Deutsche Telekom: Νέα μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα με κέντρο Πληροφορικής και Λογισμικού στην Θεσσαλονίκη

Την εμπιστοσύνη της στην Ελλάδα και στις αναπτυξιακές προοπτικές της επιβεβαιώνει η Deutsche Telekom, επενδύοντας στη δημιουργία ενός κέντρου Πληροφορικής και Λογισμικού (Telekom IT hub), στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες του έχουν ήδη ξεκινήσει, με IT Experts που μεταφέρονται σταδιακά από το εξωτερικό. Περισσότεροι από 200 επιπλέον επαγγελματίες της Πληροφορικής θα προσληφθούν στην Ελλάδα για την καλύτερη στελέχωση του κέντρου. Το κέντρο θα καλύψει τις ανάγκες ΙΤ της DT στη Γερμανία, παρέχοντας υπηρεσίες πληροφορικής και λογισμικού.

Πολύ σημαντική για την υλοποίηση της επένδυσης ήταν η συμβολή του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, καθώς ενεργοποίησε τον κρατικό μηχανισμό και επιτάχυνε τις διαδικασίες για την ίδρυση και εγκατάσταση της εταιρείας στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, διευκόλυνε την άμεση μεταφορά και μετεγκατάσταση των IT Experts, εξασφαλίζοντας, την άδεια διαμονής. Παράλληλα υπήρξε στενή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εξωτερικών για τη διευκόλυνση της εισόδου στη χώρα και το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την ΗΔΙΚΑ για την καταγραφή τους στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους.

Το Telekom IT hub στην Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο καινοτόμα κέντρα Πληροφορικής στην Ευρώπη, δημιουργώντας αξία για την εταιρεία και τους ανθρώπους της, αλλά και για την τοπική κοινωνία και τη χώρα.

Ο Peter Leukert, Deutsche Telekom Group CIO και CEO της Telekom IT, δήλωσε: «Επιλέξαμε την Ελλάδα για την ίδρυση του Telekom IT hub, τόσο για το επίπεδο και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, όσο και για την έμπρακτη υποστήριξη που παρέχει η Πολιτεία στις επενδυτικές πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ θερμά την πολιτική ηγεσία της χώρας, ιδίως του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για τις ταχύτατες και συντονισμένες δράσεις, χάρη στις οποίες το Telekom IT hub στην Θεσσαλονίκη έγινε πραγματικότητα.»