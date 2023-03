«Παραιτήθηκα από τη δουλειά και έγινα πολυεκατομμυριούχος»: 5 tips μίας 46χρονης

Πώς μπόρεσε να χτίσει τη δική της επιτυχημένη καριέρα ως επιχειρηματίας η 46χρονη - Τι συμβουλές δίνει.

Το 2009, η Έιμι Πόρτερφιλντ ήταν επικεφαλής ανάπτυξης περιεχομένου στην Tony Robbins και ήταν ικανοποιημένη με τη δουλειά της, όμως όταν της δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσει ανθρώπους που δημιουργούσαν online επιχειρήσεις, συνειδητοποίησε, ότι θέλει την ελευθερία της.

«Ήθελα να δουλεύω όποτε γούσταρα να δουλέψω, εκεί που ήθελα να δουλέψω, με τον τρόπο που ήθελα να δουλέψω ακριβώς όπως έκαναν εκείνοι» εκμυστηρεύεται σύμφωνα με τη στήλη Make It του CNBC. Τελικά, έφυγε από την δουλειά της εκείνη τη χρονιά για να ιδρύσει μια επιχείρηση με διαδικτυακά μαθήματα.

Το 2019, ξεκίνησε το Digital Course Academy, το οποίο διδάσκει στους χρήστες πώς να το κάνουν και οι ίδιοι. «Έχω βοηθήσει περισσότερους από 50.000 άτομα», υπογραμμίζει η Πόρτερφιλντ, με το εγχείρημά της να στεφθεί με επιτυχία και να αποδειχθεί ιδιαιτέρως κερδοφόρο, καθώς της αποφέρει αρκετά εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, άρχισε το Online Marketing Made Easy Podcast, με απίστευτα views και streams.

Η 46χρονη με έδρα το Νάσβιλ του Τενεσί, με την περιουσία της να υπολογίζεται πλέον στα 13 εκατ. δολάρια, κυκλοφόρησε πρόσφατα το πρώτο της βιβλίο με τίτλο: «Two Weeks Notice: Find the Courage to Quit Your Job, Make More Money, Work Where You Want, and Change the World», που συνιστά έναν οδηγό για όσους εργαζόμενους έχουν το κλασικό «09:00 με 17:00» και θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Όταν σκέφτηκε για πρώτη φορά η Πόρτερφιλντ να φτιάξει την εταιρεία της, ήταν σε αναζήτηση κατεύθυνσης. Εκ των υστέρων αντιλήφθηκε πως υπάρχουν με 5 κομβικά βήματα που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι που θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματά της:

Βρες το ταλέντο σου

«Σε τι είμαι καλή; Πού έχω επιτυχημένα αποτελέσματα; Τι με ρωτάει ο κόσμος συνέχεια;» διερωτήθηκε αρχικά. Πάρ'το απόφαση

«Έπρεπε να επιλέξω την ημερομηνία που θα φύγω από τη δουλειά και θα αφοσιωθώ στους στόχους μου. Ήξερα ότι αν δεν το έκανα αυτό, δεν θα έφευγα ποτέ» τονίζει. Δες το πορτοφόλι σου

«Η πρώτη κίνηση που έκανα όταν το πήρε απόφαση ήταν να ελέγξω την οικονομική μου κατάσταση» δηλώνει. Βάλ'τα κάτω

«Υπολόγισα πόσα χρήματα χρειαζόμουν για να πληρώσω όλους τους λογαριασμούς μου και μετά προέβλεπα "χοντρικά" πόσα πράγματα θα έπρεπε να κάνω στη νέα μου επιχείρηση για να καλύψω όλα τα έξοδα» λέει. Κράτο το μυστικό

«Αποκάλυψα τον στόχο μου μόνο σε τρία άτομα: τον σύζυγό μου, τη μαμά μου και την καλύτερή μου φίλη. Όταν λες σε πάρα πολλούς ανθρώπους τα όνειρά σου, θα σου πουν όλους τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να το κάνεις. Παραιτήθηκα από τη δουλειά μου, παρόλο που δεν είχα στην τράπεζα τα χρήματα που ήθελα ενώ ήμουν ακόμη τρομοκρατημένη και αβέβαιη για το πώς θα το κατάφερνα», ομολογεί.

Όταν το πράγμα άρχισε να «ρολάρει», τότε άρχισε να επενδύει όλο και περισσότερα χρήματα στην εταιρία της, τα οποία απέδιδαν καρπούς και της επιστρέφονταν στο πολλαπλάσιο. Αφού διεξήγαγε διαδικτυακά μαθήματα για εννέα χρόνια, συνειδητοποίησε ότι υπήρχε ένα πράγμα που οι άνθρωποι ρωτούσαν συνέχεια: «Πώς το κάνετε αυτό;». Τότε είχε την ιδέα για το Digital Course Academy, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα με βίντεο, PDF και lives με ερωτοαπαντήσεις.

«Ήταν το μεγαλύτερο εγχείρημα που είχα κάνει ποτέ και μου έφερε το καλύτερο feedback που έχω λάβει ποτέ. Και τα νέα άρχισαν να κυκλοφορούν» υπογραμμίζει ενώ με το βιβλίο της ελπίζει ότι θα βοηθήσει τους ανθρώπους να δημιουργήσουν κάτι δικό τους που το αγαπάμε. «Ήθελα να γράψω το βιβλίο που δεν είχα όταν πρωτοξεκίνησα», υποστηρίζει.

«Σε κάθε βήμα της διαδρομής, όταν ήμουν ακόμα στη δουλειά μου, ετοιμαζόμουν να φύγω. Ένιωθα όλες τις αμφιβολίες, όλο τον φόβο, ήταν σκέτος τρόμος», σημειώνει ενώ συμπληρώνει πως όλα τα εμπόδια που αντιμετώπισε, τελικά μετράπηκαν σε μαθήματα και ευκαιρίες. «Ποιο είναι το μάθημα εδώ; Τι πρέπει να μάθω και πώς μπορώ να το κάνω καλύτερα την επόμενη φορά;» είναι το δίδαγμα που έλαβε από τις «αναποδιές» που της έτυχαν.