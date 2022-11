Πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της Palladian Conferences «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Η κινητήρια δύναμη για τη συνεχή ανάπτυξη του ιδιωτικού & δημόσιου τομέα»

Η Palladian Conferences, στο πλαίσιο της ανάδειξης σύγχρονων σημαντικών θεμάτων, διοργάνωσε την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2022 το συνέδριο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Η κινητήρια δύναμη για τη συνεχή ανάπτυξη του ιδιωτικού & δημόσιου τομέα».

Το συνέδριο, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ), του Elevate Greece και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Χρυσός χορηγός του Συνεδρίου ήταν η Alpha Bank, χάλκινοι χορηγοί η Info Quest Technologies, η KLEEMANN, η Παγκρήτια Τράπεζα, η Qualco Group και υποστηρικτές το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute), η PEOPLE & η DB Schenker.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στις αλλαγές που καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις, αλλά και οι δημόσιοι φορείς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Μέσα από panels και one-to-one συζητήσεις, ήρθαν σε επαφή δημιουργοί ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών με στελέχη επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών, που αναζητούν άμεσες λύσεις και καινοτόμες προτάσεις για την ομαλή μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε πως απόλυτη κυβερνητική προτεραιότητα ήταν και παραμένει η ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους και παρουσίασε εκτενώς τις ψηφιακές πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια για να συνεισφέρουν καθοριστικά στο ψηφιακό άλμα της χώρας, όπως είναι οι νέες ψηφιακές πύλες της ΑΑΔΕ, η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση “ΜyDATA”, ο εξωδικαστικός μηχανισμός κ.α.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας στον χαιρετισμό του, επισήμανε, μεταξύ άλλων, την πρόοδο των επιχειρήσεων σε επίπεδο ψηφιοποίησης, αυτοματισμών, αξιοποίησης εργαλείων για εξαγωγές, καλύτερης εξυπηρέτησης αλλά και κατάρτισης προσωπικού.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΣΕΠΕ) κ. Γιώτας Παπαρίδου, η οποία αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, για τις οποίες άλλωστε συνέβαλε καθοριστικά το ξέσπασμα της πανδημίας, ενώ επισήμανε την ανάγκη για ενίσχυση των κονδυλίων που αφορούν στην καινοτομία, αλλά και στην εξωστρέφεια.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός & οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτέλεσε το αντικείμενο της 1ης ενότητας του συνεδρίου με τη συμμετοχή του κ. Δημήτρη Σκάλκου, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του κ. Δημήτρη Γιάντση, Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», του κ. Γιάννη Μελά, Βουλευτή Α’ Πειραιώς & Νήσων και του κ. Σταύρου Καφούνη, Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου της KIDSCOM Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Παιδικών Ειδών.

Η συζήτηση συντονίστηκε από την κ. Αθηνά – Δάφνη Κορλίρα, Δημοσιογράφο του Αθήνα 9,84 FM και επικεντρώθηκε στα σημερινά ψηφιακά εργαλεία, στην ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και στις ψηφιακές συναλλαγές.

Ακολούθησε η ομιλία του κ. Νίκου Αυλώνα, Προέδρου & Ιδρυτή του Κέντρου Αειφορίας (CSE), Αντιπροέδρου του Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) με θέμα τη σημασία των ESG ratings στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Στο δεύτερο πάνελ με θέμα τις Εφαρμογές Fintech & Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, ο κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κ. Νικόλαος Κουλοχέρης, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και ο κ. Δημήτρης Λιτσικάκης CEO της Snappi επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της ψηφιοποίησης και του οργανωτικού εκσυγχρονισμού. Το πάνελ συντονίστηκε από την κ. Αθηνά – Δάφνη Κορλίρα, Δημοσιογράφο του Αθήνα 9,84 FM.

Τα Ψηφιακά Οικοσυστήματα στον τομέα του Τουρισμού αποτέλεσαν το θέμα του πάνελ της τρίτης ενότητας στο οποίο συμμετείχε η κ. Ολυμπία Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, ο κ. Βασίλης Πολύζος, Co – Founder & Managing Director της VSCOPE και ο κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Υπό το συντονισμό της κ. Αθηνάς – Δάφνης Κορλίρα, Δημοσιογράφου του Αθήνα 9,84 FM αναπτύχθηκαν διεξοδικά οι καινοτομίες, οι επιτυχίες, αλλά και οι προκλήσεις που αφορούν στην ψηφιακή μεταρρύθμιση της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας μας, του τουρισμού.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η ομιλία “Supply Chain Monitoring, Just a huge Advantage or our Duty” του κ. Σωτήριου Πτωχού, Senior Executive & Co-Founder της εταιρίας PEOPLE.

Στο τέταρτο πάνελ με θέμα τα Ψηφιακά Οικοσυστήματα στον τομέα της Ενέργειας, των Μεταφορών & των τηλεπικοινωνιών και με τη συμμετοχή του κ. Νικόλαου Κουρέτα, Αντιπροέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου της Αττικό Μετρό ΑΕ και του κ. Σωτήριου Πτωχού, Senior Executive & Co-Founder της εταιρίας PEOPLE αναπτύχθηκαν ενδελεχώς case studies, αλλά και νέες ιδέες που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των συγκεκριμένων κλάδων. Η συζήτηση συντονίστηκε από τον Δρ. Χάρη Δούκα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Κατόπιν, το πάνελ συζήτησης της επόμενης ενότητας εστίασε το ενδιαφέρον του στον τομέα της Υγείας και συγκεκριμένα στις μεταρρυθμιστικές τομές που το αφορούν. Στο πάνελ συμμετείχε ο κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Γιάννης Σωτηρίου, CEO του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και η Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Πληροφορικής (ICS) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH). Η συζήτηση συντονίστηκε από την κ. Αθηνά – Δάφνη Κορλίρα, Δημοσιογράφο του Αθήνα 9,84 FM.

Η τελευταία ενότητα του συνεδρίου αφορούσε ένα σύγχρονο Discussion Forum με θέμα «Best Practices ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων, B2C retail, o τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου & οι Νεοφυείς Επιχειρήσεις». Στη συζήτηση συμμετείχαν ο κ. Μάκης Σαββίδης, CEO της Savvidis Group of Companies, Εκπρόσωπος για την Ελλάδα και Μέλος του ΔΣ της της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η κ. Ζήνα Μαυροειδή, Διευθύνουσα Σύμβουλος της e-fresh.gr, ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, CTO της Mantis Business Innovation, ο κ. Δημήτρης Νεοφώτιστος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης και ο κ. Βασίλης Αγγελόπουλος, Managing Partner της Get Involved. Υπό τον συντονισμό της κ. Αθηνάς – Δάφνης Κορλίρα, Δημοσιογράφου του Αθήνα 9,84 FM συζητήθηκαν οι καλές πρακτικές και τα χρήσιμα ψηφιακά εργαλεία που οι ομιλητές έχουν αναπτύξει μέσα από τις επιχειρήσεις τους.

Παράλληλα, με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, η εταιρεία PEOPLE διοργάνωσε ένα Workshop με θέμα: “Transparent Supply Chain on FMCG, FB and Pharma sectors”, στο οποίο είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει πλήθος συνέδρων.

Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου, το 2ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, νικητής του 1ου μαθητικού διαγωνισμού των Διαστημικών Αποστολών της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών παρουσίασε αναλυτικά την πειραματική διάταξη, Νιτρική Αναγωγάση, από τη σύλληψή της μέχρι τη βράβευση και τη διεθνή αναγνώριση. Η παρουσίαση και ανάλυση της βραβευθείσας πειραματικής διάταξης πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, τους υπεύθυνους καθηγητές, αλλά και από μαθητές της ομάδας T i S (Τhrace Ιn Space) του 2ου ΓΕΛ Ξάνθης, οι οποίοι συμμετείχαν στο πείραμα.

Χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου: Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Bankwars.gr, Epixeiro.gr, Euro2day.gr, Insider.gr, Mikrometoxos.gr, Theceo.gr.