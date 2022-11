ΗΠΑ: Ρεκόρ online πωλήσεων για τη Black Friday ύψους 9,12 δισ. δολαρίων

Στο επίκεντρο των αγορών βρέθηκαν κονσόλες παιχνιδιών, drones, Apple MacBooks, προϊόντα Dyson και ηλεκτρονικά.

Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ ξόδεψαν το ποσό-ρεκόρ των 9,12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για διαδικτυακές αγορές κατά τη διάρκεια της Black Friday φέτος, σύμφωνα με την Adobe, η οποία παρακολουθεί τις πωλήσεις σε ιστότοπους αλυσίδων λιανικών πωλήσεων.

Όπως αναφέρει το CNBC, οι συνολικές διαδικτυακές πωλήσεις για την ημέρα μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση και τα ηλεκτρονικά είδη συνέβαλαν σημαντικά σε αυτή την εξέλιξη, καθώς οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 221% σε σχέση με μια μέση ημέρα του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Adobe. Τα παιχνίδια ήταν μια άλλη δημοφιλής κατηγορία για τους αγοραστές, με άνοδο 285%, όπως και ο εξοπλισμός γυμναστικής, του οποίου οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 218%.

Πολλοί καταναλωτές προτίμησαν ευέλικτα σχέδια πληρωμών για τη Black Friday, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις υψηλές τιμές και τον πληθωρισμό. Οι πληρωμές Buy Now Pay Later αυξήθηκαν κατά 78% σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα, ξεκινώντας από τις 19 Νοεμβρίου και τα έσοδα Buy Now Pay Later αυξήθηκαν κατά 81% για την ίδια περίοδο.

Μερικά από τα πιο «καυτά» αντικείμενα της φετινής χρονιάς που βρέθηκαν στο επίκεντρο των αγορών, περιελάμβαναν κονσόλες παιχνιδιών, drones, Apple MacBooks, προϊόντα Dyson και παιχνίδια όπως τα Fortnite, Roblox, Bluey, Funko Pop! και Disney Encanto, σύμφωνα με την έκθεση της Adobe.

Οι αγοραστές της Black Friday έσπασαν επίσης ένα ρεκόρ για παραγγελίες μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς το 48% των διαδικτυακών πωλήσεων γίνονταν από smartphone- μια αύξηση 44% πέρυσι.

Οι δαπάνες που έσπασαν το ρεκόρ, έρχονται μετά από μια ισχυρή ημέρα αγορών για την Ημέρα των Ευχαριστιών, κατά την οποία οι καταναλωτές ξόδεψαν το ιστορικά υψηλό ποσό των 5,29 δισ. δολαρίων στο διαδίκτυο, σημειώνοντας αύξηση της δαπάνης κατά 2,9% σε σχέση με το 2021.

Σύμφωνα με την Adobe, οι καταναλωτές συνήθως ξοδεύουν για αγορές στο διαδίκτυο περίπου 2 έως 3 δισ. δολάρια την ημέρα.

Για τις αλυσίδες λιανικής, αυτοί οι αριθμοί μπορεί να είναι ένας πολλά υποσχόμενος δείκτης για τις επόμενες εβδομάδες. Οι πρόωρες προβλέψεις για τις γιορτές έχουν μπει στον «πάγο», καθώς οι Target, Macy's, Nordstrom και άλλοι έμποροι λιανικής ανέφεραν χαλάρωση στις πωλήσεις στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου. Το καταναλωτικό κλίμα έχει επίσης αποδυναμωθεί τον περασμένο μήνα, καθώς ο πληθωρισμός κυμαίνεται κοντά σε υψηλά τεσσάρων δεκαετιών.