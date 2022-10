Chief Twit: Ο Έλον Μασκ ολοκληρώνει την εξαγορά της Twitter, με ένα... νεροχύτη

Την Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία που είχε δώσει δικαστήριο του Ντέλαγουερ στον Μασκ για την εξαγορά της εταιρείας, ύψους 44 δισ. δολαρίων. Θα επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία της Twitter στο Σαν Φρανσίσκο τις επόμενες μέρες.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, Έλον Μασκ, έστειλε μήνυμα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Twitter, ύψους 44 δισ. δολαρίων, ενόψει μιας δικαστικής απόφασης που αναμένεται την Παρασκευή.

Ο Μασκ άλλαξε την περιγραφή του λογαριασμού του στην πλατφόρμα σε Chief Twit. Η κίνηση ήρθε καθώς την Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία που είχε δώσει δικαστήριο του Ντέλαγουερ στον Μασκ για την εξαγορά της εταιρείας και καθώς οι δύο πλευρές σπεύδουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία.

Επίσκεψη Μασκ στα κεντρικά της Twitter

Μάλιστα, ο Μασκ επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Twitter στο Σαν Φρανσίσκο τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με ανάρτηση του ίδιου στην πλατφόρμα. Ο Μασκ κουβαλούσε ένα νεροχύτη (sink) και στο μήνυμα του ανέφερε «Let that sink in».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022