη, εκδότρια και αρχισυντάκτρια της αθηΝΕΑ.

Κύριο αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η σημασία και τα πολλαπλά οφέλη του μετασχηματισμού των σύγχρονων πόλεων στην κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, μέσα από ένα πλέγμα πρωτοβουλιών και δράσεων αναφορικά με τα κτήρια που έχει αναλάβει η Noval Property, θυγατρική της Viohalco στον κλάδο ακινήτων, σε συνεργασία και με την Foster + Partners, αλλά κι οι προκλήσεις που υπάρχουν για την πραγμάτωση αυτού του στόχου.

Ο κ. Καπετανάκος μιλώντας για τη σημασία του repurposing, της αξιοποίησης δηλαδή του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι κάθε κτήριο και κάθε έργο αποτελεί ευκαιρία και δέσμευση για τη δημιουργία και την ανάδειξη της βιώσιμης αλλαγής». Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος στο έργο αστικής ανάπλασης, Πειραιώς 252, υπογράμμισε : «Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Noval Property, η Πειραιώς 252, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Εργαζόμαστε για να μετατρέψουμε τα 72.000 τ.μ. των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Viohalco σε έναν καινοτόμο προορισμό που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του μέλλοντος και θα αποτελείται από ένα καλά ισορροπημένο μείγμα πολιτιστικών δράσεων, υπηρεσιών φιλοξενίας, γραφείων, καθώς και εμπορικών και οικιστικών χρήσεων». Εκφράζοντας, παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι: «αυτή η πολυδιάστατη αστική ανάπτυξη θα συμβάλει σημαντικά στην ευρύτερη ανάπλαση και αναζωογόνηση της οδού Πειραιώς και των γύρω περιοχών». Μιλώντας για τη συνεργασία της Noval Property με την Foster + Partners, η οποία σχεδίασε το masterplan για το όλο εγχείρημα της Πειραιώς 252, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Foster + Partners και σε αυτό το έργο. Η γνώση και η εξειδίκευσή τους στους τομείς της αρχιτεκτονικής και της βιώσιμης ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη βαθιά κατανόηση των απαιτήσεων και της πολυπλοκότητας των έργων ανάπλασης, προσθέτουν αξία στις έργα μας και μας βοηθούν να διευρύνουμε περαιτέρω τις γνώσεις μας σχετικά με τον βιώσιμο σχεδιασμό».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Καπετανάκος στα πρώτα βήματα που πραγματοποίει η Nοval Property στη μακρά διαδρομή για τη δημιουργία κτηρίων με ολοένα και μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Πρόσφατα αποκτήσαμε ένα κτήριο γραφείων στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι, στο οποίο οι εργασίες αναμόρφωσης έχουν ξεκινήσει ήδη, ώστε εντός του 2024 να έχουμε το πρώτο στην Ελλάδα σύγχρονο, βιώσιμο και λειτουργικά απεξαρτημένο από τον άνθρακα κτήριο γραφείων, με στοχευόμενες πιστοποιήσεις Leed Gold, Fitwel και σχετιζόμενες με τον άνθρακα».

Από την πλευρά του, ο κ. David Nelson στάθηκε στην αποφασιστική προσπάθεια της Foster + Partners, εδώ και αρκετά χρόνια, να εκσυγχρονίσει και να συνεχίσει να οδηγεί τις εξελίξεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτηριακού τομέα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, αναφερόμενος σε εμβληματικά έργα που έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί η εταιρεία σε όλον τον κόσμο. Υπογράμμισε τη δυσκολία του να βρεθούν συνεργάτες που να αντιλαμβάνονται το όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης και να μπορούν να δουλέψουν γι’ αυτό, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία της Foster + Partners με τη Noval Property ως μια «χρυσή ευκαιρία για από κοινού εξέλιξη». Μιλώντας για τη μεγάλη πρόκληση της χάραξης μιας βιώσιμης αναπτυξιακής στρατηγικής, είπε: «Έχουμε την επιλογή είτε να καθίσουμε και να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί, είτε να πιέσουμε τους εαυτούς μας για έναν τρόπο σχεδιασμού κτηρίων με ολοένα και μικρότερο ανθρακικό αποτύπωμα, ο οποίος θα μας πάει στο επόμενο επίπεδο. Ας δούμε πόσο μακριά θα μπορούσαμε να φτάσουμε, πιέζοντάς μας».

Τέλος, ο κ. Παναγιώτης Σκιαδάς αναφερόμενος στη δημιουργία κτηρίων που θα χαρακτηρίζονται από τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα, τόνισε πως είναι σημαντικό να εξετάζουμε όλο τον κύκλο ζωής οποιουδήποτε προϊόντος και να προσεγγίζουμε τον βιώσιμο μετασχηματισμό στο σύνολό του. Διευκρίνισε ακόμα ότι πολλές φορές οι περιβαλλοντικοί στόχοι που τίθενται είναι αρκετά αισιόδοξοι, αφού δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές άνθρακα. «Όλα τα υλικά κατασκευής αυτή τη στιγμή έχουν ανθρακικό αποτύπωμα και υπάρχουν αντικειμενικοί, περιοριστικοί παράγοντες για την απεξάρτηση από τον άνθρακα κάθε διαφορετικού υλικού» δήλωσε χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα όμως, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επόμενη μέρα, σημειώνοντας πως υπάρχουν οι τεχνολογικές δυνατότητες και με έναν έξυπνο σχεδιασμό μπορεί να ελαχιστοποιηθεί σημαντικά σε βάθος χρόνου ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος ενός κτηρίου κατά τη λειτουργία του.