Πυρά δέχεται ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Τζεφ Μπέζος, μετά την απόφαση του να κόψει τις ετήσιες παροχές υγείας των ημι-απασχολούμενων εργαζόμενων της Whole Foods. Με αυτό τον τρόπο ο επιχειρηματίας «εξοικονομεί» περί τα 19 εκατ. δολάρια το χρόνο, αν και πρόκειται για ένα ποσό που ο ίδιος βγάζει μέσα σε 4,5 ώρες (κατά μέσο όρο).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει χαρακτηριστικά σε δημοσίευμα του, το thruthout.org, ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο, στις 13 Σεπτεμβρίου αποφάσισε να περικόψει τις παροχές υγείας, προς στους ημι- απασχολούμενους εργαζομένους της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων Whole Foods, κάτι που του επιτρέπεται από την αμερικανική νομοθεσία.

Alternative headline: CEO worth more than $110 billion cuts health care for 2,000 workers after raking in $9 million an hour. https://t.co/B6IJ1HFzeI