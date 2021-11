Ταχύτητα δείχνει να ανεβάζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να σχεδιάζει να έχει προκηρύξει το σύνολο των ψηφιακών έργων και των έργων συνδεσιμότητας που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, 448 στον αριθμό. Το παραπάνω επεσήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την συμμετοχή του στο 23ο συνέδριο Infocom World, διευκρινίζοντας ότι από τα 448 έργα που περιλαμβάνει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχουν ήδη προκηρυχθεί τα 130 και η Κοινωνία της Πληροφορίας που είναι ο φορέας υλοποίησης μεγάλου μέρους αυτών εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για την συνέχεια.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ήδη οι ρυθμοί της ψηφιακής στροφής της χώρας είναι σε υψηλότερα επίπεδα από ποτέ, γεγονός που αναμένεται να συνεχιστεί έως και το 2025, χρονιά ορόσημο για την ολοκλήρωση πια των περισσότερων έργων ψηφιοποίησης. Το γεγονός επισφραγίζει και ο αριθμός των υπηρεσιών που προστέθηκαν στο gov.gr αρχής γενομένης της πανδημίας αλλά και ο αριθμός συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα από την επίσημη ψηφιακή πύλη της κυβέρνησης, ο οποίος την τρέχουσα χρονιά εκτιμάται ότι θα κλείσει στα 300 εκατ. Ο αριθμός των συναλλαγών των πολιτών μάλιστα αναμένεται να αυξηθεί το επόμενο τρίμηνο καθώς 15 νέες υπηρεσίες πρώτης γραμμής, όπως η ανανέωση διπλώματος οδήγησης, οι μεταβιβάσεις ακινήτων κι άλλα, αναμένεται να διευρύνουν την γκάμα του gov.gr.

Η μέχρι τώρα στρατηγική του υπουργείου, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, είχε στον πυρήνα της την προσθήκη πολλών και μικρών έργων τα οποία είχαν όμως μεγάλη προστιθέμενη αξία για τον πολίτη και την διευκόλυνση της καθημερινότητάς του, όπως για παράδειγμα η άυλη συνταγογράφηση. Η συνέχεια βέβαια φέρνει στο προσκήνιο σύνθετα ως προς την υλοποίηση έργα, κάνοντας το στοίχημα δυσκολότερο. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η ΚτΠ καλείται να διεκπαιρεώσει διαγωνισμούς και προκηρύξεις έργων σε μια πρωτοφανή για την ιστορία της κλίμακα και μάλιστα με λιγότερο προσωπικό σε σχέση με το παρελθόν, όπως επεσήμανε ο κ. Πιερρακάκης. Επιπλέον τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης παρουσιάζουν μια βασική διαφορά σε σχέση με τα έργα του ΕΣΠΑ για παράδειγμα, αφού στην πρώτη περίπτωση «τα έργα έχουν ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα κι είναι σαν να γράφονται σε γρανίτη - υπάρχει η δυνατότητα να τα αλλάξει κανείς μόνο μια φορά» εξήγησε ο υπουργός.

Μεταξύ των ψηφιακών έργων που ανεβάζουν ταχύτητα βρίσκονται και αυτά που αφορούν στην συνδεσιμότητα της χώρας, η οποία παρουσιάζει σύμφωνα με τον υπουργό, δυνατά κι αδύναμα σημεία. «Στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας, ειδικά μετά την δημοπρασία του φάσματος, η οποία επαινέθηκε πανευρωπαϊκά ως καλή πρακτική, είμαστε σε καλό επίπεδο - η Ελλάδα κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ 139 χωρών. Εν αντιθέσει στη σταθερή δεν είμαστε στα ίδια καλά επίπεδα - η Ελλάδα βρίσκεται στην 100η θέση μεταξύ 180 χωρών - γεγονός που σύμφωνα με τον υπουργό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την συνέχεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συμπληρωματικές στοχευμένες κινήσεις που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση του 5G ενώ στην δεύτερη θα πρέπει να ενταθεί η συζήτηση περί αποχαλκοποίησης και περί αύξησης της ζήτησης. «Σήμερα εντοπίζεται ένα κενό περίπου 2 εκατ. γραμμών, κενό το οποίο ως κυβέρνηση παραμένουμε αγνωστικιστές για το ποιος θα το καλύψει. Το κράτος θα κάνει από την πλευρά του αυτό που πρέπει, θα ακούσει την αγορά για το ποιες θα πρέπει να είναι οι καλύτερες δυνατές πρακτικές που πρέπει να υιοθετήσει κι από κει και πέρα η αγορά θα πρέπει να προχωρήσει τις σχετικές επενδύσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την πρόθεση να συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων σταθερής και κινητής εξέφρασαν από πλευράς τους οι επικεφαλής των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών της χώρας, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, κ. Χάρης Μπρουμίδης, κ. Νάσος Ζαρκαλής και κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, τα οποία συμμετείχαν στο πάνελ του συνεδρίου μαζί με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τσαμάζ: Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επενδύει με μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα χρόνια

Συνέχιση επενδύσεων σε σταθερή και κινητή αλλά και διεκδίκηση έργων ICT που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης προανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ. Κάνοντας μια μικρή αναφορά στην είσοδο της BC Partners στη χώρα ο κ. Τσαμάζ χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός υγιείς παίκτες να προστίθενται στην αγορά και να κάνουν επενδύσεις, αφού με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η χώρα, οι εταιρείες, ο ανταγωνισμός, αλλά και οι καταναλωτές.

Αναφερθείς στις επενδύσεις επεσήμανε ότι ο ΟΤΕ ηγείται αυτών και θα συνεχίσει να επενδύει ίσως και με μεγαλύτερη ένταση τα επόμενα χρόνια. «Θυμίζω ότι έχουμε επενδύσει 5 δισ. ευρώ την περασμένη δεκαετία της κρίσης και 2 δισ. την τρέχουσα τετραετία. Αυτά τα ποσά έχουν εγκριθεί από τους μετόχους μας, και αναζητούμε τρόπους για να μπορέσουμε να τα αυξήσουμε. Οι επενδύσεις αυτές αξιοποιούνται για τη βελτίωση υπηρεσιών, υποδομών, 5G και οπτικών ινών και φυσικά για την ψηφιακοποίηση την οποία ο ΟΤΕ έχει ξεκινήσει ήδη από το 2016 κι έχει προχωρήσει αρκετά».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΟΤΕ στην περίπτωση του 5G ο Όμιλος είναι πολύ μπροστά, με πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη που έχει ήδη ξεπεράσει το 50% και αναμένεται να φτάσει το 60% στο τέλος του τρέχοντος έτους. Σε καλό δρόμο βρίσκεται ο Όμιλος και στην περίπτωση των οπτικών ινών και στην αναβάθμιση των ευρυζωνικών υποδομών σταθερής, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε - «θυμίζω ότι δεν επέτρεπαν στον ΟΤΕ ούτε να κάνει πιλοτικά για VDSL» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαμάζ. Όπως εξήγησε ο οργανισμός έχει ολοκληρώσει το πλάνο ανάπτυξης του Fiber to the Cabinet έχοντας φτιάξει τις 13.000 καμπίνες κι έχει περάσει στην επόμενη μέρα. Όσο για το Fiber to the Home ήδη σήμερα έχουν πρόσβαση 530.000-540.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις πανελλαδικά, με στόχο να φτάσουν τις 560.000 γραμμές μέχρι το τέλος της χρονιάς και το 1 εκατ. στα τέλη του 2022. «Το δίκτυο FTTC-vectoring καλύπτει 3,5 εκατ. συνδέσεις, εκ των οποίων τα 2,6 εκατ. είναι του ΟΤΕ και τα 1,2 εκατ. εξ αυτών είναι και πελάτες του Ομίλου» συμπλήρωσε.

Παρότι μάλιστα το ποσοστό των συνδρομητών που πάνε σε υψηλότερες ταχύτητες δεν είναι υψηλό, γίνονται προσπάθειες τόσο από τους παρόχους όσο κι από το υπουργείο για τόνωση της ζήτησης, προσπάθειες που θα αποφέρουν καρπούς εν ευθέτω, όταν αυξηθούν και οι υπηρεσίες και εφαρμογές που δημιουργούν την ανάγκη διαδικτυακής συναλλαγής.

Ζαρκαλής - ψήφος εμπιστοσύνης το deal με τη United

«Η αγορά δείχνει να βρίσκει τα τελικό της σχήμα» ανέφερε από πλευράς του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Wind, Νάσος Ζαρκαλής τονίζοντας ότι η εξαγορά της Wind από την United αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης για την ελληνική αγορά αλλά και μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την εταιρεία και τους μετόχους της που πραγματοποίησαν όπως αποδείχτηκε μια από τις πιο επιτυχημένες επενδύσεις τους μέσω της Wind. «Η μελλοντική εταιρεία ως μέλος ενός πολυεθνικού ομίλου θα αποτελεί έναν πολύ δυνατό πάροχο και πόλο» και θα προχωρήσει σε σχετικές επενδύσεις για την βελτίωση του ψηφιακού χάσματος της χώρας, όπως εξήγησε. Αυτός είναι και ο λόγος που σύμφωνα με τον κ. Ζαρκαλή η Wind προχώρησε πρόσφατα στην απόσχιση της παθητικής υποδομής και στην δημιουργία μιας νέας εταιρείας που θα διαθέτει υπηρεσίες χονδρικής σε όλους τους παρόχους».

Αναφερθείς στις ευρυζωνικές υποδομές ο κ. Ζαρκαλής επεσήμανε ότι η συζήτηση είναι σημαντική αλλά πραγματοποιείται εξαιρετικά απλουστευτικά αφού πρόκειται για μια πολυπαραμετρική εξίσωση. «Έχουμε μείνει πίσω στην εξάπλωση του FTTH αλλά και στην αύξηση της ζήτησης από πλευράς καταναλωτών. Σε αυτό συνετέλεσε και το γεγονός ότι παλαιότερα στην σταθερή υπήρχε μόνο ένας πολύ μεγάλος παίκτης και δεκάδες μικρότεροι που είτε δεν είχαν πρόθεση για επενδύσεις είτε αν είχαν, δεν τους βοηθούσαν οι ρυθμιστικές αρχές».

Γεωργιόπουλος: Ολοκληρώνεται μετά από μια επταετία η συγχώνευση του κλάδου

Στην πολύ μεγάλη σωρευτικά επένδυση της United στις Νova - Wind, ύψους 1,3 δισ. Ευρώ αναφέρθηκε από πλευράς του και ο διευθύνων Σύμβουλος της Nova, κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, τονίζοντας ότι δημιουργεί έναν τηλεπικοινωνιακό παίκτη που θα εναλλάσσεται μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης. «Ολοκληρώνεται μετά από μια επταετία η συγχώνευση του κλάδου με μια αλλαγή, ο τρίτος γίνεται δευτερότριτος» ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι βαρύνουσας σημασίας έχει και το ποιος παρεμβαίνει για να ολοκληρωθεί αυτή η συγχώνευση, ένας παίκτης που του αρέσουν οι υποδομές. Αυτό σημαίνει ότι αν το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι κατάλληλο η είσοδος αυτή θα αποφέρει καρπούς.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιόπουλο η υστέρηση που παρατηρείται στην κινητή εδράζεται στο γεγονός ότι η χώρα στηρίχτηκε πολύ στον χαλκό για να δώσει υπερυψηλές ταχύτητες, κάτι όμως που στην περίπτωση των 100 και 200 Mpbs έχει διαφορά στην πιστότητα που προσφέρει στον τελικό καταναλωτή. Για το λόγο αυτό η διαβούλευση για την αποχαλκοποίηση στην οποία έχει προχωρήσει η ΕΕΤΤ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση κι αναμένεται αφενός να τονώσει την ζήτηση κι αφετέρου να ενθαρρύνει τους παρόχους να συμμετέχουν στις επενδύσεις πιο ενεργά από ότι στο παρελθόν. Σύμφωνα με τον ίδιο και η Νova αναμένεται να διεκδικήσει σθεναρά έργα ICT επιδιώκοντας να αναλάβει ενεργό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Μπρουμίδης: Επενδύσεις 600 εκατ. την επόμενη πενταετία

«Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένας κλάδος εντάσεως επενδύσεων γι’ αυτό και η Vodafone σκοπεύει να επενδύσει 600 εκατ. την τρέχουσα πενταετία» επεσήμανε από πλευράς του, ο διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone, κ. Χάρης Μπρουμίδης, τονίζοντας ότι η όποια ανάπτυξη θα πρέπει να έχει στον πυρήνα της την τεχνολογία και τα δίκτυα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα έχει ένα από τα καλύτερα δίκτυα στην Ευρώπη κι αυτό παρότι η ανάπτυξη των σχετικών υποδομών παρουσιάζει ακόμα τρία δομικά προβλήματα: οι χρόνοι αδειοδότησης, η ειδική γεωγραφία και το επιπλέον κόστος ανάπτυξης εξαιτίας των διαφορετικών ορίων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Αναφερθείς στην ανάπτυξη του 5G από την Vodafone o κ. Μπρουμίδης σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχει επεκταθεί σε 20 πόλεις και η πληθυσμιακή κάλυψη αναμένεται να φτάσει στο 40% στο τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, δηλαδή τον Μάρτιο του 2022. Στην περίπτωση της σταθερής, όπως συμπλήρωσε, η Vodafone μετρά σήμερα 150 χιλιάδες συνδέσεις FTTH και στόχος είναι να φτάσουν τις 200 χιλιάδες μέσα στα επόμενα χρόνια. Τέλος, όπως και οι λοιποί πάροχοι έτσι και ο κ. Μπρουμίδης στάθηκε στην υστέρηση της ζήτησης για υψηλές ταχύτητες, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα τόσο για την τόνωση της αλλά και για την επιτάχυνση των επενδύσεων».