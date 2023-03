«Δουλεύω 5 ώρες εβδομαδιαίως και βγάζω 150.000 ευρώ τον μήνα» - 3 συμβουλές ενός 38χρονου

Έκανε το χόμπι του επάγγελμα και ζει άνετα πλέον από αυτό. «Θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους να έχουν μια πιο πλούσια, άνετη και ουσιαστική ζωή».

Ο 38χρονος Γκράχαμ Κόκρεν είναι ιδρυτής του «The Recording Revolution», συγγραφέας του «How to Get Paid for What You Know» και business coach με περισσότερους από 2.800 πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Με άρθρο του στη στήλη Make It του CNBC μοιράζεται την ιστορία του και μερικές επιχειρηματικές συμβουλές, καθώς πλέον έχει καταφέρει να εργάζεται 5 ώρες την εβδομάδα και να βγάζει 150.000 ευρώ τον μήνα (160.000 δολάρια). «Από μικρός, μου άρεσε η μουσική και είχα βάλει σκοπό να γίνω ασχοληθώ επαγγελματικά. Ακολούθησα το όνειρό μου με πρακτικό τρόπο - να δουλέψω σε μια εταιρία ως μηχανικός ήχου, ενώ ανέπτυξα μια επιχείρηση ως ανεξάρτητος παραγωγός μουσικής για indie καλλιτέχνες παράλληλα» επισημαίνει.

Αλλά το 2009, στα 26 του, έχασε τη δουλειά του και αποφάσισε να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με την εταιρία, ωστόσο ήταν δύσκολα. «Έβγαζα μεταξύ 800 και 1.000 δολάρια το μήνα, ενώ η γυναίκα μου κέρδιζε 500 και 1.000 δολάρια το μήνα ως φωτογράφος. Πέρα από το εισόδημά μας ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ζούσαμε από τις αποταμιεύσεις μας και με κουπόνια τροφίμων. Γίναμε και νέοι γονείς. Τότε ήταν που οι οικονομικές πιέσεις άρχισαν πραγματικά να χτυπούν» ομολογεί.

Έτσι αργότερα εκείνο το έτος, ξεκίνησε ένα μουσικό blog το «The Recording Revolution» μέσα στην απελπισία του να βγάλει περισσότερα χρήματα. «Σκέφτηκα ότι η παρουσία στο διαδίκτυο θα με βοηθούσε να αποκτήσω περισσότερους πελάτες» υπογραμμίζει. Του πήρε λίγο χρόνο για να μάθει πώς να το μετατρέψει σε μια κερδοφόρα επιχείρηση, αλλά το 2022, κέρδισε περισσότερα χρήματα online από όσα έβγαλε ποτέ ως παραγωγός.

«Μόνο το Recording Revolution μου δίνει 40.000 δολάρια το μήνα. Επίσης, έχω άλλα 120.000 δολάρια το μήνα από πωλήσεις μέσω της επιχείρησής μου με διαδικτυακή καθοδήγηση, η οποία διδάσκει στους πελάτες τι ακριβώς έκανα για να πετύχω. Στα 38 μου, πέτυχα κάτι απίστευτο: Ανάμεσα στις δύο επιχειρήσεις μου, εργάζομαι μόνο πέντε ώρες την εβδομάδα τώρα και περνάω τον υπόλοιπο χρόνο μου με την οικογένειά μου» υποστηρίζει.

Πώς μετέτρεψε το πάθος του σε επιχείρηση

Ξεκίνησε το The Recording Revolution ως κανάλι YouTube για να μοιράζεται τις γνώσεις του για τη μουσική και να προσελκύσει περισσότερους πελάτες ενώ στην αρχή δημοσίευε μόνο ένα βίντεο την εβδομάδα.

«Μοιράστηκα γρήγορες, βήμα προς βήμα οδηγίες για διαφορετικές τεχνικές ηχογράφησης και μοντάζ, μαζί με κριτικές και συνεντεύξεις με μουσικούς. Τον πρώτο μου χρόνο στο YouTube, είδα τα views μου να αυξάνονται από περίπου 60 την ημέρα σε 2.000 την ημέρα. Καθώς το κοινό μου μεγάλωνε, είδα την ευκαιρία να δημιουργήσω έσοδα από το περιεχόμενό μου. Αρχικά, έβγαζα 200 έως 1.000 δολάρια το μήνα μέσω χορηγιών και από τις διαφημίσεις. Αλλά το 2010, βρήκα το κλειδί για μια πιο προσοδοφόρα επιχείρηση: Κατασκεύασα και λάνσαρα τα δικά μου ψηφιακά προϊόντα, όπως ηλεκτρονικά βιβλία ή διαδικτυακά μαθήματα, που διδάσκουν στους ανθρώπους πολύτιμες δεξιότητες που απέκτησα κατά τη διάρκεια της καριέρας μου» σημειώνει.

Τον Απρίλιο του 2010, άρχισε να δίνει τα πρώτα online του μαθήματα επί πληρωμή και χρέωνε 45 δολάρια για να διδάξει στους πελάτες του πώς να χρησιμοποιούν το Pro Tools. Στη συνέχεια, άρχισε να μοντάρει τα βίντεό του και να τα ανεβάζει με μεγαλύτερη συχνότητα, αφιερώνοντας περίπου 3 με 4 ώρες στο μοντάζ. Το 2012 και μετά από πολλή δουλειά, οι συνδρομητές του εκτοξεύθηκαν. «Σήμερα, πουλάω δεκάδες διαδικτυακά μαθήματα μόνο για μέλη μέσω του "The Recording Revolution". Οι τιμές κυμαίνονται από 67 έως 397 δολάρια. Τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2019, κέρδισα 1 εκατομμύριο δολάρια σε πωλήσεις. Και το 2021, αφού σταμάτησα την σχεδόν καθημερινή παραγωγή περιεχομένου, το "The Recording Revolution" μου αποφέρει περίπου 40.000 δολάρια το μήνα» αναφέρει.

Η δεύτερη επιχείρησή του, που αφορά το business coaching και διδάσκει στους ανθρώπους πώς να έχουν έσοδα από τις γνώσεις για πράγματα που αγαπάνε, ξεκίνησε το 2018. «Τους τελευταίους έξι μήνες, κερδίζω 120.000 δολάρια το μήνα από παθητικό εισόδημα μέσω ενός διαδικτυακού μαθήματος που ονομάζεται "Automatic Income Academy, my Six -Figure Coaching Community", ενός προγράμματος με business guidance που ονομάζεται "The Epic Mastermind" και από μια εταιρεία που λέγεται "Kajabi". Αυτήν τη στιγμή, περίπου 2.800 ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πληρώνουν και αξιοποιούν την καθοδήγησή μου. Ο στόχος είναι να τους βοηθήσουμε να αναπτύξουν μια διαδικτυακή επιχείρηση και να εργάζονται λιγότερες ώρες» σημειώνει ο 38χρονος.

Τρεις συμβουλές για επίδοξους επιχειρηματίες

«Το να ξεκινήσω κάτι online για πλάκα, το οποίο στη συνέχεια έγινε δουλειά πλήρους απασχόλησης, άλλαξε τη ζωή μου. Το αρχικό μου όνειρο να γίνω μουσικός έχει αντικατασταθεί από αυτό που κάνω τώρα: να βοηθήσω τους ανθρώπους να ζήσουν μια πιο πλούσια, άνετη και ουσιαστική ζωή» αναφέρει ο Κόκρεν και προτείνει: