Aντι-NAVTEX εξέδωσε ο σταθμός της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού Ηρακλείου Κρήτης, με αφορμή τη νέα NAVTEX που εξέδωσε χθες Δευτέρα η Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο Oruc Reic.

Στην αντι-NAVTEX τονίζεται ότι είναι άκυρη η τουρκική NAVTEX, έχει εκδοθεί από μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία και η τουρκική δραστηριότητα είναι παράνομη καθόσον αφορά σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι χθες, Δευτέρα, η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX νότια του Καστελόριζου και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας για το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis και δυο συνοδευτικά πλοία.

Η τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N - 027 59.93 E

34 29.50 N - 027 59.90 E

34 49.62 N - 028 00.15 E

35 42.53 N - 030 04.25 E

35 27.57 N - 030 13.35 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.

Λίγο νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε νέες του δηλώσεις, ανέφερε: «Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει πειρατεία ή ληστεία στις περιοχές της Μεσογείου και του Αιγαίου».

Ο αρχηγός του τουρκικού κράτους πρόσθεσε πως η Άγκυρα δεν θα περιοριστεί στις ακτές της, καθώς είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην περιοχή της Μεσογείου.

