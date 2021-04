Σε ένα λεπτό νήμα φαίνεται να ακροβατεί ο τουρισμός σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως στις χώρες της Μεσογείου στηριζόμενος από τη μία στην πορεία των εμβολιαστικών πλάνων και από την άλλη στο πιστοποιητικό εμβολιασμού όπως διαπιστώνει η BofA σε έκθεσή της με τίτλο «Will you go to Mykonos this summer?» (Θα πάτε στη Μύκονο φέτος;).

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της BofA με επικεφαλής της έκθεσης τον Αθανάσιο Βαμβακίδη (παγκόσμιος επικεφαλής επενδύσεων στις αγορές συναλλάγματος του G10), ενώ ο ρυθμός των εμβολιασμών έχει διπλασιαστεί τον Απρίλιο, θα πρέπει να τριπλασιαστεί από τα επίπεδα του Μαρτίου (ρυθμός ΗΠΑ), για να μπορέσει να ανοίξει ξανά ο τουρισμός τον Ιούλιο, που αποτελεί κατά κύριο λόγο την αφετηρία. «Αυτό είναι εφικτό αλλά όχι δεδομένο», όπως υπογραμμίζει η BofA.

Σε κίνδυνο παραμένει η τουριστική σεζόν

Επιπλέον, τα διαβατήρια εμβολιασμού, στα οποία οι περισσότερες χώρες αντιστέκονται για την ώρα, θα αποτελέσουν ένα ισχυρό στήριγμα για τον τουρισμό αλλά και για το ενιαίο νόμισμα. Το κατά πόσο ωστόσο, οι ευρωπαϊκοί εμβολιασμοί θα καλύψουν το χαμένο έδαφος πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό, τόσο για την ισχύ της ανάκαμψης της οικονομίας φέτος, όσο και για το ευρώ. Οι ΗΠΑ απέχουν δύο με τρεις εβδομάδες από την επίτευξη του στόχου για τον εμβολιασμό των 3/4 του πληθυσμού, η Βρετανία θα χρειαστεί άλλες δύο εβδομάδες, ενώ με τους σημερινούς ρυθμούς εμβολιασμών, η Ευρωζώνη θα έχει εμβολιάσει τα 3/4 του πληθυσμού έως τα τέλη του Ιουλίου. Εάν ωστόσο η Ευρωζώνη καταφέρει να πιάσει στην «κούρσα» τις ΗΠΑ, τριπλασιάζοντας το ρυθμό εμβολιασμών σε σύγκριση με τα επίπεδα του Μαρτίου, τότε θα πιάσει το στόχο για τον εμβολιασμό των 3/4 έως τα μέσα Ιουνίου.

Επιπλέον η κατάργηση των υποχρεωτικών τεστ αλλά και της καραντίνας για τους τουρίστες που έχουν εμβολιαστεί θα διευκολύνει τα ταξίδια. Η Ελλάδα έχει ήδη μια τέτοια συμφωνία με το Ισραήλ και διαπραγματεύεται μια παρόμοια συμφωνία με το Βρετανία, όπως σημειώνει η BofA. Επιπλέον οι ελληνικές αρχές πιέζουν προς την κατεύθυνσης της καθιέρωσης ενός διαβατηρίου εμβολιασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που «υπερψηφίζουν» και άλλες χώρες στην Ευρωζώνη.

Το ζήτημα αυτό ωστόσο, αποτελεί μια αμφιλεγόμενη συζήτηση παγκοσμίως, με τη BofA να εκτιμά ότι θα καταστεί αναπόφευκτο να υπάρξει κάποιο είδος πιστοποιητικού καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι εμβολιάζονται ώστε να επέλθει η επιστροφή στην κανονικότητα και σε μια συνεχή οικονομική ανάκαμψη.

Το ερώτημα φυσικά έγκειται στο αν αυτό θα γίνει έγκαιρα ώστε να στηριχθεί η Ευρώπη με τη θερινή φετινή περίοδο. Η απώλεια μιας δεύτερης τουριστικής σεζόν, όπως επισημαίνει η BofA, θα μπορούσε να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για την αύξηση των πτωχεύσεων μετά την πανδημία και αυτό σαφώς εστιάζει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τείνουν να έχουν μικρότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.