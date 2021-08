Η Tesla ενισχύει την παραγωγή ηλεκτροκίνητων μοντέλων Y στο εργοστάσιο της Σανγκάης

Αίτημα στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για αύξηση της παραγωγής οχημάτων του ηλεκτροκίνητου SUV Model Y στο μέγα εργοστάσιο της στη Σαγκάη κατέθεσε η Tesla.

Όπως μετέδωσε το electrek.com, η Tesla αιτείται την παραγωγή επιπλέον πέντε μοντέλων του ηλεκτροκινήτου SUV.

Στην επιστολή της προς τις αρμόδιες αρχές της ασιατικής χώρας, η εταιρεία του Έλον Μασκ αναφέρει πως μέρος των νέων οχημάτων θα διατεθεί για πώληση στην αγορά της Κίνας.

Tesla files to produce 5 more versions of Model Y at Gigafactory Shanghai, some for exportations https://t.co/PUTRdikWmw by @fredericlambert

— Electrek.Co (@ElectrekCo) August 11, 2021