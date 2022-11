Η ηγεσία, ο «δαίμονας» Έλον Μασκ και οι «περιττές» εταιρικές πρακτικές

Τα τρία χαρακτηριστικά της ηγεσίας.

Για όσους παρακολουθούν τη διεθνή ειδησεογραφία είναι σαφές πως ένα πρόσωπο κυριαρχεί τις τελευταίες εβδομάδες: ο Έλον Μασκ. Βλέποντας τον να μπαίνει για πρώτη φορά στα γραφεία του Twitter με ένα νεροχύτη ανά χείρας, να μεταμφιέζεται σε Υπερασπιστή του Διάβολου για το Halloween φορώντας στολή αξίας 7.500 δολαρίων, να αναλύει σε δημόσιες αναρτήσεις την εσωτερική πολιτική του πλέον πρόσφατου αποκτήματος του, δεν μπορώ παρά να φέρω στο μυαλό μου την σκηνή από την ταινία “Speed” του 1994, όπου ο ανταγωνιστής, τον οποίο υποδυόταν ο Ντένις Χόπερ, απαντά στο σχόλιο του πρωταγωνιστή «Είσαι τρελός» με την θρυλική κινηματογραφική ατάκα «οι φτωχοί είναι τρελοί, εγώ είμαι εκκεντρικός».

Ωστόσο, από όσα έχει πει και κάνει -στοχευμένα- ο νέος διαχειριστής της γραμμής παραπόνων του Twitter (όπως είναι ο τίτλος του στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα) αυτόν τον καιρό, ένα με προβλημάτισε: το χλευαστικό Tweet της 30ης Οκτωβρίου σχετικά με το αυτοματοποιημένο email από το τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού της Twitter για την ολοκλήρωση προαπαιτούμενου διαδικτυακού σεμιναρίου για μάνατζερ.

Just received this email from Twitter. This is an actual, real email that was autogenerated 🤣🤣 pic.twitter.com/7DQp4sNINX

