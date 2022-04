Με χαμηλή ταχύτητα προχωρά το 5G στην Ευρώπη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Τι δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ookla για την υιοθέτηση του 5G στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές αγορές παγκοσμίως. Που βρίσκεται η χώρα μας σε σχέση με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες.

Πρόοδο αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς από τους παγκόσμιους ανταγωνιστές σημειώνει η Ευρώπη στην υιοθέτηση του 5G, με την χώρα μας ωστόσο να τοποθετείται στη μέση της κατάταξης σε σχέση με άλλους ευρωπαίους ανταγωνιστές της. Το παραπάνω προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία της Ookla, της ιδιοκτήτριας εταιρείας του δημοφιλούς speedtest το οποίο χρησιμοποιούν χρήστες του διαδικτύου από όλο τον κόσμο για να μετρήσουν την ταχύτητα της σύνδεσής τους.

Στην τελευταία έκθεση της εταιρείας «5G in Europe: Reflecting on the Progress So Far and Mapping the Future», η Ookla αναλύει τους ρυθμούς με τους οποίους η υιοθέτηση του 5G προχωρά στην Ευρώπη σε σχέση με την Κίνα και την Αμερική καθώς και το πώς αναμένεται να εξελιχθεί η χρήση του 5G τα επόμενα χρόνια. «Ενώ έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος μέχρι στιγμής και ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης προσφέρουν αστραπιαίες ταχύτητες, η εικόνα είναι ανάμεικτη σε ολόκληρη την ήπειρο και οι φιλοδοξίες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν ακριβώς αυτό, φιλοδοξίες» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάλυση τονίζοντας ότι η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του σχεδίου δράσης της ΕΕ για το 5G εγείρει κάποιους προβληματισμούς.

Το τοπίο του 5G στην Ευρώπη

Για την ακρίβεια, μέχρι και τον Ιανουάριο του 2022, 84 φορείς εκμετάλλευσης είχαν ήδη αναπτύξει υπηρεσίες 5G σε 31 χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του GSMA Intelligence, που αναφέρονται στην έκθεση.

Παρόλα αυτά βέβαια η υιοθέτηση του 5G στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει μόνο το 2,8% των συνολικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας, σε σύγκριση με το 13,4% που αντιπροσωπεύει στις ΗΠΑ και το 29,3% στη Νότια Κορέα, βάσει των στοιχείων της έκθεσης State of Digital Communications που δημοσίευσε το λόμπι των ευρωπαϊκών φορέων εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων (ETNO). Κι αυτό παρά το γεγονός ότι το 5G είναι διαθέσιμο στο 62% του πληθυσμού στην περίπτωση της Ευρώπης. (σ.σ. στην περίπτωση της Κίνας-Ιαπωνίας-Κορέας το 5G είναι διαθέσιμο στο 79% του πληθυσμού ενώ στην περίπτωση των ΗΠΑ στο 73%).

Εικόνα

Μάλιστα, τέσσερις από τις 30 χώρες της Ευρώπης που αναλύθηκαν δεν έχουν εκχωρήσει φάσμα, με τις καθυστερήσεις να εδράζονται σε διάφορους λόγους - από την πανδημία του κορονοϊού που ανέβαλε προσωρινά τα σχέδια έως και την αδύναμη ζήτηση από πλευράς των φορέων εκμετάλλευσης. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για το 5G της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016), οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να έχουν εκχωρήσει προς χρήση το φάσμα χαμηλής ζώνης έως τις 30 Ιουνίου 2020 και το φάσμα μεσαίας και υψηλής ζώνης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας δεν συγκαταλέγεται στις παραπάνω περιπτώσεις, έχοντας καταφέρει να κατακτήσει την πρωτιά μεταξύ των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών στην διάθεση του φάσματος. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με το παρατηρητήριο της ΕΕ για το 5G η χώρα μας βρέθηκε ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 στην πρώτη θέση μαζί με την Φινλανδία και την Γερμανία όσον αφορά την εκχώρηση του φάσματος συχνοτήτων για το 5G.

Εικόνα

Υστέρηση ωστόσο δεν παρατηρείται μόνο στην ανάπτυξη του 5G αλλά και στη μέση ταχύτητα λήψης στην περίπτωση της Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Speedtest Intelligence® της Ookla για την μέση ταχύτητα λήψης 5G, προκύπτει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Νότια Κορέα βρίσκονται πολύ μπροστά στην κατάταξη με πάνω από 500 Mbps μέση ταχύτητα λήψης το 4ο τρίμηνο του 2021.

Στην περίπτωση της Ευρώπης, οι Βουλγαρία, Νορβηγία και Σουηδία κατάφεραν επίσης να μπουν στο κλαμπ των χωρών με μέση ταχύτητα άνω των 300 Mbps. Την πεντάδα των υψηλότερων 5G ταχυτήτων στην Ευρώπη κλείνει η Κύπρος και η Φινλανδία. Όσο για την χώρα μας, από άποψη ταχυτήτων βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης των 20 χωρών που εξετάστηκαν, μετά από την Ουγγαρία και την Γαλλία, με την μέση ταχύτητα λήψης του 5G να φτάνει τα 200 Mbps, όπως προκύπτει από το παρακάτω διάγραμμα.

Εικόνα

Σε καλά επίπεδα βρίσκεται η χώρα κι από άποψη πληθυσμιακής κάλυψης. Για την ακρίβεια η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση της κατάταξης των Ευρώπαϊκών χωρών, με την Ολλανδία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ελβετία και Δανία να βρίσκονται σε καλύτερα επίπεδα.

Εικόνα

Οι εκτιμήσεις για την συνέχεια

Τροχοπέδη στην ανάπτυξη των δικτύων 5G μπορεί να αποτελεί σύμφωνα με την Ookla, ο ρυθμός τερματισμού λειτουργίας των δικτύων 2G/3G με την κατάσταση στην Ευρώπη να χαρακτηρίζεται περίπλοκη σε σχέση με την Κίνα ή τις ΗΠΑ. Όπως επισημαίνει η έκθεση «την ώρα που οι φορείς εκμετάλλευσης προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργίες και το κόστος του δικτύου τους και να επαναχρησιμοποιήσουν το φάσμα για το 4G και το 5G, ο ρυθμός τερματισμού λειτουργίας των δικτύων 2G/3G αυξάνεται. Ωστόσο βάσει των σχετικών ανακοινώσεων των παρόχων διαφόρων χωρών, το 2G προβλέπεται να υποστηριχθεί βραχυπρόθεσμα και αντ’ αυτού να καταργηθεί σταδιακά το 3G. Ο λόγος είναι οι μακροχρόνιες συμβάσεις με επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας καθώς και με κατασκευαστές αυτοκινήτων που χρειάζονται τη διατήρηση των δικτύων 2G για τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Σημειωτέον ότι όλοι οι νέοι τύποι μοντέλων οχημάτων που έχουν εγκριθεί από τις 31 Μαρτίου 2018 και πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξοπλισμένοι με eCall, το οποίο χρησιμοποιεί υπηρεσίες στο δίκτυο 2G/3G.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι πρόσφατα η Vodafone U.K. ανακοίνωσε την σταδιακή κατάργηση του 3G από το 2023, ενώ επεσήμανε ότι θα προσφέρει 2G μέχρι τη δεκαετία του 2030 για την υποστήριξη της περιαγωγής και των συσκευών M2M/IoT. Αντίστοιχα η Telefónica Deutschland ανακοίνωσε πέρυσι ότι έχει επιταχύνει το κλείσιμο του δικτύου 3G σε διάφορες περιοχές της Γερμανίας. Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και στην Ελλάδα με τους τρεις βασικούς παρόχους να έχουν ανακοινώσει την κατάργηση του 3G το προσεχές διάστημα, ώστε να προχωρήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων νέας γενιάς 4G/4G+ και 5G, στο φάσμα που θα απελευθερωθεί.

Βασικότερο ρόλο βέβαια ειδικά για τα χαμηλά ποσοστά χρήσης του 5G δικτύου ακόμα και σε χώρες που έχουν αυξήσει την πληθυσμιακή κάλυψη παίζει η χαμηλή διείσδυση συσκευών 5G, συνθήκη που αναμένεται να βελτιωθεί καθώς κυκλοφορούν στην αγορά όλο και οικονομικότερα μοντέλα smartphones που υποστηρίζουν 5G.

Όπως μαρτυρούν τα στοιχεία της Counterpoint Research, η διείσδυση των 5G smartphones κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, μεταξύ 70% και 85% σε Βρετανία, Δανία, Γερμανία, Γαλλία και Σουηδία και Νορβηγία. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες το ποσοστό κυμαίνεται κάτω του 70% και στην περίπτωση της χώρας μας κάτω από 50%.

Εικόνα

Η συνθήκη δείχνει να αλλάζει με όλο και περισσότερους χρήστες να επενδύουν σε κινητά που υποστηρίζουν 5G. Αυτό μαρτυρούν τα ποσοστά όσων απέκτησαν 5G smartphone κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Σύμφωνα με την Counterpoint Research, το 60% των κινητών που πουλήθηκαν το 4ο τρίμηνο του 2021 υποστήριζαν 5G. Η αύξηση είναι μεγάλη αν σκεφτεί κανείς ότι το αντίστοιχο ποσοστό 5G smartphones επί του συνόλου των πωλήσεων smartrphones κυμαινόταν μεταξύ 45% με 50% το υπόλοιπο έτος (2021).

Εικόνα

Η σταδιακή απελευθέρωση του φάσματος και η διείσδυση των 5G smartphones αναμένεται να βελτιώσουν τις επιδόσεις της Ευρώπης στο 5G έως και το 2025 με την Ookla να εκτιμά ότι η πληθυσμιακή κάλυψη θα φτάσει την επόμενη τριετία το 86%. Ακόμα κι έτσι βέβαια η Ευρώπη θα συνεχίσει να υπολείπεται των παγκόσμιων ανταγωνιστών της, αφού η πληθυσμιακή κάλυψη σε Αμερική και Κίνα-Ιαπωνία- Κορέα αναμένεται να φτάσει την ίδια χρονιά στα επίπεδα του 98% και 91% αντίστοιχα.