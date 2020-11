Τον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στο ύπατο αξίωμα των ΗΠΑ συνεχάρη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Congratulations to the President- elect of the USA, @JoeBiden.#USElection2020 pic.twitter.com/i0Qzk5IrM1