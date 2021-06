Λύσεις στα «αγκάθια» της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Υποδομών

Καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, η οποία προγραμματίζεται για τις 15 Ιουλίου σύμφωνα με το επικαιροποιημένο ADP του ΤΑΙΠΕΔ, αίρονται οι εκκρεμότητες ώστε οι διεκδικητές της εταιρείας να έχουν τη μέγιστη δυνατή επενδυτική «ορατότητα», βάσει της οποίας θα διαμορφώσουν τα προσφερόμενα τιμήματά τους.

Έτσι, εντός του Απριλίου, το ΤΑΙΠΕΔ με την Eni κατέληξαν σε συμφωνία αναφορικά με την παράλληλη διάθεση του ποσοστού της ιταλικής εταιρείας (49%) καθώς και του μάνατζμεντ στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ, μαζί με το χαρτοφυλάκιο της ΔΕΠΑ Υποδομών. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των απορριμμάτων, το οποίο εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις οι οποίες επιλύουν το πρόβλημα με τα υψηλά τέλη χρήσης της ΔΕΔΑ.

Υπενθυμίζεται ότι με την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών (65% ΤΑΙΠΕΔ και 35% ΕΛΠΕ), παραχωρείται το 100% της ΕΔΑ Αττικής, το 100% της ΔΕΔΑ, καθώς και το 51% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Το υπόλοιπο 49% κατέχει η ιταλική Eni Gas e Luce, η οποία έχει δηλώσει την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την εταιρεία διαχείρισης των δικτύων της Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας.

«Συγχρονισμός» με την αποχώρηση της Eni

Η αποχώρηση οφείλεται στη στρατηγική που έχει χαράξει διεθνώς η ιταλική εταιρεία, για απόσυρση από τις υποδομές φυσικού αερίου, ώστε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη διεθνώς κεντρική της δραστηριότητα, δηλαδή την εμπορία ρεύματος και φυσικού αερίου. Επομένως, παρά το ότι είναι απολύτως ικανοποιημένη από την πορεία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ όλα αυτά τα χρόνια, σχεδιάζει να πουλήσει το μετοχικό της μερίδιο στην ελληνική εταιρεία, η οποία αποτελεί και τη μοναδική πανευρωπαϊκή συμμετοχή της σε διαχειριστή δικτύων αερίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εκκρεμότητα αφορούσε τη φόρμουλα με την οποία θα μπορούσε να «συγχρονιστεί» η ιδιωτικοποίηση με την πώληση του μεριδίου της Eni στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αποτελώντας και έναν από τους βασικούς λόγους για τις προηγούμενες παρατάσεις που δόθηκαν, στην υποβολή των δεσμευτικών προσφορών για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Εκκρεμότητα που διευθετήθηκε τον προηγούμενο μήνα, όπως επιβεβαιώνει και η Κομισιόν στη 10η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα, η οποία δημοσιεύθηκε χθες, η οποία αναφέρει ότι ΤΑΙΠΕΔ και Eni κατέληξαν σε συμφωνία τον Απρίλιο.

Προς το παρόν, αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η συμφωνία προβλέπει πως οι διεκδικητές της ΔΕΠΑ Υποδομών θα υποβάλουν υποχρεωτικά διακριτή προσφορά και για το 49% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες παράμετροι του deal, όπως για παράδειγμα με ποιον τρόπο θα διασφαλίζεται πως η προσφορά για το ποσοστό του Διαχειριστή των δικτύων Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας θα ικανοποιεί το μίνιμουμ όριο που έχει θέσει η ιταλική εταιρεία για την πώλησή του.

Ενοποίηση της περιουσιακής βάσης

Την ίδια στιγμή, με τη νομοθετική ρύθμιση που έχει στα σκαριά το ΥΠΕΝ, αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι η ΔΕΔΑ θα έχει αρκετά υψηλές χρεώσεις δικτύου, με δεδομένο ότι η πελατειακή της βάση είναι ακόμη αρκετά μικρή. Επίσης, με τις χρεώσεις θα πρέπει συν τω χρόνων να αρχίσει να αποσβένεται το πρόγραμμα επενδύσεων ύψους ύψους 272,5 εκατ. ευρώ, που υλοποιεί η εταιρεία στην πενταετία 2021-2025.

Σε αυτό το πλαίσιο, η λύση που προκρίθηκε από το υπουργείο είναι η ενοποίηση της περιουσιακής βάσης των τριών εταιρειών Διαχείρισης. Με αυτό τον τρόπο ο υπολογισμός των χρεώσεων χρήσης θα γίνεται για όλο το σύνολο των δικτύων διανομής των τριών εταιρειών, «μεταφέροντας» έτσι εμμέσως ένα μέρος αυτού του κόστους στους πελάτες και των δύο άλλων Διαχειριστών.

Υπενθυμίζεται ότι έξι σχήματα συμμετέχουν στη β’ φάση της ιδιωτικοποίησης. Αυτά είναι οι εταιρείες EPH Investment Advisors, First State Investments (European Diversified Infrastructure Fund II), Italgas, KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.), Macquarie (MEIF 6 DI HOLDINGS), καθώς και η κοινοπραξία SINO-CEE FUND & Shanghai Dazhong Public Utilities (GROUP) Co., Ltd.