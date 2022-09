Όλο και περισσότερα διεθνή ξενοδοχειακά brand ψηφίζουν Ελλάδα 

1 στα 5 ξενοδοχεία της Αθήνας ανήκουν σε διεθνές ξενοδοχειακό brand. Τα μεγάλα διεθνή brands που ψηφίζουν Ελλάδα.

Πόλο έλξης για τα διεθνή ξενοδοχειακά brands αποτελεί τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα, δεδομένης της υψηλής τουριστικής ζήτησης αλλά και των καλών τουριστικών επιδόσεων που παρουσίαζε προ πανδημίας. Η καλή εικόνα που κατάφερε να διατηρήσει και εν μέσω υγειονομικής κρίσης μάλιστα, η οποία οδήγησε φέτος αφίξεις κι έσοδα κοντά στα προπανδημικά επίπεδα, ωθεί την ελίτ της ξενοδοχειακής αγοράς σε περαιτέρω επενδύσεις, τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Προς επίρρωση των παραπάνω αρκεί να αναφέρουμε ότι την περίοδο 2017 – 2022, 71 νέα ξενοδοχεία άνοιξαν τις πύλες τους στην πρωτεύουσα, αντιπροσωπεύοντας το 20% του συνόλου των ξενοδοχείων και το 14% του συνόλου των δωματίων ξενοδοχείων που υπάρχουν διαθέσιμα σήμερα.

Τα περισσότερα εξ αυτών δε, εντάσσονται στην κατηγορία των τεσσάρων και πέντε αστέρων. Για την ακρίβεια στην κατηγορία 5* της Αθήνας, έχουν προστεθεί την τελευταία πενταετία, 15 νέες μονάδες και 680 δωμάτια, με αποτέλεσμα το 32% του συνόλου των πεντάστερων να είναι νέα. Αντίστοιχα στην κατηγορία των τεσσάρων αστέρων έχουν προστεθεί το εν λόγω διάστημα 25 νέες μονάδες και 1.078 δωμάτια.

Πανομοιότυπη παρατηρείται η κατάσταση και στο σύνολο της επικράτειας όπου και πάλι 1 στα 5 δωμάτια, ή αλλιώς 93.687 από το σύνολο των 438.294 δωματίων πανελλαδικά, αντιστοιχούσε στο τέλος της περασμένης χρονιάς σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων ανά την Ελλάδα, με τον αριθμό να βαίνει αυξανόμενος και φέτος.

1 στα 5 ξενοδοχεία της Αθήνας ανήκουν σε διεθνές ξενοδοχειακό brand

Πέρα μάλιστα από την στροφή σε μονάδες υψηλότερης ποιότητας και τιμής που παρατηρείται την τελευταία πενταετία, το ξενοδοχειακό δυναμικό εμπλουτίζεται συνεχώς και με διεθνή brands, που δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα..

Αρκεί να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΙΝΣΕΤΕ, για το τουριστικό προϊόν της Αθήνας την οποία εκπόνησε σε συνεργασία με την GBR Consulting, 1 στα πέντε ξενοδοχεία της πόλης των Αθηνών σήμερα, φέρουν ένα διεθνές ξενοδοχειακό brand.

Ειδικότερα, το μερίδιο των διεθνών brands στην Αθήνα αυξήθηκε από 7% το 2017 σε 8% το 2022 από πλευράς ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ από πλευράς δωματίων έφτασε στο 20% από 17% που ήταν πέντε χρόνια πριν.

Σε απόλυτους αριθμούς, το εξεταζόμενο διάστημα, προστέθηκαν στο ξενοδοχειακό δυναμικό της πρωτεύουσας, 15 νέα διεθνή brands, τα οποία τοποθετήθηκαν σε 8 νέα ξενοδοχεία και σε 7 που άλλαξαν επωνυμία υιοθετώντας κάποια, διεθνούς αλυσίδας. Το ίδιο διάστημα δε, μόνο δύο διεθνή brand, (Best Western και Hilton), το ένα εξ αυτών με πολυάριθμα ξενοδοχεία, αποφάσισαν να αποεπενδύσουν από την χώρα. Συγκεκριμένα από τα 8 ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 636 δωματίων που έφεραν το brand Best Western, σήμερα υπάρχει μόνο ένα ξενοδοχείο δυναμικότητας 31 δωματίων με το συγκεκριμένο brand στην Αθήνα. Ωστόσο στην περίπτωση του Hilton δεν πρόκειται αμιγώς για αποεπένδυση, αφού προγραμματίζεται να επαναλειτουργήσει το 2024 υπό νέο σήμα της ίδιας αλυσίδας, Conrad και οι κατοικίες που θα κατασκευαστούν να έχουν το brand by Conrad Residences & Waldorf Astoria Residences.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα που προκύπτει και από τον αριθμό των δωματίων, όπου την τελευταία πενταετία να έχουν προστεθεί 2.002 δωμάτια συνολικά, 841 νέα δωμάτια και 1.161 δωμάτια «rebranded». Παρότι μάλιστα ο αριθμός των προστιθέμενων δωματίων υπό διεθνές brand ήταν αισθητά μεγαλύτερος τις προπανδημικές χρονιές (802 δωμάτια με διεθνές brand προστέθηκαν το 2018 και άλλα 345 το 2019) η εμπιστοσύνη των διεθνών αλυσίδων συνεχίστηκε και εν μέσω υγειονομικής κρίσης, όπου προστέθηκαν συνολικά 886 δωμάτια διεθνών brand στο ξενοδοχειακό δυναμικό της πρωτεύουσας τις χρονιές 2020, 2021, και 2022.

Τα διεθνή brands που ψηφίζουν Ελλάδα

Η προαναφερθείσα τάση αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Είτε πρόκειται για την πολυσυζητημένη Αθηναϊκή Ριβιέρα, μέσω του μεγαλεπήβολου project του Ελληνικού, είτε για τους προορισμούς-«πρωταθλητές» του ελληνικού τουρισμού όπως η Μύκονος και η Κρήτη, όλο και περισσότερες διεθνείς αλυσίδες σχεδιάζουν να τοποθετηθούν για πρώτη φορά στο ελληνικό τουριστικό γίγνεσθαι ή και να επεκτείνουν την παρουσία τους με νέες επενδύσεις.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στη λίστα των ευρέως αναγνωστιμένων διεθνών brand που επισκοπούν την χώρα μας, συγκαταλέγονται οι Mandarin Oriental, Rosewood Hotels & Resorts, 1 Hotels και Rocco Forte. Αντίστοιχα brands όπως τα One&Only, Four Seasons, Αccor ( Sofitel και MGallery) και Hilton, επιχειρούν την επέκταση της παρουσίας τους σε νέες μονάδες αλλά και σε νέους προορισμούς εντός Ελλάδας.

Να θυμίσουμε ότι στις επιβεβαιωμένες αφίξεις συγκαταλέγεται ο όμιλος ξενοδοχείων Mandarin Oriental, αναγνωρισμένος για την παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών φιλοξενίας και μοναδικών εμπειριών σε μερικές από τις πιο ξεχωριστές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Το brand θα εγκαινιάσει την έλευσή του στην Ελλάδα, την άνοιξη του 2023, στην περιοχή Navarino Bay, μια από τις ολοκληρωμένες περιοχές ανάπτυξης της Costa Navarino στη Μεσσηνία, σε ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο 1.400 στρεμμάτων, με θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου.

Από τα ενδιαφέροντα νέα ονόματα που εγκαινιάζουν την παρουσία τους στη χώρα μας, με πρώτο σταθμό στην πολυσυζητημένη Αθηναϊκή Ριβιέρα, είναι αυτό της Dusit, του ασιατικού ομίλου με πάνω από 300 ξενοδοχεία σε 15 χώρες. Η πρώτη boutique μονάδα 5 αστέρων θα βρίσκεται στην περιοχή της Γλυφάδας, στη θέση του πρώην ξενοδοχείου «Johns», το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί την προηγούμενη δεκαετία.

Μέσα στην επόμενη χρονιά αναμένονται και τα εγκαίνια του πρώτου «One & Only» στην Αθήνα, στα «Αστέρια» Γλυφάδας, μία ακόμη πολυσυζητημένη άφιξη, όπως άλλωστε και το «One & Only» στην Τζια, η έναρξη λειτουργίας του οποίου καθυστέρησε λόγω κορωνοϊού.

Την περαιτέρω επέκτασή της στην Ελλάδα επιδιώκει και η ισραηλινή Fattal, η οποία έχοντας συγκεντρώσει κεφάλαια τουλάχιστον 315 εκατ. ευρώ από θεσμικούς επενδυτές, σχεδιάζει να επεκτείνει το ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιό της με 30 νέες μονάδες, με την Ελλάδα να αποτελεί μια από τις αγορές-στόχους.

Μετά το άνοιγμα του Athens Capital Center Hotel στην καρδιά της πρωτεύουσας αλλά και του 5άστερου Niko Seaside Resort MGallery, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και η Accor επιδιώκει να ενισχύσει το αποτύπωμά της στη χώρα μας διεκδικώντας παρουσία και σε κάποια από τα μεγάλα projects στον τομέα της φιλοξενίας, τόσο στην Αττική όσο και σε δημοφιλείς προορισμούς όπως η Μύκονος. Σημειωτέον ότι η Accor μέσα στην πανδημία διπλασίασε τον αριθμό των ξενοδοχείων κάτω από την ομπρέλα της στην Ελλάδα, από τα τέσσερα στα οκτώ, και στόχος είναι πλέον να διπλασιάσει εκ νέου την παρουσία της μέσα στην επόμενη τριετία, αριθμώντας τουλάχιστον 15 μονάδες, μερικές εκ των οποίων θα επεκτείνονται στον τομέα των επώνυμων κατοικιών.

Πέρα από το πρώην «Hilton» Aθηνών, το οποίο όταν ανακαινιστεί θα ενταχθεί στο brand της Conrad Hotels & Resorts, Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences της εταιρείας, η Hilton φιλοδοξεί να διευρύνει την παρουσία της και με νέα projects που ξεκινούν στην Αττική. Η εταιρεία φέρεται να συνομιλεί με τον όμιλο Δουζόγλου, ώστε το 2024, να τοποθετηθεί στο πρώην «Πεντελικόν» και στο Μικρολίμανο με τα brands Curio Collection και Hampton by Hilton.

Έναν χρόνο αργότερα, αναμένεται και η άφιξη του 1 Hotel & Homes Elounda Hills, μια μονάδα που θα προσφέρει με όρους αειφορίας, μια ασύγκριτη ξενοδοχειακή εμπειρία, στην νοτιοανατολική πλευρά της Κρήτης. H ξενοδοχειακή αλυσίδα θα φιλοξενηθεί στο γνωστό project Εlounda Hills στην Κρήτη, που έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις. Πέρα από ένα πολυτελές ξενοδοχείο, δυναμικότητας 135 δωματίων θα περιλαμβάνει μάλιστα και 178 επώνυμες –«branded» κατοικίες και βίλες, οι οποίες θα αναπτυχθούν σταδιακά στην έκταση με θέα θάλασσα και βουνό.

Η τάση που παρατηρείται έντονα τον τελευταίο καιρό εδράζεται σίγουρα στο θετικό μομέντουμ της χώρας, όσον αφορά στην τουριστική ζήτηση. Παράλληλα βέβαια, κομβικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι η χώρα είχε μείνει, όλα τα προηγούμενα χρόνια, πίσω στο κομμάτι του τουρισμού πολυτελείας, με μεγάλο μέρος των μονάδων που υπάρχουν στο σύνολο της Επικράτειας να αποτελούν εγχώριες οικογενειακές επιχειρήσεις ή αλυσίδες με ελληνικό dna.