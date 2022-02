Θέσεις μάχης για τα ψηφιακά έργα παίρνουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι

Θέσεις μάχης φαίνεται να παίρνουν το τελευταίο διάστημα οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, διεκδικώντας, πέρα από την προτίμηση των καταναλωτών και μερίδιο αγοράς από την πίτα των ψηφιακών έργων που δρομολογούνται στη χώρα.

Εκμεταλλευόμενοι τον συντελεστή της συνδεσιμότητας που έχει προστεθεί στα ψηφιακά έργα, οι μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες φιλοδοξούν να παίξουν ενεργό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας αναλαμβάνοντας, είτε ως μονάδες είτε σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, πολλά από τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Να θυμίσουμε ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αντιστοιχίζει το 20% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού σε ψηφιακούς στόχους. Έργα ψηφιοποίησης συμπεριλαμβάνονται μάλιστα και στους τέσσερις άξονες του σχεδίου ξεπερνώντας σε προϋπολογισμό τα 6 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν τριπλάσιο από τα 2,1 δισ. ευρώ του Άξονα Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

ΟΤΕ: Έργα ICT σε δημόσιο - ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει αποκτήσει στον τομέα του ΙCT (Information and Communications Technology) την τελευταία δεκαετία φιλοδοξεί να διατηρήσει ο όμιλος του ΟΤΕ. Ως δυναμικός εγχώριος System Integrator, ο ΟΤΕ έχει συμβάλει την τελευταία δεκαετία στην ψηφιοποίηση του κράτους, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, δραστηριοποιούμενος έντονα στον τομέα του IT Integration και αποτελώντας συνεργάτη επιλογής για την υλοποίηση σύγχρονων λύσεων στους τομείς Digitalisation και Cloud Transformation, του Cyber Security, του Internet of Things, της Yγείας (eHealth), του Tουρισμού και της Eνέργειας.

Να θυμίσουμε ότι ο Όμιλος έχει υλοποιήσει -μόνος του ή σε σύμπραξη με άλλες εταιρείες - μερικά από τα πιο απαιτητικά έργα πληροφορικής των τελευταίων ετών, όπως η Άυλη Συνταγογράφηση και η αντίστοιχη εφαρμογή myHealth για κινητά τηλέφωνα, το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, το Εθνικό Μητρώο ασθενών με Covid-19, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακής υπογραφής, και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112».

Παράλληλα έχει εξειδικευτεί στην υλοποίηση έργων «Smart Cities», υλοποιώντας έργα όπως η Έξυπνη Στάθμευση για ανθρώπους με αναπηρία στα Χανιά, η Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων στη Μονεμβασιά και η Έξυπνη Διαχείριση της Κίνησης στο πεζοδρομημένο κέντρο της Λάρισας.

Ο όμιλος ωστόσο είναι ενεργός και στον ιδιωτικό τομέα έχοντας συνάψει συνεργασίες με μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, φέρνοντας εις πέρας μικρά και μεγάλα έργα. Για παράδειγμα έχει δημιουργήσει το υπερσύγχρονο Data Center για την Coca-Cola HBC για 28 χώρες και την αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece καθώς και εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις για επιχειρήσεις όπως η Eurobank, ο Όμιλος Ιασώ, ο Όμιλος Ξενοδοχείων Μήτση, η MYTILINEOS, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κ.ά.

Η δραστηριότητά του στον κλάδο έχει επεκταθεί μάλιστα και στο εξωτερικό με τον ΟΤΕ να αναλαμβάνει να αναπτύξει σύνθετα έργα ανάπτυξης και διαχείρισης υποδομών και συστημάτων ICT για Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνείς Οργανισμούς. Τρανό παράδειγμα αποτελούν τα έργα ICT για τον Οργανισμό eu-LISA, υπεύθυνο για τα κρίσιμα συστήματα ασφάλειας και προστασίας συνόρων στην Ε.Ε. στο Στρασβούργο, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHΑ) στo Ελσίνκι, για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στο Παρίσι και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO) στη Χάγη.

Για την συνέχεια και με αρωγό την ισχυρή τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει ο Όμιλος σχεδιάζει να συμμετάσχει μόνος του ή σε Ένωση σε διαγωνισμούς για σημαντικά έργα της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μερικά από τα έργα που διεκδικεί για την συνέχεια είναι οι νέες ταυτότητες, η ψηφιοποίηση των αρχείων των 390 Υποθηκοφυλακείων της χώρας και ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Παρών στον ψηφιακό μετασχηματισμό δηλώνει η Vodafone

Το βλέμμα της στον ψηφιακό μετασχηματισμό έχει στρέψει και η Vodafone Ελλάδος η οποία έχει αναλάβει μέσω κοινοπραξιών κι έπειτα από διαγωνισμό έργα ICT συνολικού προϋπολογισμού άνω των 65 εκατ. ευρώ ενώ συμμετέχει στις διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα ύψους 356 εκατ. ευρώ περίπου.

Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία που εισήλθε σχετικά πρόσφατα στα έργα (ΤΠΕ) ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 6,9 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο η Vodafone σε κοινοπραξία με τις εταιρείες Allweb Solutions SA και Cosmos Business Systems θα αναλάβει να αναπτύξει να παραμετροποιήσει και να εγκαταστήσει σε παραγωγική λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Επιπλέον, η εταιρεία αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος και σύντομα αναμένεται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση για το έργο «Μετασχηματισμός διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών», ύψους 4,8 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, το οποίο προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος του έργου το οποίο η Vodafone θα υλοποιήσει σε συνεργασία με την εταιρεία Quality & Reliability, είναι να προχωρήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών των προξενικών αρχών της Ελλάδας. Για την ακρίβεια να προχωρήσει τον μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών των παρεχόμενων Προξενικών Υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εναλλακτικούς τρόπους διεκπεραίωσης αιτημάτων, πέραν της φυσικής παρουσίας των πολιτών, μέσω της λειτουργίας υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (virtual assistant) για πρόσβαση στην πληροφορία, ψηφιακή υποβολή εγγράφων και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της Γενικής Κυβέρνησης. Παράλληλα προβλέπεται και η διασύνδεση των ανασχεδιασμένων διαδικασιών μέσω διαλειτουργικότητας με υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες πλατφόρμες του ΥΠΕΞ.

Παράλληλα η εταιρεία είναι ανάδοχος τεσσάρων εκτελεστικών συμβάσεων του μεγάλου έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, ύψους 51 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 (Υπηρεσίες διασύνδεσης και τηλεφωνίας) και έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις για την κατασκευή δικτύων οπτικών ινών και την επέκταση του Vodafone Giga Network σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κατασκευή του έργου αναμένεται να ξεκινήσει μόλις το δημόσιο εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις της υλοποίησής του.

Επιλαχών ανάδοχος αναδείχτηκε και στο διαγωνισμό της ΚτΠ για το έργο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Διαδικτύου για την επίτευξη της Διαλειτουργικότητας μεταξύ των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης», μέγιστου προϋπολογισμού 27,9 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (μη συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης), το οποίο θα πραγματοποιηθεί με συμφωνία – πλαίσιο.

Συμμετέχει επίσης στον διεθνή διαγωνισμό της εταιρείας Ελληνικό Κτηματολόγιο στο πλαίσιο του μεγάλου έργου της ψηφιοποίησης των αρχείων των 390 υποθηκοφυλακείων της χώρας, έχοντας καταθέσει προσφορά για τα δύο από τα πέντε συνολικά τμήματα του διαγωνισμού, σε συνεργασία με τις εταιρείες Geoanalysis, Cosmos Business Systems και Quality & Reliability. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ψηφιοποίησης που έχει προκηρυχθεί, με προϋπολογισμό 310 εκατ. ευρώ το οποίο θα εκτελεστεί με συμφωνίες πλαίσιο στο οποίο συμμετέχουν επίσης ο ΟΤΕ και η Wind, μεγάλες εταιρείες πληροφορικής και ο Όμιλος Μυτιληναίου.

Τέλος η Vodafone συμμετέχει στον διαγωνισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», ύψους 18,4 εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της συμφωνίας – πλαίσιο και έχει ως αντικείμενο την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία 5.600 access points – WiFi (Hotspots) σε περίπου 2.500 περιοχές σε όλη τη χώρα, καθώς και την υποστήριξη λειτουργίας για τρία χρόνια. Στον διαγωνισμό, η Vodafone κατήλθε σε συνεργασία με την εταιρεία Cosmos Business Systems.

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων στοχεύει η Wind - Nova

Σε πολύτιμο συνεργάτη στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων φιλοδοξεί να εξελιχθεί και η Wind η οποία έκανε σχετικά πρόσφατα εντατικά βήματα για την στελέχωση του αρμόδιου τμήματος της. Να θυμίσουμε ότι η εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια ενσωμάτωσε στο εργατικό της δυναμικό τον μέχρι πρότινος ICT Senior Sales Segment Leader του Ομίλου ΟTΕ, Αλέξανδρο Μπρέγιαννη, για να δημιουργήσει μονάδα υλοποίησης έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η δυναμική μάλιστα της Wind αναμένεται να αυξηθεί δεδομένης και της επικείμενης συγχώνευσης με την Nova, η διοίκηση της οποίας έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να διεκδικήσει σθεναρά έργα ICT αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Ειδικότερα η εταιρεία, μέλος πλέον της United Group, ανακοίνωσε προ ημερών ότι σχεδιάζει να συμβάλλει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, μέσα από την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για «έξυπνες» πόλεις.

Με σκοπό την αντιμετώπιση των σύγχρονων αστικών προκλήσεων, η WIND προσφέρει μία νέα, ολοκληρωμένη σειρά ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών για «έξυπνες» πόλεις, οι οποίες αποσκοπούν στην έμπρακτη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Παράλληλα, οι νέες ψηφιακές λύσεις που παρέχει η εταιρεία μπορούν να υποστηρίξουν μία σειρά από ανάγκες του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμμετέχοντας ενεργά και αποτελεσματικά στο ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους.

Η νέα σειρά ψηφιακών λύσεων της WIND περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συστήματα Έξυπνης Διαχείρισης των Υδάτων (Smart Water Management) για την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων των πόλεων, Έξυπνης Στάθμευσης (Smart Parking), όπου μέσα από τη χρήση του προηγμένου δικτύου της WIND διευκολύνεται η εξεύρεση ελεύθερων θέσεων στάθμευσης από τους οδηγούς, καθώς και Ενεργειακής Διαχείρισης Κτηρίων (Buildings Energy Management), για τη βελτίωση του σχεδιασμού και την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης.

Επιπλέον, ανάμεσα στις νέες ψηφιακές λύσεις που έχει αναπτύξει η WIND περιλαμβάνεται και ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, μέσα από το οποίο η εταιρεία παρέχει εξοπλισμό και δίκτυα για την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και την πληροφοριακή υποστήριξη των αρμόδιων ομάδων.