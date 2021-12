Νέο μοντέλο καταστημάτων σχεδιάζει η Wind με στόχο τους εταιρικούς πελάτες

Αλλαγές στα φυσικά καταστήματα της Wind, προοικονομεί το νέο κατάστημα της εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία στρέφεται πιο ενεργά στην προώθηση των B2B λύσεων προς τις επιχειρήσεις της χώρας.

Το νέο κατάστημα το οποίο φιλοξενείται στο ιστορικό κτήριο της Μεροπείου Ιδρύματος (Δαβάκη 62 & Αριστείδου) έχει εμβαδόν 230 τ.μ. και αποτελεί το μεγαλύτερο από τα 230 καταστήματα της Wind σε όλη την Ελλάδα. Για την δημιουργία επενδύθηκαν περί το 1 εκατ. ευρώ, με στόχο να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία στους καταναλωτές αλλά και έναν φυσικό χώρο στον οποίο θα παρουσιάζονται όλες οι εξειδικευμένες λύσεις που αφορούν στις επιχειρήσεις.

Για την ακρίβεια ο ειδικός χώρος (Wind Business Lounge) που υπάρχει εντός του, έχει δημιουργηθεί για συναντήσεις με επιχειρήσεις και παρουσιάσεις εξειδικευμένων προτάσεων, λύση που εξετάζεται να εφαρμοστεί και σε άλλα καταστήματα. «Το συγκεκριμένο κατάστημα θα αποτελέσει και οδηγό όσον αφορά αλλαγές σε άλλα σημεία του δικτύου με τον στόχο να είναι να βελτιωθεί η εμπειρία των πελατών μέσα από μεγαλύτερους χώρους» ανέφεραν χαρακτηριστικά τα στελέχη της εταιρείας κατά την χθεσινή επίσημη παρουσίασή του.

Το νέο σχέδιο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των καταστημάτων έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία είναι εν αναμονή της έγκρισης της συμφωνίας εξαγοράς της από την United Group, η οποία αναμένεται να πάρει το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα στο μήνα και η διαδικασία να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς και η συγχώνευση με την Nova, την άλλη θυγατρική εταιρεία της United, θα αυξήσει αισθητά τον αριθμό των πελατών του συνδυασμένου ομίλου - σύμφωνα με τα στελέχη της Wind ο νέος «παίκτης» θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος με βάση τον αριθμό των πελατών του - γεγονός που απαιτεί μεγάλα καταστήματα για να μπορεί η εταιρεία να παρουσιάζει την ευρεία γκάμα των υπηρεσιών που θα διαθέτει.

Πέρα από την έμφαση στις επιχειρήσεις, η οποία εδράζεται και στον ψηφιακό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη στην χώρα μας, στη φιλοσοφία του νέου καταστήματος περιλαμβάνεται και η ενίσχυση πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων και παιδιών, για την ψηφιακή εκπαίδευση και μετάβαση. Το κατάστημα της Καλλιθέας περιλαμβάνει ένα hub ενημέρωσης και εκπαίδευσης ηλικιωμένων αλλά και παιδιών προκειμένου να γνωρίσουν το internet αλλά και να ενημερωθούν για τους κινδύνους που εμπεριέχει η χρήση του. Μάλιστα, όπως διευκρινίστηκε, η Wind συνεργάζεται ήδη με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τον δήμο Καλλιθέας ώστε να αναπτύξει μία νέα υπηρεσία που θα μπορούν τα παιδιά και άτομα 3ης ηλικίας να εκπαιδεύονται στη χρήση του διαδικτύου.

Επιπλέον, το νέο κατάστημα χωρίζεται νοητά σε διαφορετικές ζώνες που ακολουθούν την κατηγοριοποίηση του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η Wind, με στόχο τη διάδραση και την ξεχωριστή εμπειρία του πελάτη.

Οι ψηφιακές οθόνες που είναι τοποθετημένες σε όλο το κατάστημα, επικοινωνούν τις τρέχουσες υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα τεχνολογίας, ώστε ο επισκέπτης να ενημερώνεται γι' αυτά κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε αυτό.

Στα smartphone corners παρουσιάζονται όλα τα smartphones τελευταίας τεχνολογίας και ο επισκέπτης μπορεί να τα δοκιμάσει ζωντανά και να ενημερωθεί σχετικά από καταρτισμένους πωλητές. Επίσης, σε συνεργασία με την Samsung το κατάστημα φιλοξενεί και ένα Samsung Corner, όπου παρουσιάζονται διαδραστικά smartphones της Samsung. Εντός του υπάρχει επίσης και μεγάλη ποικιλία προϊόντων τεχνολογίας για «καθημερινή δράση» από tablets, wearables τελευταίας τεχνολογίας αλλά και πλήθος αξεσουάρ.

Στο χώρο του Fiber to the Home οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν, σαν να είναι στο σαλόνι του σπιτιού τους, τις υπερύψηλές ταχύτητες που προσφέρει το Wind Fiber to the Home αλλά και να δοκιμάσουν την υπηρεσία Wind Vision.

Τέλος, στο WIND ΟNE Wall παρουσιάζονται τα πάντα γύρω από τα δημοφιλή συνδυαστικά προγράμματα σταθερής και κινητής WIND ONE ενώ στο Fiber to the Office είναι το business corner σημείο μέσα στο κατάστημα, όπου οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να συζητήσουν με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της εταιρείας τις λύσεις και τα εργαλεία που χρειάζεται η επιχείρησή τους για είναι ανταγωνιστική στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.