Ο 28χρονος τραγουδιστής κατήγγειλε τη γνωστή εταιρεία ρούχων H&Μ επειδή φέρεται να πουλάει μια συλλογή από προϊόντα με το όνομα και το πρόσωπό του επάνω χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ εξαπέλυσε τα πυρά του κατά της H&M, με αφορμή μια κολεξιόν με ρούχα της εταιρίας, που απεικονίζουν τον ίδιο, καθώς όπως ισχυρίζεται δεν πήρε την έγκρισή του για να την κυκλοφορήσει.

«Το εμπόρευμα της H&M που έφτιαξε με εμένα είναι σκουπίδια και δεν το ενέκρινα», επεσήμανε ο διάσημος ποπ τραγουδιστής με story του στο Instagram, προτρέποντας τους 270 εκατ. followers του να μην τα αγοράσουν.

«Δεν ενέκρινα τίποτα από τη συλλογή merch που έβαλε η H&M», συνέχισε ο Τζάστιν Μπίμπερ, με έναν εκπρόσωπο της H&M να δηλώνει στο Reuters ότι: «Όπως με όλα τα άλλα αδειοδοτημένα προϊόντα και συνεργασίες, η H&M ακολούθησε τις κατάλληλες διαδικασίες έγκρισης».

Justin Bieber says H&M’s new merch is being sold without his permission or approval 😳 pic.twitter.com/Vv63GowZKv

— DANI MEDINA (@danimedinanews) December 19, 2022