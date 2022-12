McKinsey & Company: Η Ναυτιλία στην εποχή της βιωσιμότητας

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Bo Cerup-Simonsen, Διευθύνων Σύμβουλος του Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, ενός από τα σημαντικότερα think tank του χώρου, και ο Capt. Rajesh Unni, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Synergy Marine Group, κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης πλοίων με περισσότερα από 500 πλοία υπό διαχείριση.

Ένα από τα πιο σύνθετα και πιεστικά ζητήματα για τον κλάδο της ναυτιλίας παγκοσμίως, αυτό της βιωσιμότητας, έθεσε επί τάπητος η διεθνής συμβουλευτική εταιρεία McKinsey & Company, σε εκδήλωση που πραγματοποίησε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Διακεκριμένοι ομιλητές και υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανέλυσαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά και τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για να επιτύχουν ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, τα υψηλόβαθμα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών που παρευρέθηκαν καλωσόρισε ο Γιώργος Δ. Τσόπελας, Chairman και Managing Partner της McKinsey & Company σε Ελλάδα και Κύπρο, ο οποίος αναφέρθηκε στην ισχυρή παρουσία της McKinsey στην Ελλάδα για περισσότερα από 20 χρόνια, εστιάζοντας στην εξειδίκευσή της σε θέματα βιωσιμότητας και πράσινης μετάβασης. Ειδική αναφορά έκανε στη μελέτη της McKinsey «Net Zero Greece: Ο δρόμος της Ελλάδας προς μηδενικές εκπομπές», όπου αναλύεται το πώς η χώρα μπορεί να πετύχει τους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα έως το 2030 και πλήρη ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050. Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία της McKinsey με το Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, με στόχο τη χαρτογράφηση «πράσινων» ναυτιλιακών διαδρόµων.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Bo Cerup-Simonsen, Διευθύνων Σύμβουλος του Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, ενός από τα σημαντικότερα think tank του χώρου, και ο Capt. Rajesh Unni, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Synergy Marine Group, κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης πλοίων με περισσότερα από 500 πλοία υπό διαχείριση.

Ο επικεφαλής του Κέντρου Mærsk Mc-Kinney Møller Bo Cerup-Simonsen εστίασε στην ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας απεξάρτησης της ναυτιλίας από τον άνθρακα. «Ο ναυτιλιακός κλάδος είναι μέρος της λύσης όσον αφορά την κλιματική κρίση. Η μετάβαση είναι γεγονός. Το 2022, το 60% όλων των παραγγελιών νεότευκτων πλοίων ήταν για πλοία διπλού καυσίμου. Ο κλάδος αρχίζει να κινητοποιείται και να βρίσκει λύσεις, χρειάζεται όμως να γίνουν περισσότερα για να διαδραματίσουμε τον ρόλο που μας αναλογεί. Συγκρίνοντας την κλίμακα των προσπαθειών και των σχεδιαζόμενων ενεργειών συνολικά στον κλάδο, με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για τη μετάβαση, γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν κάνουμε αρκετά για να πετύχουμε τους στόχους εγκαίρως. Περισσότερες χώρες και εταιρείες πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσεις ως προς τον μηδενισμό των εκπομπών άνθρακα, να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν συνεκτικά σχέδια και να αναφέρουν τακτικά την πρόοδό τους». Σύμφωνα με τον κ. Cerup-Simonsen, η μετάβαση δεν μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μεμονωμένα. «Καμία εταιρεία ή χώρα -ανεξαρτήτως μεγέθους- δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση της αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων μόνη της. Πρόκειται για μια συστημική αλλαγή και απαιτεί τη συντονισμένη δράση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στο οικοσύστημα της ναυτιλίας, ώστε να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν από κοινού τις λύσεις που θα οδηγήσουν τη ναυτιλία, με ασφάλεια, σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών άνθρακα».

Ο έτερος κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, Capt. Rajesh Unni, υπογράμμισε τη σημασία της ανάλυσης δεδομένων για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας. Όπως τόνισε: «Είμαστε σίγουροι και αποφασισμένοι να οδηγήσουμε τη ναυτιλία στο μονοπάτι της βιωσιμότητας. Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων του πλοίου, σε συνδυασμό με δεδομένα από επιμέρους συστήματα, μπορεί να οδηγήσει σε απτή και εφαρμόσιμη γνώση. Δημιουργούμε, έτσι, αξία για τους πελάτες μας και τους πελάτες τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια ανθρακικά ουδέτερη αλυσίδα εφοδιασμού».

Κλείνοντας, ο Matt Stone, Partner της McKinsey & Company με έδρα το Λονδίνο, συνόψισε τρία σημεία που πρέπει να απασχολήσουν τον κόσμο της ναυτιλίας: «Πρώτον, ότι το 80% της μείωσης εκπομπών άνθρακα σε αυτή τη δεκαετία θα προέλθει από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Δεύτερον, ότι σχεδόν κάθε στόλος θα χρειαστεί να υιοθετήσει περισσότερα από ένα καύσιμα για να πετύχει τους στόχους μείωσης εκπομπών άνθρακα. Και τρίτον, ότι χρειάζεται να υπάρχει σχέδιο. Ελλείψει σχεδίου, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τις ίδιες πρακτικές και οδηγούμαστε σε λάθος αποφάσεις». Ενώ ο Απόστολος Ζαμπέλας, Associate Partner της McKinsey & Company, επικεφαλής του κλάδου ναυτιλίας στο γραφείο της Αθήνας, που εξειδικεύεται σε θέματα βιωσιμότητας και μετεξέλιξης στη ναυτιλία, τόνισε ότι η επίτευξη σημαντικά χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα είναι εφικτή. Συνόψισε δε, τους τέσσερις παράγοντες που θα καθορίσουν την ταχύτητα της μετάβασης: «1. Οι τεχνολογικές εξελίξεις που θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα των πλοίων και κυρίως θα επιτρέψουν την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων σε ανταγωνιστικό κόστος 2. Η επιβολή του ρυθμιστικού πλαισίου, 3. Η κινητοποίηση και έμπρακτη υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα και 4. Η προθυμία των πελατών να καλύψουν ένα μέρος του αυξημένου κόστους για “πράσινες” θαλάσσιες μεταφορές. Αυτοί οι “μοχλοί”, εάν ενεργοποιηθούν από κοινού, θα οδηγήσουν σε ουσιαστική αλλαγή».