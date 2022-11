ΕΛΛΑΚΤΩΡ: «Πράσινο φως» από τη Γ.Σ. στο deal με Βαρδινογιάννη για τις ΑΠΕ

Εγκρίθηκε με απόσχιση του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σύσταση νέου φορέα, δηλαδή, στη μεταβίβαση των ΑΠΕ στη Motor Oil. Πρόεδρος και CEO στη νέα εταιρεία ο Ευθ. Μπουλούτας, μετοχικό κεφάλαιο 771 εκατ. ευρώ

Το «πράσινο φως» έδωσε προ ολίγου η έκτακτη Γενική Συνέλευση (με συνολική απαρτία 86,65%, υπέρ της έγκρισης ψήφισε ποσοστό 99,95% επί των παριστάμενων μετόχων) του ομίλου Ελλάκτωρ στη διάσπαση της εταιρείας με απόσχιση του κλάδου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σύσταση νέου φορέα, δηλαδή, με απλά λόγια, στη μεταβίβαση του τομέα ΑΠΕ στον όμιλο Motor Oil (Βαρδινογιάννης).

Πλέον, όπως και πρόσφατα ανέφερε το insider.gr, η συμφωνία των δύο πλευρών έχει και τη «βούλα» της Γ.Σ. των μετόχων του κατασκευαστικού ομίλου σηματοδοτώντας την απόκτηση από τον όμιλο Motor Oil της δραστηριότητας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της Ελλάκτωρ και τη δημιουργία νέας εταιρείας. Όπως και άλλες φορές έχει αναδείξει το insider.gr, το τελικό τίμημα της συναλλαγής σε όρους enterprise value, οριστικοποιήθηκε σε 994,1 εκατ. και στη νέα εταιρεία που θα ιδρυθεί η Ελλάκτωρ θα έχει ποσοστό 25% και ο όμιλος Βαρδινογιάννη 75%. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθοριστεί σε 794,5 εκατ. και σε όρους enterprise value όπως προαναφέραμε διαμορφώθηκε σε 994,1 εκατ. ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ορίζεται στο συνολικό ποσό 771.082.031 ευρώ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) μέλη, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Μπουλούτα, αντιπρόεδρο τον κ. Τούμπουρο, ενώ συμμετέχει και ο κ. Κυριακόπουλος. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τις ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Διασπώμενης για τη χρήση που έληξε την 31.12.2021, ο Κλάδος αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 30% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου εταιρειών της Διασπώμενης. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος.

Όπως ανέφερε ο κ. Μυλωνογιάννης στο πλαίσιο της Γ.Σ., και κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος για τις προοπτικές από την εν λόγω συμφωνία, θα επηρεαστούν θετικά τα ίδια κεφάλαια του ομίλου Ελλάκτωρ από τη διαδικασία αυτή, ωστόσο, περαιτέρω πληροφόρηση για νούμερα θα υπάρχουν σε προσεχείς ανακοινώσεις και λογιστικές καταστάσεις.

Ποια είναι η διαδικασία

Η Διάσπαση πραγματοποιείται με απόσχιση του Κλάδου ΑΠΕ με σύσταση νέας εταιρείας, της Επωφελούμενης, και μεταβίβαση σε αυτήν του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου, έναντι απόδοσης στη Διασπώμενη του συνόλου των μετοχών της Επωφελούμενης. H Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν την δραστηριότητα αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά σχετίζονται κυρίως με την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών, την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών και ερευνών καθώς και την ανάληψη της τεχνικής διευθύνσεως, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων (project management) ως και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Technical / Design Consultant) και Συμβούλου Διοίκησης Έργου (Project Manager).

Περαιτέρω, η Διασπώμενη θα παρέχει, αμέσως ή εμμέσως, προς τρίτους, προς την Επωφελούμενη και προς λοιπές εταιρείες του ομίλου της Διασπώμενης υπηρεσίες διοικητικής, οικονομοτεχνικής, οργανωτικής και λειτουργικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης και πληροφόρησης και θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτηρίων (Facility Management). Επιπρόσθετα, η Διασπώμενη ως εταιρεία με μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διατηρήσει τις υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές, τις υπηρεσίες τήρησης μετοχολογίου καθώς επίσης και τις κανονιστικά και θεσμικά προβλεπόμενες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής: ιδρύεται η SpinCo στην οποία η Ελλάκτωρ μετέχει με 100%. Στη συνέχεια η More (όμιλος Βαρδινογιάννη) και η Ελλακτωρ θα συστήσουν από κοινού μια νέα Ανώνυμη Εταιρεία, (HoldCo) στην οποία η Ελλακτωρ θα μετέχει με 25% και η More με 75%. Η More θα καλύψει τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της HoldCo με μετρητά και η Ελλακτωρ με εισφορά σε είδος κατά προσέγγιση 14% (το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) των μετοχών της στη SpinCo.

Παράλληλα, η Ελλακτωρ θα πουλήσει και θα μεταβιβάσει το υπόλοιπο ποσοστό των μετοχών της στη SpinCo λαμβάνοντας τίμημα σε μετρητά. Η αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου (Equity Value) της SpinCo έχει καθοριστεί σε 794,5 εκατ. και σε όρους enterprise value όπως προαναφέραμε διαμορφώθηκε σε 994,1 εκατ. ευρώ. Η HoldCo, με την ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων θα συγχωνευθεί με τη SpinCo διά της απορρόφησής της από την τελευταία.

Έργα στον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

· Τα έργα του Ομίλου Ελλάκτωρ σε λειτουργία στον κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι συνολικά 26 και αντιστοιχούν σε 493,35 MW συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Πιο συγκεκριμένα, είναι τα ακόλουθα:

· 24 αιολικά πάρκα, τα οποία εντοπίζονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και αντιστοιχούν σε 486,40 MW εγκατεστημένης ισχύος.

· Ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) συνολικής ισχύος 4,95 MW, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στη θέση «Στόμια – Ρέμα Σμιξιώτικο», στο Δήμο Γρεβενών του Νομού Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

· Ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός Λεκάνα συνολικής ισχύος 2,00 MW, ο οποίος είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί στην θέση «Λεκάνα» του Δήμου Άργους - Μυκηνών, στο Νομό Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Παράλληλα σε διάφορα στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης βρίσκονται 1.505,40 ΜW έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο Αιολικά Πάρκα, αλλά και Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, Υδροηλεκτρικά έργα, και Σταθμούς Αποθήκευσης.

Στο α’ εξάμηνο 2022 ο τομέας ΑΠΕ (λογίζεται στις διακοπείσες δραστηριότητες) εμφάνισε τζίρο 53,7 εκατ. ευρώ και EBITDA ύψους 43,4 εκατ. ευρώ, με καθαρά κέρδη 19,9 εκατ. ευρώ.